Kane Williamson आयपीएलमध्ये परतणार; रिषभ पंतसोबत दिसणार, जाणून घ्या कोणती जबाबदारी सांभाळणार

न्यूझीलंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू केन विलियम्सन आयपीएलमध्ये वेगळ्यात भूमिकेत दिसणार आहे. तो लखनौ सुपर जायंट्स संघात सहभागी झाला आहे, पण खेळाडू म्हणून नाही, तर धोरणात्मक सल्लागार म्हणून. विलियम्सनला आयपीएलमध्ये खेळाडू म्हणून १० हंगामांत खेळण्याचा अनुभव आहे..न्यूझीलंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू केन विलियम्सनला इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (IPL) मध्ये खेळण्याचा मोठा अनुभव आहे, पण आता तो आयपीएलमध्ये एका नव्या भूमिकेत परतणार आहे. याबाबत गुरुवारी (१६ ऑक्टोबर) मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. संजीव गोयंका यांच्या कंपनीच्या मालकिचा असलेल्या आणि रिषभ पंत कर्णधार असलेल्या लखनौ सुपर जायंट्स संघात विलियम्सन आयपीएल २०२६ मध्ये दिसणार आहे, पण खेळाडू म्हणून नाही, तर धोरणात्मक सल्लागार (Strategic Advisor) म्हणून. लखनौ सुपर जायंट्सने नुकतेच जाहीर केले की विलियम्सनला धोरणात्मक सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे..Kane Williamson: लिलावात अनसोल्ड राहिलेला विलियम्सन IPL 2025 मध्ये दिसणार, पण भूमिका बदलणार.विलियम्सन नुकताच दक्षिण आफ्रिकेतील टी२० लीग SA20 स्पर्धेत लखनौ सुपर जायंट्सची सिस्टर फ्रँचायझी डर्बन सुपर जायंट्स संघाकडून खेळला होता. त्यानंतर त्याला आता लखनौ सुपर जायंट्सने धोरणात्मक सल्लागार म्हणून जबाबदारी सोपवली आहे. दरम्यान, असे असले तरी हे लक्षात घ्यायला हवे की विलियम्सनने अद्याप निवृत्ती घेतलेली नाही. त्याने न्यूझीलंडचा वार्षिक करार नाकारला आहे, जेणेकरून तो जगभरातील विविध लीगमध्ये सामील होऊ शकतो. पण तरी तो अद्याप न्यूझीलंडसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे तो पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपसाठी उपलब्ध असेल..विलियम्सन आयपीएलमध्ये १० हंगामात खेळाडू म्हणून खेळला आहे. तो २०१५ ते २०२४ दरम्यान या लीगच्या खेळाडू म्हणून भाग राहिला आहे. त्याने सनरायझर्स हैदराबादसाठी खेळताना २०१८ मध्ये ७३५ धावांसह ऑरेंज कॅपही जिंकली होती. तो २०२२ पर्यंत सनरायझर्स हैदराबादचा भाग होता. त्याशिवाय कर्णधारही होता. त्यानंतर २०२३ मध्ये तो गुजरात टायटन्सचा भाग होता, पण पहिल्याच सामन्यात तो दुखापतग्रस्त झाला होता, ज्यामुळे त्याला दीर्घकाळापासून क्रिकेटपासून दूर राहावे लागले होते. २०२४ मध्येही तो गुजरातसाठी दोनच सामन्यात खेळला. त्यानंतर २०२५ च्या आयपीएल लिलावात विलियम्सन अनसोल्ड राहिला होता. विलियम्सनने आयपीएलमध्ये ७९ सामने खेळले असून १८ अर्धशतकांसह २१२८ धावा केल्या आहेत..विलियम्सन आता लखनौ सुपर जायंट्सच्या सपोर्ट स्टाफचा भाग बनणार आहे. या सपोर्ट स्टाफमध्ये आणखी एक मोठा बदल झाला आहे. भारताचे माजी प्रशिक्षक भरत अरुण लखनौ सुपर जायंट्सचे गोलंदाजी प्रशिक्षक बनले आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी ४ हंगामात काम केल्यानंतर ते आता लखनौ सुपर जायंट्स संघात सहभागी झाले आहेत..Kane Williamson ने दिले निवृत्तीचे संकेत? वार्षिक करार नाकारला, आता न्यूझीलंडसाठी खेळणार?.लखनौ सुपर जायंट्सची २०२५ आयपीएलमध्ये फारशी चांगली कामगिरी झाली नव्हती. त्यांनी १४ सामन्यांपैकी ६ सामने जिंकले होते आणि ८ सामने पराभूत झाले होते. त्यामुळे ते १२ गुणांसह ७ व्या क्रमांकावर राहिले होते.