Joe Root चा वर्ल्ड रेकॉर्ड! बॅटिंगनंतर फिल्डिंगमध्येही नंबर १; स्मिथ-द्रविडला टाकले मागे

England vs Pakistan 3rd Test Match: इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान संघात तिसरा कसोटी सामना एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम येथे सुरू आहे. या सामन्यात जो रुटच्या नेतृत्वातील इंग्लंड संघाने मजबूत पकड मिळवली आहे. याच सामन्यादरम्यान जो रुटने (Joe Root) एक नवा विश्वविक्रम (World Record) केला आहे. पण हा विश्वविक्रम यंदा त्याने फलंदाजीत नाही, तर क्षेत्ररक्षणात (Fielding) केला आहे. .ENG vs PAK, Test: ७ खेळाडूंची हकालपट्टी तरी पाकिस्तानचा इंग्लंडने उडवला फज्जा! बाबर आझमही फ्लॉप, १३३ धावांत गुंडाळला संघ.या सामन्यात दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडचा पहिला डाव ४५३ धावांवर संपल्यानंतर पाकिस्तान दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरले. यावेळी पाकिस्तानची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. पहिल्याच षटकात ऑली रॉबिन्सनने पाकिस्तानला दोन मोठे धक्के दिले. त्याने डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर सईम आयुबला हॅरी ब्रुकच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर उतरलेल्या अब्दुल्ला शफिकला जो रुटच्या हातून झेलबाद केले. रुटने स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षण करताना हा झेल घेतला..रुटचा विश्वविक्रमरुटने स्लीपमध्ये घेतलेला शफिकचा झेल विश्वविक्रमी ठरला. रुटने क्षेत्ररक्षक म्हणून घेतलेला हा कसोटी कारकिर्दीतील २२० वा झेल ठरला. त्यामुळे कसोटीत क्षेत्ररक्षक म्हणून (यष्टीरक्षक नसलेला) सर्वाधिक झेल घेण्याचा विश्वविक्रम रुटच्या नावावर झाला आहे. त्याने हा झेल घेत ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज स्टीव्ह स्मिथला मागे टाकले आहे. स्मिथने कसोटी कारकिर्दीत २१९ झेल घेतले आहेत. कसोटीत क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वाधिक झेल घेणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत रुट पहिल्या क्रमांकावर आला आहे, तर स्मिथ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या दोघांच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर भारताचा राहुल द्रविड आहे. द्रविडने १६४ कसोटी सामन्यांत २१० झेल घेतले आहेत. त्यापाठोपाठ श्रीलंकेचा माहेला जयवर्धने (२०५) आणि दक्षिण आफ्रिकेचा जॅक कॅलिस (२००) आहे. या पाच क्षेत्ररक्षकांनाच आत्तापर्यंत कसोटीत २०० हून अधिक झेल घेता आले आहेत..कसोटीत सर्वाधिक झेल घेणारे क्षेत्ररक्षक (१० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत)(Most catches as a fielder in Tests)२२० झेल - जो रुट (१६९ सामने)२१९ झेल - स्टीव्ह स्मिथ (१२५ सामने)२१० झेल - राहुल द्रविड (१६४ सामने)२०५ झेल - माहेला जयवर्धने (१४९ सामने)२०० झेल - जॅक कॅलिस (१६६ सामने).ENG vs PAK: पासपोर्ट नव्हता, फोन बंद, कोचने बाईकवरून शोधलं... जो रुटला बाद करणारा पाकिस्तानचा रझाउल्लाह कसा पोहचला इंग्लंडमध्ये?.इंग्लंडची मजबूत पकडएजबॅस्टन कसोटीत पाकिस्तानचा पहिला डाव १३३ धावांवरच संपुष्टात आला होता. त्यांच्याकडून सौद शकिलने सर्वाधिक ४३ धावा केल्या होत्या, तर इंग्लंडकडून जोश टंगने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या आणि ऑली रॉबिन्सन व जोफ्रा आर्चर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर इंग्लंडने पहिल्या डावात सर्वबाद ४५३ धावा केल्या. इंग्लंडची सुरुवात खराब झालेली, रुटही ८ धावांवर बाद झालेला, पण एमिलियो गे (६०), हॅरी ब्रुक (७५), डॅन लॉवरेन्स (६५), जॅमी स्मिथ (६९) आणि ऑली रॉबिन्सन (५०) यांनी अर्धशतके करताना इंग्लंडला ३२० धावांची मोठी आघाडी मिळवून दिली..यानंतर पाकिस्तान दुसऱ्या डावात फलंदाजीला आल्यानंतर पहिल्याच षटकात दोन विकेट्स गमावल्या. पण नंतर अझान अवैस आणि शान मसूद यांनी डाव सावरला. त्यांनी नाबाद अर्धशतकी भागीदारी केली. पावसामुळे दुसऱ्या दिवसाचा खेळ लवकर थांबवावा लागला. त्यावेळी पाकिस्तानने १२.४ षटकात २ बाद ५२ धावा केल्या होत्या. तसेच पाकिस्तान अद्याप २६८ धावांनी पिछाडीवर आहेत. अवैस २९ धावांवर आणि मसूद २१ धावांवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.