Joe Root Record: सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम जो रूटने मोडला! ५२१ डावांत मोठा पल्ला गाठला... द्रविडचा विक्रम मोडण्याचा निर्धार

Joe Root breaks Sachin Tendulkar record in international cricket: जो रूटने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा आणखी एका विक्रम मोडला. इंग्लंडच्या स्टार फलंदाजाने श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात ४४ धावांची खेळी करून या पराक्रमाला गवसणी घातली. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २३ हजार धावा करणारा दुसरा वेगवान फलंदाज ठरला. रूटने ५२१ डावांत हा टप्पा गाठताना तेंडुलकरला ( ५२२) मागे सोडले. या विक्रमात अव्वल स्थानावर विराट कोहली ( ४९० डाव) विराजमान आहे. .FASTEST TO 23,000 INTERNATIONAL RUNSविराट कोहली - ४९० डावजो रूट - ५२१ डावसचिन तेंडुलकर - ५२२ डावरिकी पाँटिंग - ५४४ डावजो रूटने श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात ५२ चेंडूंत ४४ धावांची खेळी करताना ५ चौकार खेचले. त्याने सातत्यापूर्ण कामगिरी करताना स्ट्राइक हलतं ठेवलं आणि संधी मिळताच चौकारही खेचले. रूटच्या नावावर एकूण २३०४१ धावा झाल्या असून तो सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये आवठ्या क्रमांकावर आला आहे. पण, त्याला राहुल द्रविडला ( २४२०८) मागे सोडण्यासाठई आणखी ११६७ धावांची गरज आहे..MOST RUNS IN INTERNATIONAL CRICKETसचिन तेंडुलकर - ३४,३५८७ धावा, ७८२ डावविराट कोहली - २८,३५९ धावा, ६२९ डावकुमार संगकारा - २८,०१६ धावा, ६६६ डावरिकी पाँटिंग - २७,४८३ धावा, ६६८ डावमाहेला जयवर्धने - २५,९५७ धावा, ७२५ डावजॅक कॅलिस - २५,५३४ धावा, ६१७ डावराहुल द्रविड - २४,२०८ धावा, ६०५ डावजो रूट - २३.०४१ धावा, ५२१ डाव.दरम्यान, इंग्लंडने पहिल्या वन डेत ८९ धावांनी विजय मिळवला. इंग्लंडच्या २६५ धावांचा पाठलाग करणारा श्रीलंकेचा संघ ३७ षटकांत १७६ धावांत गार झाला. इंग्लंडकडून कर्णधार हॅरी ब्रूक ( ६७), विल जॅक्स ( नाबाद ४६), जो रूट ( ४४) व बेन डकेट ( ३२) यांनी दमदार खेळ केला. श्रीलंकेच्या असिथा फर्नांडो व सचिंदू कोलोम्बागे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. श्रीलंकेच्या दुनिथ वेल्लालागे ( ४५) व कर्णधार कुसल मेंडिस ( ४२) सेडल्यास अन्य फलंदाज अपयशी ठरले. विल जॅक्सने २२ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.