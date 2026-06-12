Kane Williamson Retired: न्यूझीलंडच्या केन विलियम्सनची तडकाफडकी निवृत्ती; इंग्लंड दौरा सुरू असताना का घेतला निर्णय? फॅन्सना धक्का

Kane Williamson retires from international cricket: स्टीव्ह स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट आणि केन विलियम्सन,या Fab Four मधील एका ताऱ्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये निवृत्ती घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. कसोटी, वन डे आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंड संघाला अनेक अविस्मरणीय विजय मिळवून देणारा महान फलंदाज केन विलियम्सन याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून तडकाफडकी निवृत्ती जाहीर केली. केनने १६ वर्षांच्या क्रिकेट कारकीर्दित ३७८ आंतरराष्ट्रीय सामना खेळले आहेत. न्यूझीलंडचा संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे आणि दौरा सुरू असतानाच केनच्या या निर्णयाने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे..इंग्लंड दौऱ्यावरील पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर न्यूझीलंडचा संघ ०-१ असा पिछाडीवर आहे. तो या मालिकेत पुढे सहभागी होणार नाही आणि लॉर्ड्सवरील कसोटी हा त्याचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना ठरला. तो म्हणाला, "मी याबद्दल बराच काळ विचार करत होतो, पण गेल्या काही दिवसांत मला जाणवले की हीच योग्य वेळ आहे. मी नेहमीच देशासाठी माझे १००% योगदान दिले आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटचे भविष्य उज्ज्वल आहे आणि या संघाचा भाग असल्याचा मला अभिमान आहे.".IND vs AFG 1st ODI : यशस्वी जैस्वालला संधी नाहीच! पहिल्या वन डे साठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन; हार्दिकच्या जागी कोण? रोहितसोबत सलामीला... ."मी माझ्या स्वतःच्या अटींवर निवृत्त होत आहे, हे माझे भाग्य आहे. हा संघ ज्या दिशेने वाटचाल करत आहे, त्याबद्दल मी आशावादी आहे. संघात प्रचंड प्रतिभा आहे आणि या न्यूझीलंड संघासोबत काहीतरी विशेष करण्याची तीव्र इच्छा आहे. हा एक असा संघ आहे ज्यावर माझे प्रेम आहे आणि इतका काळ त्याचा भाग राहता आले, हे मी माझे मोठे भाग्य समजतो,"असेही केन म्हणाला..केनने ११० कसोटी सामन्यांत ५४.०६ च्या सरासरीने ९५१५ धावा करताना ३३ शतकं व ३८ अर्धशतकं झळकावली आहेत. १७५ वन डे सामन्यांत त्याच्या नावावर ७२५६ धावांसह १५ शतकं व ४७ अर्धशतकं आहेत, तर ९३ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने २५७५ धावा केल्या आहेत..Vaibhav Sooryavanshi: वैभवचे भारतीय संघाकडून पदार्पण लांबणीवर; आगामी दौरा संकटात, BCCI हाय अलर्टवर.. नेमकं काय घडलं? .केनच्या कर्णधारपदाची आणि नेतृत्वशैलीचीही खूप प्रशंसा झाली. त्याने २०१६-२०२४ या सुवर्णकाळात न्यूझीलंड संघाचे तिन्ही फॉरमॅटमध्ये नेतृत्व केले, ज्या दरम्यान संघाने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दोन फायनल्स, तीन उपांत्य सामने खेळले. २०२१ मध्ये पहिल्या आयसीसी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचे ( WTC ) विजेतेपद पटकावले. त्याला २०१५ चा आयसीसी सर्वोत्कृष्ट क्रिकेटपटू आणि २०१९ चा सर्वोत्कृष्ट कसोटीपटू म्हणून गौरविण्यात आले. तसेच विक्रमी चार वेळा सर रिचर्ड हॅडली पदक जिंकण्याचा पराक्रमही त्याने केला आहे..Captaincy record४० कसोटी सामने - २२ विजय, १० पराभव आणि ८ सामने अनिर्णित (स्टीफन फ्लेमिंगनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर - ८० कसोटींत २८ विजय)९१ वन डे सामने - ४६ विजय, ४० पराभव, १ बरोबरी, ४ सामने अनिर्णित/निकाल नाही (स्टीफन फ्लेमिंगनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर - २१८ वन डे सामन्यांत ९८ विजय)७५ ट्वेंटी-२० सामने - ३९ विजय, ३४ पराभव, १ बरोबरी, १ सामना अनिर्णित/निकाल नाही (न्यूझीलंडच्या कर्णधारांपैकी सर्वाधिक विजय) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.