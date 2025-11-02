Cricket

IND vs AUS T20I लढतीपूर्वी दिग्गज खेळाडूने अचानक घेतली निवृत्ती; म्हणाला, हा निर्णय घेण्याची हीच योग्य वेळ...

Kane Williamson Retires From T20Is: न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार केन विल्यमसनने अचानक ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. अनेक वर्षं न्यूझीलंडचा कणा ठरलेला विल्यमसन आपल्या शांत, संयमी नेतृत्वामुळे आणि अचूक फलंदाजीमुळे जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात घर करून होता.
Kane Williamson has announced his retirement from T20 Internationals

Kane Williamson has announced his retirement from T20 Internationals

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kane Williamson has called time : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला तिसरा ट्वेंटी-२० सामना आज खेळवला जाणार आहे. भारताला हा सामना जिंकून मालिकेतील आव्हान टिकवायचे आहे, तर ऑस्ट्रेलिया आघाडी वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. या सामन्याची चर्चा असताना आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये आपला स्वतःचा एक ठसा उमटवणाऱ्या दिग्गज खेळाडूने निवृत्ती जाहीर केली आहे. न्यूझीलंडचा माजी कर्णधार केन विल्यमसनने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Kane Williamson
New Zealand Cricketer
cricket news today
New Zealand Cricket Team
T20 Captains

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com