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KANE WILLIAMSON RETIRES: आता कोणाची फलंदाजी पाहायची? केन विलियम्सनच्या निवृत्तीने डोकं सून्न, क्रिकेटमधील एका 'सभ्य' युगाचा अंत!

Kane Williamson retirement emotional tribute article: केन विलियम्सनच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील निवृत्तीने जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. राहुल द्रविडनंतर संयम, तंत्र आणि शालीनतेचा आदर्श मानला गेलेला फलंदाज म्हणजे केन विलियम्सन. त्यामुळे त्याच्या निवृत्तीची बातमी अनेकांसाठी भावनिक धक्का ठरली आहे.
Kane Williamson retirement emotional tribute article

Kane Williamson retirement emotional tribute article

Swadesh Ghanekar
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Why Kane Williamson was the most loved cricketer in India? डोकं एकदम सून्न झालंय... राहुल द्रविड याच्यानंतर कुणाची फलंदाजी आवडली असेल तर ती केन विलियम्सन याची... आज त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आणि काहीच सूचेनासे झाले.. २०१२ मध्ये द्रविडने कसोटी क्रिकेटला रामराम केला आणि तेव्हा दोन वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दिसह केन कसोटीत स्थिरावत होता.अचूक टायमिंग, फटक्यांचं योग्य सिलेक्शन, चेहऱ्यावर शांत भाव, शतकानंतर किंवा विजयानंतर आपण काही मोठं यश मिळवलंय, असा आविर्भाव त्याने कधी दाखवला नाही. दिलेलं काम चोख बजावल्यानंतर मिळणाऱ्या समाधानासाठी केन नेहमी झटत राहिला.

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