Joe Root On Sachin Tendulkar Record:'... आता दुर्लक्ष करू शकत नाही', सचिनचा कसोटीतील विक्रम मोडण्याबाबत रुट नेमकं काय म्हणाला?

Joe Root Breaks Silence On Chasing Sachin Tendulkar's Test Tally: भारताचा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) हा जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक आहे, त्याने कसोटीत सर्वाधिक धावाही (Most Test Runs) केल्या असून आता जवळपास दीड दशक होत आलंय की त्याचा हा विक्रम अबाधित आहे. मात्र त्याच्या विक्रमाच्या जवळ इंग्लंडचा क्रिकेटपटू जो रूट (Joe Root) पोहचला आहे, त्यामुळे येत्या काही सामन्यांत तो सचिनचा विक्रम मोडू शकतो, असंही म्हटलं जातंय. आता यावर जो रुटने प्रतिक्रिया दिली आहे. .सचिन तेंडुलकरने १९८९ ते २०१३ या २४ वर्षांत कसोटी क्रिकेटमध्ये २०० सामन्यांत ५१ शतकांसह १५,९२१ धावा केल्या आहेत. तो सर्वाधिक कसोटी सामने खेळणारा आणि धावा करणाराही खेळाडू आहे. त्याच्यापाठोपाठ असलेल्या जो रुटने कसोटीत १६३ सामन्यांत १३,९४३ धावा केल्या आहेत. त्याला सचिनचा विक्रम मोडण्यासाठी १९७९ धावांची गरज आहे.याबाबत आता जो रुट द ऍथलेटिक्सशी बोलताना म्हणाला, 'मला सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडण्याबाबत इतकावेळा प्रश्न विचारण्यात आला आहे की आता मी त्याकडे प्रयत्न करूनही दुर्लक्ष करू शकत नाही.'.रुट पुढे म्हणाला, 'सचिन तेंडुलकरने खेळासाठी जे काही केले आहे, ते अनन्यसाधरण आहे. तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवा, माझ्यासाठी त्याच्याशी बोलणंच पुरेसं आहे. त्या खेळाडूने माझ्या जन्माच्या आधीच कसोटीत पदार्पण केलं आहे आणि मी कसोटीत पदार्पण करण्यापर्यंत तो खेळत होता. तो इतके दीर्घकाळ खेळला आहे, हेच खूप अविश्वसनीय आहे आणि आता त्याच्या धावाही पाहा, फक्त एवढंच नाही, तर त्याने वनडेतही ४९ शतकेही केली आहेत.'.रुटने सांगितले त्याचं लक्ष नेहमीच विक्रमापेक्षा खेळात सुधारणा करण्यावर आहे. तो म्हणाला, 'मी नेहमीच खेळात रमून माझ्या फलंदाजीत आणखी कोणत्या आणता येतील याचा विचार करतो.''मला वाटतं की मी शक्य तितके एकसंध आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याचा प्रयत्न करतो. जेणेकरून प्रत्यक्ष सामने सुरू झाल्यावर मी तांत्रिक बाबी किंवा इतर कशाचीही चिंता करण्यापेक्षा डावपेच आखून समोर असलेल्या परिस्थितीनुसार खेळू शकेल. हे ऐकायला खूपच सोपं वाटत असेल, पण मी जेव्हा क्रिजवर असतो, तेव्हा मला फक्त सामने खेळायचे असतात..दरम्यान, सध्या सर्वाधक कसोटी धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत सचिन आणि रुट यांच्यपाठोपाठ रिकी पाँटिंग, जॅक कॅलिस आणि राहुल द्रविड आहेत. पण त्यांच्या जवळपास एकही सक्रिय खेळाडू नाही. रुटनंतर सध्या सक्रिय असलेल्या खेळाडूंमध्ये स्टीव्ह स्मिथ आहे, ज्याने १२३ कसोटीत १०७६३ धावा केल्या आहेत.