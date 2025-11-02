IND vs AUS T20I लढतीपूर्वी दिग्गज खेळाडूने अचानक घेतली निवृत्ती; म्हणाला, हा निर्णय घेण्याची हीच योग्य वेळ...

Kane Williamson has called time : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना आज खेळवला जाणार आहे. भारताला हा सामना जिंकून मालिकेतील आव्हान टिकवायचे आहे, तर ऑस्ट्रेलिया आघाडी वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. या सामन्याची चर्चा असताना आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये आपला स्वतःचा एक ठसा उमटवणाऱ्या दिग्गज खेळाडूने निवृत्ती जाहीर केली आहे. न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार केन विल्यमसनने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. .केन विल्यमसनने त्याच्या भविष्याबद्दल अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अटकळांनंतर ट्वेंटी-२० क्रिकेटला रामराम करण्याची घोषणा केली आहे. डिसेंबरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेवर सर्व लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे त्याने स्पष्ट केले. ३५ वर्षीय विल्यमसनने ऑक्टोबर २०११ मध्ये पदार्पणापासून न्यूझीलंडसाठी ९३ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या मालिकेतून माघार घेतली आणि त्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध मालिकेला दुखापतीमुळे मुकला..भारताकडून अंडर १९ वर्ल्ड कप खेळलेल्या क्रिकेटपटूचा अपघाती मृत्यू.या आठवड्यात इंग्लंड संघावर ३-० असा वन डे मालिका विजय मिळवणाऱ्या संघाचा तो सदस्य होता. मार्चमध्ये भारताविरुद्धच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यानंतर न्यूझीलंडसाठी त्याचा हा पहिलाच सामना होता. पुढल्या वर्षी भारत व श्रीलंका येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपला अवघे काही महिने शिल्लक असताना केनने निवृत्तीचा निर्णय घेतला. न्यूझीलंडकडून ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये केन २५७५ धावांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने १८ अर्धशतकं झळकावली आहेत आणि ९५ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे..त्याने ७५ सामन्यांत न्यूझीलंड संघाचे नेतृत्व सांभाळले आणि यामध्ये तो २०१६ व २०२२ मध्ये संघाला उपांत्य फेरीपर्यंत घेऊन गेला. २०२१ मध्ये संघाला फायनलमध्ये हार पत्करावी लागली होती..AUS vs IND: दुसऱ्या T20I सामन्यातील भारताच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरचं सूर्यकुमारसोबत वाजलं? Viral Video मुळे चर्चेला उधाण." ट्वेंटी-२० संघाचा सदस्य म्हणून राहणे मला खूप आवडले आहे आणि मी या आठवणी व अनुभवांबद्दल खूप आभारी आहे. ही माझ्यासाठी आणि संघासाठी योग्य वेळ आहे. यामुळे संघाला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी स्पष्टता मिळते. न्यूझीलंडकडे बरेच प्रतिभावान युवा खेळाडू आहेत आणि त्यांना संधी मिळायला हवी. यासाठी माझ्या निवृत्तीची हीच योग्य वेळ आहे," असे केनने स्पष्ट केले. केन फ्रँचायझी ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळत राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.