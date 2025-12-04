Cricket

Ashes: जो रूटचं ऑस्ट्रेलियात पहिलंच शतक! ४० व्या सेंच्युरीनंतर खास सेलिब्रेशनही केलं; पण स्टार्कनेही ६ विकेट्ससह मैदान गाजवलं

Australia vs England Day Night Test 1st Day: ब्रिस्बेनच्या गॅबा स्टेडियमवर सुरू झालेल्या दिवस-रात्र ऍशेस कसोटी सामन्यात मिचेल स्टार्कने ६ विकेट्स घेत इंग्लंडला अडचणीत आणले. मात्र जो रुटने शतक ठोकत इंग्लंडच्या डावाला आकार दिला आहे.
Joe Root - Mitchell Starc

  • ऍशेस २०२५-२६ च्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या मिचेल स्टार्कने पहिल्याच दिवशी ६ विकेट्स घेतल्या.

  • जो रुटने शतक ठोकून इंग्लंडच्या डावाला आकार दिला.

  • रुटच्या शतकामुळे इंग्लंडने दिवस अखेर ९ बाद ३२५ धावा केल्या.

