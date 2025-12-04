Ashes: जो रूटचं ऑस्ट्रेलियात पहिलंच शतक! ४० व्या सेंच्युरीनंतर खास सेलिब्रेशनही केलं; पण स्टार्कनेही ६ विकेट्ससह मैदान गाजवलं

ऍशेस २०२५-२६ च्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या मिचेल स्टार्कने पहिल्याच दिवशी ६ विकेट्स घेतल्या.जो रुटने शतक ठोकून इंग्लंडच्या डावाला आकार दिला. रुटच्या शतकामुळे इंग्लंडने दिवस अखेर ९ बाद ३२५ धावा केल्या..ऍशेस २०२५-२६ स्पर्धेतील दुसरा सामना गुरुवारी (४ डिसेंबर) सुरू झाला. हा दिवस-रात्र कसोटी सामना असून ब्रिस्बेनमधील द गॅबा स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्याचा पहिला दिवस ऑस्ट्रेलियासाठी मिचेल स्टार्क आणि इंग्लंडसाठी जो रुटने गाजवला. स्टार्कने ६ विकेट्ससह इतिहास घडवला, तर रुटने शतकी खेळी करत इंग्लंडच्या डावाला आकार दिला..Ashes: मिचेल स्टार्कनं इतिहास घडवला; हॅरी ब्रुकची विकेट घेऊन वसिम अक्रमचा विक्रम मोडला, पाकिस्तानी दिग्गज म्हणाला....या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण मिचेल स्टार्कने पहिल्या षटकात बेन डकेटला शून्यावर माघारी धाडले, तर तिसऱ्या षटकात ऑली पोपला शून्यावर बाद केले. त्यामुळे इंग्लंडने ५ धावांवरच २ विकेट्स गमावल्या. पण नंतर झॅक क्रावली आणि जो रुट यांनी डाव सावरला. त्यांनी ११७ धावांची भागीदारी करत इंग्लंडच्या डावाला स्थैर्य दिले. क्रावली शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता. पण त्याला २८ व्या षटकात मायकल नासिरने ऍलेक्स कॅरेच्या हातून झेलबाद केले. क्रावलीने ९३ चेंडूत ७६ धावांची खेळी केली, ज्यात त्याने ११ चौकार मारले..तो बाद झाल्यानंतरही रुटला हॅरी ब्रुकने साथ दिली होती. या दोघांमध्येही अर्धशतकी भागीदारी झाली. रुटने अर्धशतक करून शतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. पण स्थिरावलेल्या ब्रुकला मिचेल स्टार्कने ४० व्या षटकात स्टीव्ह स्मिथच्या हातून ३१ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर काही वेळा बेन स्टोक्स १९ धावांवर धावबाद झाला. जॅमी स्मिथलाही शून्यावरच बोलंडने बाद केले. विल जॅक्स रुटची साथ देत होता, पण रुट शतकापासून अगदी दोन धावा दूर असताना जॅक्सला स्टार्कनेच १९ धावांवर माघारी धाडले. पण रुटने त्याचे शतक पूर्ण केले. .Ashes 2025-26: इंग्लंडवर आलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! १४३ वर्षांचा मोडला विक्रम, १६ चौकार, ४ षटकार अन्....जो रुटचे शतकरुटचे हे कसोटी क्रिकेटमधील ४० वे शतक ठरले. पण ऑस्ट्रेलियन भूमितील मात्र त्याचे हे पहिलेच शतक. यापूर्वी तो १५ कसोटी ऑस्ट्रेलियात खेळला होता, पण त्याला एकही शतक करता आले नव्हते. अखेर त्याने गुरुवारी ऑस्ट्रेलियातही त्याचे शतक झळकावलं. शतकानंतर दोन्ही हातांनी सहज झालं असे हावभाव करत रुटने सेलिब्रेशनही केले. दरम्यान, रुट ४० कसोटी शतके करणारा जगातील केवळ चौथा खेळाडू ठरला. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर (५१ शतके), जॅक कॅलिस (४५ शतके), रिकी पाँटिंग (४१ शतके) यांनीच असा पराक्रम केला आहे..दरम्यान, रुटने जरी शतक केले असले तरी इंग्लंडने दुसऱ्या बाजूने विकेट्स गमावली. मिचेल स्टार्कने नंतर गस ऍटकिन्सन (४) आणि ब्रायडन कार्स (०) यांनाही बाद केले. तरी दिवसाच्या शेवटी जोफ्रा आर्चरने आक्रमक खेळ केला. त्यामुळे इंग्लंडला पहिल्या दिवस अखेर ७४ षटकात ९ बाद ३२५ धावांपर्यंत पोहचला आले. पहिला दिवस संपला, तेव्हा जो रुट २०२ चेंडूत १३५ धावांवर नाबाद आहे, तर जोफ्रा आर्चर २६ चेंडूत ३२ धावांवर नाबाद आहे.स्टार्कच्या ६ विकेट्सऑस्ट्रेलियाकडून मिचेल स्टार्कने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. तसेच मायकल नासिर आणि स्कॉट बोलंड यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. स्टार्कच्या आता कसोटीत ४१८ विकेट्स झाल्या असल्याने तो सर्वाधिक कसोटी विकेट्स घेणारा डावखुरा वेगवान गोलंदाज ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.