Jos Buttler WR: जॉस बटलरने विश्वविक्रम नोंदवला! हा विक्रम वैभव सूर्यवंशीच मोडू शकतो असा दावाही पुढच्याच मिनिटाला केला

Jos Buttler Says Vaibhav Sooryavanshi Will Break My Record: इंग्लंडचा फलंदाज जॉस बटलर याने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील वर्ल्ड रेकॉर्ड स्वतःच्या नावावर नोंदवला. हंड्रेड लीगमध्ये मँचेस्टर सुपर जायंट्सकडून खेळताना त्याने वेल्स फायर संघाविरुद्ध हा विश्वविक्रम नोंदवला आणि तो विक्रम १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी मोडेल, असा दावाही सामन्यानंतर केला. बटलरने भारताच्या युवा फलंदाजाचे कौतुक करताना मोठा दावा केला..इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावांचा किरॉन पोलार्डचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. बटलर ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १४८३३ धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम पोलार्डच्या नावावर होता. त्याने १४८०३ धावा करून युनिव्हर्स बॉस ख्रिस गेलचा ( १४५६२) धावांचा विक्रम मोडला होता..WTC Points Table Update : पाकिस्तानच्या विजयानंतर गुणतालिकेत उलथापालथ; भारताचे फायनलमध्ये पोहोचण्याचे समीकरण बिघडले?.Most Runs In T20 Cricket१४८३३ धावा - जॉस बटलर१४८०३ धावा - किरॉन पोलार्ड१४५६२ धावा - ख्रिस गेल१४४४९ धावा -अॅलेक्स हेल्स१४२८४ धावा - डेव्हिड वॉर्नर१४२१८ धावा - विराट कोहली१३७७७ धावा - जेम्स व्हिन्स१३५७१ धावा - शोएब मलिक१२६५४ धावा - क्विंटन डी कॉक१२५३१ धावा - रोहित शर्मा.हा माझ्यसाठी अभिमानाचा क्षण आहे, पण हा विक्रम मोडला जाणे स्वाभाविकच होते, असे तो म्हणाला. त्याने पुढे म्हटले की, या एलिट यादीत त्याला वैभव सूर्यवंशी मागे टाकू शकतो. वैभवने आयपीएल २०२६ चे पर्व गाजवताना ७७६ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकली. १५ वर्षीय खेळाडूने आतापर्यंत ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये चार शतकं व आठ अर्धशतकांसह १६७० धावा केल्या आहेत..MI Cape Town: Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात....इंग्लंडकडून २०२२ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या जॉसने आंतरराष्ट्री ट्वेंटी-२०त १६० सामन्यांत ४२१२ धावा केल्या आहेत आणि हंड्रेड लीगमध्ये त्याने ३१ सामन्यांत ११९२ धावा केल्या आहेत. त्याने आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स, राजस्थान रॉयल्स व गुजरात टायटन्सचे प्रतिनिधित्व करताना ७ शतकं व २८ अर्धशतकांसह ४६४६ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.