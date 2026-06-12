KANE WILLIAMSON RETIRES: आता कोणाची फलंदाजी पाहायची? केन विलियम्सनच्या निवृत्तीने डोकं सून्न, क्रिकेटमधील एका 'सभ्य' युगाचा अंत!

Why Kane Williamson was the most loved cricketer in India? डोकं एकदम सून्न झालंय... राहुल द्रविड याच्यानंतर कुणाची फलंदाजी आवडली असेल तर ती केन विलियम्सन याची... आज त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आणि काहीच सूचेनासे झाले.. २०१२ मध्ये द्रविडने कसोटी क्रिकेटला रामराम केला आणि तेव्हा दोन वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दिसह केन कसोटीत स्थिरावत होता.अचूक टायमिंग, फटक्यांचं योग्य सिलेक्शन, चेहऱ्यावर शांत भाव, शतकानंतर किंवा विजयानंतर आपण काही मोठं यश मिळवलंय, असा आविर्भाव त्याने कधी दाखवला नाही. दिलेलं काम चोख बजावल्यानंतर मिळणाऱ्या समाधानासाठी केन नेहमी झटत राहिला. .'Fab Four' मध्ये केन नेहमीच ठरला उजवा!विराट कोहली, जो रूट, स्टीव्ह स्मिथ आणि केन... अशा या Fab Four मध्ये केन नेहमी उजवा ठरला. या चारही फलंदाजांचा स्वतःचा एक चाहतावर्ग आहे. स्वतःची एक वेगळी ओळख आहे आणि स्वतःचा एक ठसा आहे. विराट, रूट, स्मिथ यांना आपण केव्हाना केव्हातरी भांडताना, संतापलेले पाहिले असेल. पण, केन तसा कधीच दिसला नाही. परिस्थिती कशीही असली तरी त्याने स्वतःवरील संयम अन् विश्वास कधी ढासळू दिला नाही. त्यामुळेच तो या तिन्ही फलंदाजांमध्ये वेगळा ठरतो..त्याने न्यूझीलंड क्रिकेटला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. २०१० पासून ते २०२६ पर्यंत केनने न्यूझीलंड क्रिकेटची सेवा केली. केनने ११० कसोटीत ९५१५ धावा करताना ३३ शतकं व ३८ अर्धशतकं झळकावली आहेत. तेच विराट कोहली १२३ कसोटीत ९२३० धावांवर आहे. या दोघांनाही कसोटीत १० हजार धावांचा टप्पा पार करता आलेला नाही, याचे दुःख प्रत्येक क्रिकेट चाहत्यांच्या मनात कायम राहिल. स्मिथने १२३ सामन्यांत १०७६३ धावा केल्या असल्या तरी जो रूट १६४ कसोटीत १३९५२ धावांसह या यादीत टॉपर आहे..भारतीयांनी ज्याला कधीच 'परकं' मानलं नाही...न्यूझीलंडचा संघ आयसीसी स्पर्धेत मोक्याच्या क्षणी नक्की ढेपाळतो, हा इतिहास आहे. केनच्या नेतृत्वाखालीही किवींनी आयसीसी स्पर्धेची दोन फायनल व तीन उपांत्य फेरीचे सामने खेळले. जेतेपदाने त्यालाही हुलकावणी दिली, परंतु तो प्रत्येकवेळी नव्या ऊर्जेने उभा राहिला. २०२१च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचे जेतेपद जिंकून देत त्याने न्यूझीलंडचा आयसीसी जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला.. ती फायनल त्यांनी भारताविरुद्ध जिंकली असली, तरी ती गमावल्याचे दुःख फार वाटले नाही. कारण, केनला भारतीयांनी कधी परकं मानलं नाहीच... तो भारतासाठी नेहमीच 'आपला माणूस' राहिला. .