Ashes 2025-26: जो रुटची वर्षाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी फिफ्टी, सचिन तेंडुलकरचा हा मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडण्याच्या उंबरठ्यावर

Joe Root Fifty Record: ऍशेस २०२५-२६ च्या शेवटच्या सामन्यात जो रुटने विक्रमी अर्धशतक केले. त्यामुळे तो आता सचिन तेंडुलकरच्या एका विश्वविक्रमाच्या जवळ पोहोचला आहे.
ऍशेस २०२५-२६ स्पर्धेतील शेवटचा सामना सिडनी क्रिकेट मैदानात खेळवला जात आहे. हा सामना ३ जानेवारीपासून सुरू झाला असून पहिल्याच दिवशी जो रुट आणि हॅरी ब्रुक यांनी दमदार फलंदाजी केली आहे.

पहिल्या दिवशी पावसाचा अडथळा आल्याने ४५ षटकांचाच खेळ होऊ शकला. पण तरी पहिला दिवस जो रुट (Joe Root) आणि हॅरी ब्रुक या इंग्लंडच्या खेळाडूंनी नाबाद अर्धशतक करताना गाजवला आहे. यादरम्यान जो रुटसाठी हे अर्धशतक विक्रमी ठरले आहे.

