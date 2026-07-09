IND vs ENG:जोफ्रा आर्चरने भारतीय संघाला दाखवला आरसा; आयपीएल अन् इंग्लंडमध्ये खेळण्याचा फरक केला स्पष्ट

IND vs ENG T20 News : वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर याने नॉटिंगहॅममधील तिसऱ्या टी-२० सामन्यात तीन फलंदाज बाद करीत इंग्लंडच्या भारतावरील विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या विजयानंतर जोफ्रा आर्चर याने इंग्लंडमधील वेगवान गोलंदाजांना पोषक अशा खेळपट्ट्यांचे कौतुक केले. तसेच भारतातील खेळपट्ट्यांवर टीकाही केली. .IND vs ENG, 4th T20I: भारतासमोर मालिका वाचवण्याचे आव्हान, चौथ्या सामन्याची नेमकी वेळ काय अन् कुठे पाहाणार?.तो म्हणाला, की इंग्लंडमध्ये ‘गुड लेंथ’वर सरळ गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. याउलट भारतातील खेळपट्ट्या फलंदाजीसाठी पोषक असतात. तसेच सीमारेषा लहान असल्याने गोलंदाजांना अत्यंत अचूक राहावे लागते. मला वाटते, की इंग्लंडमध्ये गोलंदाजी करताना चूक होण्याची थोडीफार मुभा असते..जोफ्रा आर्चर याने आयपीएलशी तुलना करताना सांगितले, की इंग्लंडने भारताविरुद्धच्या लढतीत २०० धावांचा टप्पा ओलांडला. या वेळी आम्हाला माहीत होते, की विजयी लक्ष्य ओलांडण्यासाठी भारतीय संघाला लक्षणीय खेळ करावा लागणार आहे; मात्र आयपीएलमध्ये २०० धावांचा टप्पाही सहज ओलांडला जात होता. नॉटिंगहॅममधील लढतीत आमच्या गोलंदाजांनी प्रभावी कामगिरी केली..गंभीर यांचे सॅमसनबाबत स्पष्टीकरणटी-२० विश्वकरंडक विजेत्या भारतीय संघातील हीरो संजू सॅमसन याला इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० सामन्यातून वगळण्यात आले. याबाबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर म्हणाले, की माझे संजू सॅमसन याच्याशी बालणे झाले आहे. त्याला वगळण्याबाबतची स्पष्टता सांगण्यात आली आहे. त्याला कशाप्रकारे स्पष्टता देण्यात आली आहे, याबाबत तुम्हाला सांगता येणार नाही. त्याने भारतासाठी छान कामगिरी केली आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याचे पुनरागमन होऊ शकते, हे नाकारता येत नाही..IND vs ENG: "तुम्हाला खरंच गांभीर्य कळतयं का?", हर्षित राणावरून दिनेश कार्तिक गंभीर अन् टीम इंडियावर भडकला.आमची कामगिरी खराब : श्रेयस अय्यरभारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने पराभवानंतर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, की आमचा संघ ज्या पद्धतीने पराभूत झाला ते स्वीकारण्यासारखे नक्कीच नाही. आमच्याकडून अत्यंत खराब कामगिरी झाली. हा पराभव मान्य करून आम्हाला पुढे जावे लागणार आहे. नवीन योजना आखावी लागणार आहे. या खेळपट्टीवर २०० धावा करायला देणे चुकीचे होते. भारतीय गोलंदाजांकडून सुमार कामगिरी झाली. तसेच पॉवरप्लेमध्ये फलंदाजांनाही चमक दाखवता आली नाही. खेळपट्टी व वातावरणाशी आम्हाला जुळवून घेता आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.