Kagiso Rabada ने मोडला फलंदाजीतील ११९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, शाहीन आफ्रिदीला भारताच्या अभिषेक शर्मासारखे झोडले Video Viral

Kagiso Rabada Smashes 119-Year-Old Test Batting Record : कागिसो रबाडाने त्याचं नाव फलंदाजांच्या विक्रमांमध्ये सुवर्णाक्षराने नोंदवले. पाकिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात रबाडाने फलंदाजीत कमाल दाखवली. त्याने सेनुरन मुथूसामीसह दहाव्या विकेटसाठी ११७ चेंडूंत ९८ धावांची भागीदारी केली. दक्षिण आफ्रिकेने ८ बाद २३५ धावांवरून पहिल्या डावात ४०४ धावांपर्यंत मजल मारली. रबाडाने ११व्या क्रमांकावर फलंदाजीला येताना ६१ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारासह ७१ धावा केल्या. त्याने पाकिस्तानचा प्रमुख गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीला उभ्या उभ्या षटकार हाणला आणि तो पाहून सर्वांना टीम इंडियाचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा आठवला. पण, रबाडाने ७१ धावांच्या खेळीसह ११९ वर्षांपू्र्वीचा मोठा विक्रम मोडला. .केशव महाराजनेही ३० धावांचे योगदान दिले. सेनुरन मुथूसामी १५५ चेंडूंत ८ चौकारांसह ८९ धावांवर नाबाद राहिला. रबाडाने ७१ धावा करून दक्षिण आफ्रिकेसाठी कसोटीत ११ व्या क्रमांकावरील सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळीचा विक्रम नावावर केला. यापूर्वी १९०६ मध्ये म्हणजेच ११९ वर्षांपूर्वी बर्ट व्हॉग्लर यांनी इंग्लंडविरुद्ध ११ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला येताना ६२ धावांची खेळी केली होती. हा विक्रम रबाडाने आज मोडला. .पॅट सिमकॉक्सने १९९८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध या क्रमावर ५४ धावा केल्या होत्या. रबाडा, मुथूसामी व महाराज यांनी शेवटच्या दोन विकेट्ससाठी १६९ धावा जोडून आफ्रिकेला ७१ धावांची आघाडी मिळवून दिली. पाकिस्तानच्या पहिल्या डावातील ३३३ धावांच्या प्रत्युत्तरात आफ्रिकेने ८ फलंदाज २३५ धावांवर गमावले होते आणि तेथून त्यांनी ४०४ धावांपर्यंत मजल मारली. .११व्या क्रमांकावर सर्वाधिक धावा करणाऱ्या जगातील सर्व फलंदाजांचा विक्रम पाहिल्यास ऑस्ट्रेलियाचा अॅश्टन अॅगर हा अव्वल स्थानी आहे. २०१३ मध्ये त्याने इंग्लंडविरुद्धच्या अॅशेस कसोटीत नॉटिंगहॅम येथे १०१ चेंडूंत ९८ धावांची अविस्मरणीय खेळी केली होती. आता जागतिक विक्रमत रबाडा ७१ धावांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. .PAK vs SA 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेच्या शेपटाने पाकिस्तानला टपली मारली; ८ बाद २३५ वरून मॅच ४००+ पोहोचवली, शेजाऱ्यांची रडारड.अॅश्टन अॅगर - ९८ धावा ( १२ चौकार व २ षटकार) वि. इंग्लंड, २०१३टिनो बेस्ट - नाबाद ९५ धावा ( १४ चौकार व १ षटकार) वि. इंग्लंड, २०१२जेम्स अँडरसन - ८१ धावा ( १७ चौकार) वि. भारत, २०१४झहीर खान - ७५ धावा ( १० चौकार व २ षटकार) वि. बांगलादेष २००४कागिसो रबाडा - ७१ धावा ( ४ चौकार व ४ षटकार) वि. पाकिस्तान, २०२५.