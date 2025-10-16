Cricket

Kane Williamson आयपीएलमध्ये परतणार; रिषभ पंतसोबत दिसणार, जाणून घ्या कोणती जबाबदारी सांभाळणार

Kane Williamson Joins Lucknow Super Giants: गेल्यावर्षी आयपीएल लिलावात अनसोल्ड राहिलेला न्यूझीलंडचा केन विलियम्सन आता आयपीएल २०२६ मध्ये परणार आहे. तो रिषभ पंत कर्णधार असलेल्या लखनौ सुपर जायंट्स फ्रँचायझीचा भाग बनला असून त्याची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली.
  • न्यूझीलंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू केन विलियम्सन आयपीएलमध्ये वेगळ्यात भूमिकेत दिसणार आहे.

  • तो लखनौ सुपर जायंट्स संघात सहभागी झाला आहे, पण खेळाडू म्हणून नाही, तर धोरणात्मक सल्लागार म्हणून.

  • विलियम्सनला आयपीएलमध्ये खेळाडू म्हणून १० हंगामांत खेळण्याचा अनुभव आहे.

