England Test Captain: इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा नवा कर्णधार कोण? ECBच्या एका निर्णयाने वाढवलं सस्पेन्स,नेमकं कोणाचं नाव चर्चेत?

England new Test captain after Ben Stokes: इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जो रूट पुन्हा एकदा कसोटी संघाचं नेतृत्व करताना दिसू शकतो. इंग्लंडचा नियमित कर्णधार बेन स्टोक्स याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर इंग्लंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) नव्या कर्णधाराच्या शोधात आहे. मात्र, सध्या जो रूटच या पदासाठी सर्वात मजबूत पर्याय मानला जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, 19 ऑगस्टपासून पाकिस्तानविरुद्ध सुरू होणाऱ्या तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी जो रूटला पुन्हा कर्णधारपद दिलं जाऊ शकतं. एवढंच नाही, तर पुढच्या वर्षी होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या ॲशेस मालिकेपर्यंतही तो ही जबाबदारी सांभाळू शकतो..Pakistan Test Captain: शान मसूदची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी; वेस्ट इंडिज-इंग्लंड दौऱ्यासाठी बाबर आझमकडे पुन्हा धुरा.स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर हॅरी ब्रूकचं नावही कर्णधारपदासाठी चर्चेत होतं. मात्र, सध्या त्याच्याकडे वनडे आणि टी-20 संघाची जबाबदारी आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या वनडे विश्वचषकाच्या तयारीवर त्याने लक्ष केंद्रित करावं, अशी ECBची इच्छा असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे कसोटी संघासाठी पुन्हा जो रूटवर विश्वास दाखवला जाण्याची शक्यता जास्त आहे..जो रूटने यापूर्वी 2017 ते 2022 या काळात इंग्लंडच्या कसोटी संघाचं नेतृत्व केलं होतं. त्या काळात इंग्लंडने त्याच्या नेतृत्वाखाली 65 कसोटी सामने खेळले, त्यापैकी 27 सामने जिंकले. इंग्लंडसाठी कसोटीत सर्वाधिक विजय मिळवून देणारा कर्णधार म्हणून आजही त्याचं नाव घेतलं जातं..2022 मध्ये सलग खराब निकालांनंतर रूटने कर्णधारपद सोडलं होतं. त्यानंतर पुन्हा कर्णधार होण्याची त्याची इच्छा नसल्याचंही त्याने सांगितलं होतं. पण आता संघ अडचणीत असताना जबाबदारी स्वीकारण्यास तो तयार असल्याचं समोर आलं आहे. संघासाठी जे योग्य असेल ते करण्याची त्याची भूमिका असल्याचंही बोललं जात आहे..दरम्यान, इंग्लंडच्या कसोटी संघाचा नवा मुख्य प्रशिक्षक कोण होणार, यावर अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेसाठी मार्कस ट्रेस्कॉथिक यांच्याकडे हंगामी प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते..Bazball यूगाचा अंत! ब्रेंडन मॅक्यूलमने इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे प्रशिक्षकपद सोडले, पण भारताविरुद्ध पठ्ठ्या उभा राहणार.पाकिस्तान मालिकेनंतर इंग्लंडला दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश दौरे करायचे आहेत. त्यानंतर 2027 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 150 वर्षांच्या ऐतिहासिक कसोटी सामन्याचं मोठं आव्हान असेल. त्यामुळे येणारा काळ इंग्लंडच्या कसोटी संघासाठी खूप महत्त्वाचा असणार आहे. ECBला आता नव्या कर्णधारासोबत संघात पुन्हा स्थिरता आणायची आहे. त्यामुळे अनुभवी जो रूटकडे पुन्हा नेतृत्व सोपवण्याचा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.