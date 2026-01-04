Ashes 2025-26: जो रुटची वर्षाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी फिफ्टी, सचिन तेंडुलकरचा हा मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडण्याच्या उंबरठ्यावर

ऍशेस २०२५-२६ स्पर्धेतील शेवटचा सामना सिडनी क्रिकेट मैदानात खेळवला जात आहे. हा सामना ३ जानेवारीपासून सुरू झाला असून पहिल्याच दिवशी जो रुट आणि हॅरी ब्रुक यांनी दमदार फलंदाजी केली आहे. पहिल्या दिवशी पावसाचा अडथळा आल्याने ४५ षटकांचाच खेळ होऊ शकला. पण तरी पहिला दिवस जो रुट (Joe Root) आणि हॅरी ब्रुक या इंग्लंडच्या खेळाडूंनी नाबाद अर्धशतक करताना गाजवला आहे. यादरम्यान जो रुटसाठी हे अर्धशतक विक्रमी ठरले आहे..Ashes Series : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या सीईओंची झोप उडाली; दोन दिवसांत सामना संपल्यामुळे नुकसानीची भीती.या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे इंग्लंडकडून डावाची सुरुवात झॅक क्रावली आणि बेन डकेट या सलामीवीरांनी केली. पण क्रावली १६ धावांवर आणि डकेट २७ धावांवर बाद झाला. जेकॉब बेथलही १० धावांवर बाद झाला. पण त्यानंतर जो रुट आणि ब्रुक यांची जोडी जमली..त्यांनी नंतर शेवटपर्यंत विकेट जाऊ दिली नाही. दोघांनी पहिल्या दिवस अखेरपर्यंत १९२ चेंडूत नाबाद १५४ धावांची भागीदारी केली आहे. जो रुट १०३ चेंडूत ८ चौकारांसह ७२ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच हॅरी ब्रुकने ९२ चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ७८ धावा केल्या. त्यामुळे इंग्लंडने पहिल्या दिवस अखेरपर्यंत ३ बाद २११ धावा केल्या..जो रुटचा विक्रमदरम्यान, जो रुटचे हे ६७ वे अर्धशतक होते. त्यामुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक अर्धशतके (Most Fifty in Test) करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत आता तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने वेस्ट इंडिजच्या शिवनारायण चंद्रपॉल याला मागे टाकले आहे. चंद्रपॉलने ६६ अर्धशतके कसोटी क्रिकेटमध्ये केले आहेत. तसेच या यादीत अव्वल क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) असून त्याने कसोटीत ६८ अर्धशतके केली आहेत. अशात आता रुट सचिनचा हा विश्वविक्रम मोडण्याच्या जवळ आहे. त्याला यासाठी आणखी दोन अर्धशतकांची गरज आहे..Ashes : इंग्लंडने अखेर लाज वाचवली, चौथी कसोटी दुसऱ्या दिवशी जिंकली; ऑस्ट्रेलियाचा पहिला पराभव अन् WTC Point Table बदलले.कसोटीत सर्वाधिक अर्धशतके करणारे क्रिकेटपटू६८ अर्धशतके - सचिन तेंडुलकर६७ अर्धशतके - जो रुट६६ अर्धशतके - शिवनारायण चंद्रपॉल६३ अर्धशतके - ऍलेन बॉर्डर६३ अर्धशतके - राहुल द्रविड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.