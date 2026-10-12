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सचिनचा 'अजिंक्य' मानला जाणारा विक्रम मोडला जाणार? ECB चा मास्टरस्ट्रोक, Joe Root सोबत केला खास करार

Joe Root Commits to England with Two-Year Central Contract: इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने नुकतेच केंद्रिय करार केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर केली असून, जो रुटसोबत खास करार केला आहे. त्यामुळे तो आता सचिन तेंडुलकरचा विश्वविक्रम मोडण्याची शक्यता वाढली आहे.
Sachin Tendulkar | Joe Root

Sachin Tendulkar | Joe Root

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

जो रुट गेल्या ५ वर्षांपासून भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे, विशेषत: कसोटी क्रिकेटमध्ये. त्याने कसोटीत सातत्याने चांगली कामगिरी केली असून बेन स्टोक्सच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा एकदा त्याच्याकडे इंग्लंडने कसोटी संघाच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवली आहे.

अशातच आता आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने वार्षिक करार जाहीर केला आहे. यातील ३० खेळाडूंना केंद्रीय करार (Central Contracts) आणि नऊ खेळाडूंना इंग्लंड विकास करार (England Development Contracts) देण्यात आला आहे.

Sachin Tendulkar | Joe Root
Joe Root Record: सचिन तेंडुलकरचा आणखी एक विक्रम जो रूटने मोडला! ५२१ डावांत मोठा पल्ला गाठला... द्रविडचा विक्रम मोडण्याचा निर्धार
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