२०१९ च्या वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडने भारताचा पराभव केला. महेंद्रसिंग धोनी धावबाद झाला आणि कोट्यवधी भारतीयांचे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न भंगले. संपूर्ण भारत देश रडत होता. सामना संपल्यानंतर केनने भारतीय खेळाडूंचे सांत्वन केले. त्याने अत्यंत आदराने विराट कोहलीला मारलेली मिठी आणि पत्रकार परिषदेत धोनीबद्दल काढलेले गौरवोद्गार,( "धोनी हा वर्ल्ड क्लास आहे, तो महान खेळाडू आहे") याने प्रत्येक भारतीयाला केनच्या प्रेमात पाडले. .भारतीयांचा केन मामा...न्यूझीलंडने WTC च्या अंतिम सामन्यात भारताचा पराभव केला.सामना संपल्यानंतर विराट कोहलीने विजेत्या केनला मिठी मारली आणि आपले डोके केनच्या खांद्यावर टेकवले. दोन महान समकालीन खेळाडूंमधील तो भाऊक क्षण क्रिकेटच्या इतिहासात अमर झाला. पराभवाच्या दुःखातही भारतीयांना केनच्या विजयाचा आनंद झाला. आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळताना केन विलियम्सन भारताच्या घराघरात पोहोचला. ऑरेंज आर्मीच्या चाहत्यांनी त्याला प्रेमाने 'केनु'किंवा 'केन मामा' नाव दिले..२०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कपपूर्वी केन गंभीर जखमी झाला होता. तो खेळणार की नाही याबद्दल शंका होती. परंतु, जेव्हा तो भारतात आला आणि मैदानावर उतरला, तेव्हा वानखेडे असो वा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारतीय प्रेक्षकांनी उभे राहून टाळ्या वाजवत त्याचे स्वागत केले. न्यूझीलंडचा सामना इतर कोणत्याही देशासोबत असला, तरी भारतीय चाहते केनला पाठिंबा देण्यासाठी मैदानात जात असत. त्यानेही अनेक मुलाखतींमध्ये "भारतात खेळणे हे माझ्यासाठी दुसऱ्या घरी खेळण्यासारखे आहे," अशी भावना व्यक्त केली होती..क्रीडाप्रेमी कुटूंब...केनचे वडील, आई आणि बहिणी विविध स्तरांवर अनुक्रमे क्रिकेट, बास्केटबॉल आणि व्हॉलीबॉल खेळत होते. केनने लहान वयातच क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि लवकरच ते त्याच्यासाठी केवळ एक छंद न राहता त्यापलीकडे गेले. १४ वर्षांचा असल्यापासूनच तो एक मोठा खेळाडू बनेल असे म्हटले जात होते आणि अपेक्षेप्रमाणेच, त्याने वयाच्या २० व्या वर्षी भारताविरुद्ध कसोटी पदार्पणातच शतक झळकावले..केन खेळपट्टीवर वेगवान आणि फिरकी गोलंदाजीचा सहज सामना करतो आणि ट्वेंटी-२० युगात फलंदाजी कितीही बदलली असली तरी, त्याच्या खेळावर प्रशिक्षणाचा, शिस्तिचा मोठा प्रभाव आहे. २०१५ मधील त्याचे पहिले कसोटी द्विशतक, ज्यामुळे न्यूझीलंडला वेलिंग्टनमध्ये श्रीलंकेवर मात करून विजय मिळवता आला,ही त्याच्या सर्वोत्तम कामगिरींपैकी एक. ही खेळी त्याच्या धावा आणि फलंदाजीच्या भुकेची साक्ष होती; दहा तासांहून अधिक काळ मैदानावर उभा राहून त्याने २४२ धावा केल्या आणि तरीही तो असमाधानी होता..खेळपट्टीवर धावांची भूक असलेला, पण मैदानाबाहेर शांतता आणि सभ्यतेचे मूर्तिमंत प्रतीक असलेला हा 'सभ्य गृहस्थ' आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दिसणार नाही, हीच प्रत्येक क्रिकेट चाहत्यासाठी सर्वात मोठी हुरहूर असेल!Thank You, Kane Williamson! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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