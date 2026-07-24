Cricket

England Test Captain: इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा नवा कर्णधार कोण? ECBच्या एका निर्णयाने वाढवलं सस्पेन्स,नेमकं कोणाचं नाव चर्चेत?

England new Test captain after Ben Stokes: बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर इंग्लंड कसोटी संघाचं नेतृत्व पुन्हा जो रूटकडे जाण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान मालिकेपासून ॲशेस 2027 पर्यंत तो कर्णधारपद सांभाळू शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे.
England Test Captain

England Test Captain

esakal

Varsha Balhe
Updated on

England new Test captain after Ben Stokes: इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जो रूट पुन्हा एकदा कसोटी संघाचं नेतृत्व करताना दिसू शकतो.

इंग्लंडचा नियमित कर्णधार बेन स्टोक्स याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) नव्या कर्णधाराच्या शोधात आहे. मात्र, सध्या जो रूटच या पदासाठी सर्वात मजबूत पर्याय मानला जात आहे.

Loading content, please wait...
sports
test
ICC
test cricket
Joe Root
Ben Stokes