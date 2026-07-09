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IND vs ENG:जोफ्रा आर्चरने भारतीय संघाला दाखवला आरसा; आयपीएल अन् इंग्लंडमध्ये खेळण्याचा फरक केला स्पष्ट

Jofra Archer on Indian pitches: नॉटिंगहॅम टी-२० मध्ये जोफ्रा आर्चरने तीन बळी घेत इंग्लंडच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने इंग्लंडमधील वेगवान गोलंदाजांना पोषक खेळपट्ट्यांचे कौतुक करत भारतातील फलंदाजांसाठी अनुकूल पिचवर टीका केली.
Jofra Archer on Indian pitches

Jofra Archer on Indian pitches

Sakal

Pranali Kodre
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IND vs ENG T20 News : वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर याने नॉटिंगहॅममधील तिसऱ्या टी-२० सामन्यात तीन फलंदाज बाद करीत इंग्लंडच्या भारतावरील विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या विजयानंतर जोफ्रा आर्चर याने इंग्लंडमधील वेगवान गोलंदाजांना पोषक अशा खेळपट्ट्यांचे कौतुक केले. तसेच भारतातील खेळपट्ट्यांवर टीकाही केली.

Jofra Archer on Indian pitches
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