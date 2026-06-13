Kane Williamson: काल केन विलियम्सनने निवृत्ती घेतली, न्यूझीलंडनने लगेच त्याची रिप्लेसमेंट जाहीर केली; वाचा कोणलाा मिळाली संधी...

New Zealand Names Will Young: न्यूझीलंडचा स्टार खेळाडू केन विलियम्सनने(Kane Williamson) काल म्हणजेच १२ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. विलियम्सनच्या या निर्णयाने क्रिकेट जगताला मोठा धक्का बसला. जागतिक क्रिकेटमधील एका सुवर्णयुगाचा अंत झाल्याची भावना अनेक चाहत्यांनी व्यक्त केली. मात्र, आता त्याची पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यूझीलंडने जराही वेळ न दवडता मोठा निर्णय घेतला आहे..न्यूझीलंड क्रिकेट संघाने (NZC) इंग्लंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन कसोटी सामन्यांसाठी नवख्या खेळाडूचा संघात समावेश केला आहे. न्यूझीलंडने केन विलियम्सनच्या जागी उर्वरित दोन सामन्यांसाठी विल यंगला अधिकृतपणे संघात सामील करून घेतले आहे..केन विलियम्सन आता येणाऱ्या सामन्यांसाठी उपलब्ध नसल्यामुळे या कठीण इंग्लंड दौऱ्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर संघ व्यवस्थापनाने विल यंगवर विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे आता त्याच्याकडे न्यूझीलंड क्रिकेटचे विशेष लक्ष असेल. इंग्लंड दौऱ्यात न्यूझीलंडने पहिला कसोटी सामना ११५ धावांनी गमावला आहे..शनिवारी १३ जून रोजी न्यूझीलंड क्रिकेटने याबाबत अधिकृत घोषणा केली. केन विलियम्सनच्या जागी विल यंग रविवारी १४ जून रोजी इंग्लंडला रवाना होणार असून, इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या तयारीसाठी तो संघात सहभागी होईल. सोमवारपासून (१५ जून) तो सरावालाही सुरुवात करणार आहे..ENG vs NZ: लॉर्ड्स कसोटीत फलंदाजांची उडाली त्रेधातिरपीट! पहिल्याच दिवशी पडल्या तब्बल १६ विकेट्स; VIDEO.न्यूझीलंड क्रिकेटने एक्सवर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उर्वरित दोन कसोटी सामन्यांसाठी केन विलियम्सनच्या जागी फलंदाज विल यंगला संघात स्थान देण्यात आले आहे. तो रविवारी इंग्लंडला रवाना होईल आणि बुधवारी १७ जूनपासून ओव्हल येथे सुरू होणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या तयारीसाठी सोमवारपासून संघासोबत सराव करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.