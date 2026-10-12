सचिनचा 'अजिंक्य' मानला जाणारा विक्रम मोडला जाणार? ECB चा मास्टरस्ट्रोक, Joe Root सोबत केला खास करार

जो रुट गेल्या ५ वर्षांपासून भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे, विशेषत: कसोटी क्रिकेटमध्ये. त्याने कसोटीत सातत्याने चांगली कामगिरी केली असून बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा एकदा त्याच्याकडे इंग्लंडने कसोटी संघाच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवली आहे. अशातच आता आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने वार्षिक करार जाहीर केला आहे. यातील ३० खेळाडूंना केंद्रीय करार (Central Contracts) आणि नऊ खेळाडूंना इंग्लंड विकास करार (England Development Contracts) देण्यात आला आहे. .Joe Root Record: सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम जो रूटने मोडला! ५२१ डावांत मोठा पल्ला गाठला... द्रविडचा विक्रम मोडण्याचा निर्धार.३९ खेळाडूंच्या यादीत अनेक असे खेळाडू आहेत, ज्यांना पहिल्यांदाच केंद्रीय करारात स्थान मिळाले आहे. तसेच हा करार तिन्ही प्रकारच्या क्रिकेटसाठी आहे, ज्यात खेळाडूंच्या मागील वर्षातील कामगिरी आणि आगामी काळात वेगवेगळ्या प्रकारातील संभाव्य सहभागचा विचार करण्यात आला आहे. या करारात ऑली रॉबिन्सनचे पुनरागमन झाले आहे. गेल्या वर्षी त्याचा समावेश नव्हता. टॉम बँटन, सॅम कुक, जॉर्डन कॉक्स, हेन्री क्रोकोम्बे, एमिलिओ गे, मॅथ्यू फिशर आणि डॅन लॉरेन्स यांनी पहिल्यांदाच इंग्लंडचा केंद्रीय करार स्वीकारला आहे..दरम्यान, ३९ मधील ११ असे खेळाडू आहेत, ज्यांनी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच ३० सप्टेंबर २०२८ पर्यंत हा करार मान्य केला आहे, ज्यात जो रुटसह (Joe Root) हॅरी ब्रुक, जोफ्रा आर्चर, गस ऍटकिन्सन, सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स, हेन्ही क्रोकोम्बे, सॅम करन, विल जॅक्स आणि जोश टंग यांचा समावेश आहे..PAK VS ENG: पाकिस्तानला इंग्लंडविरुद्ध ३-० पराभव, त्यात ICCचा दुहेरी दणका! खेळाडूंची ५० टक्के मॅच फी कापली, WTCचे ११ पॉइंट्सही गेले.रुटची सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमावरदरम्यान, रुट सध्या कसोटी संघाचाही कर्णधार आहे आणि त्याने २ वर्षांचा करार स्वीकारला असल्याने २०२८ पर्यंत तरी त्याचा निवृत्तीचा विचार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. अशात आता तो सचिन तेंडुलकरचा सर्वाधिक कसोटी धावांचा विक्रम मोडण्याची शक्यताही वाढली आहे. कारण इंग्लंड एका वर्षात कमीत कमी १० तरी कसोटी सामने खेळतात. त्यांनी आत्तापर्यंत २०२६ मध्येच ७ सामनेही खेळले आहेत. त्यामुळे किमान १० कसोटी एका वर्षात अशी सरासरी धरली आणि रुटला कोणतीही दुखापत झाली नाही, तर तो दोन वर्षात कमीत कमी २० तरी कसोटी सामने खेळू शकतो.अशात त्याने जर आगामी २ वर्षात १६४४ धावा किंवा त्यापेक्षा अधिक धावा केल्या, तर तो सचिन तेंडुलकरचा सर्वाधिक कसोटी धावांचा विक्रम मोडेल. सचिनने २०० कसोटी सामन्यात १५९२१ धावा केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ रुट असून त्याने १६९ कसोटीत १४२७८ धावा केल्या आहेत. दरम्यान, सचिन २०० कसोटी सामने खेळणाराही खेळाडू आहे. पण या विक्रमालाही रुटकडून धोका आहे. कारण रुटने आत्ता १६९ सामने खेळेल आहेत..इंग्लंड पुरुष केंद्रीय करारबद्ध खेळाडू:जो रूट*, हॅरी ब्रुक*, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर*, गस ऍटकिन्सन*, सोनी बेकर*, टॉम बँटन, शोएब बशीर, जेकब बेथेल*, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सॅम कूक, जॉर्डन कॉक्स*, हेन्री क्रोकोम्बे*, सॅम करन*, लियाम डॉसन, बेन डकेट, एमिलियो गे, मॅथ्यू फिशर, विल जॅक्स*, डॅन लॉरेन्स, साकिब महमूद, जेमी ओव्हरटन, ऑली पोप, मॅथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद, ऑली रॉबिन्सन, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ आणि जोश टंग*.(* - दोन वर्षांचा करार)इंग्लंड पुरुष विकास करारबद्ध खेळाडू २०२६-२७:जेम्स कोल्स, मेसन क्रेन, जोश हल, एडी जॅक, बेन मॅककिनी, लियाम पॅटरसन-व्हाइट, थॉमस ऱ्यू, मॅथ्यू रेव्हिस आणि मिच स्टॅनली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.