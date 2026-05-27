IPL 2026 : केन विलियम्सन, LSG चा नवा मुख्य प्रशिक्षक? रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या अपयशानंतर संजीव गोएंका मोठा निर्णय घेणार

Rishabh Pant led LSG poor performance analysis: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सला १४ सामन्यांत फक्त ४ विजय मिळवता आले आणि गुणतालिकेत हा संघ तळाशी राहिला. रिषभ पंतच्या नेतृत्वाखाली संघाला पुन्हा एकदा अपयशाचे तोंड पाहावे लागले आणि त्यामुळे मालक संजीव गोएंका संघरचनेत काही बदल करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. LSG ला बदलाची नितांत गरज आहे. IPL च्या पहिल्या दोन वर्षांत संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरला होता, त्यानंतर संघाची घसरण सुरू झाली आहे. याची सुरुवात २०२३ च्या हंगामानंतर अँडी फ्लॉवर आणि गौतम गंभीर यांनी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आणि मार्गदर्शक म्हणून पद सोडल्यानंतर झाली आहे..त्यानंतर, LSG चे मालक संजीव गोएंका यांचा लोकेश राहुलसोबत मैदानावर वाद झाला, ज्यामुळे कर्णधाराने ३ हंगामांनंतर संघ सोडला. त्या वर्षीचे, २०२४ चे, निकाल फारसे चांगले नव्हते. आयपीएल २०२३ हंगामानंतर LSG ने जस्टिन लँगर यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली. राहुलचा बदली खेळाडू म्हणून रिषभ पंतला २७ कोटी रुपयांना विकत घेण्यात आले आणि झहीर खान आयपीएल २०२५ साठी मार्गदर्शक म्हणून आला. पण त्यांना यश काही मिळाले नाही आणि २०२५ मध्ये LSG ने केवळ ६ सामने जिंकून सातवे स्थान पटकावले..IRE vs NZ Test: केन विलियम्सन, टॉम लॅथम यांचा विश्वविक्रम! कसोटीच्या १४९ वर्षांत असे कधी घडलेच नव्हते... ६ पाकिस्तानींवर पडले भारी.सपोर्ट स्टाफमध्ये पुन्हा फेरबदल करण्यात आले. झहीरने संघ सोडला. विजय दहिया आणि रजत भाटिया यांना सहायक प्रशिक्षक पदावरून दूर करण्यात आले. केन विलियम्सनला रणनीतिक सल्लागार म्हणून आणण्यात आले आणि आयपीएल २०२६ च्या आधी टॉम मूडी यांनी क्रिकेट संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला..त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. LSG ची कामगिरी अधिकच खालावली असून, ते पहिल्यांदाच १०व्या स्थानावर राहिले आहेत. त्यामुळेच रिषभ पंतला कर्णधारपदावरून काढून टाकले जाईल अशी अटकळ बांधली जात आहे. हंगामातील शेवटच्या सामन्यानंतर मूडीने तसे संकेतही दिले होते. याशिवाय लँगर यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. संघाला ४२ पैकी १७ सामनेच जिंकता आलेले आहेत..IPL 2026 Qualifier 1 : गुजरात टायटन्सची पराभवामुळ डोकेदुखी वाढली! शुभमन गिल अन् संघाची झोप उडवणारी बातमी....RevSportz ने दिलेल्या वृत्तानुसार, लँगरचे पद धोक्यात आहे. विलियम्सनला अधिक जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. ती जबाबदारी काय असेल? हे अद्याप निश्चित नाही. त्याला फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते, जे पद सध्या रिक्त आहे. कदाचित त्याला मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केले जाईल, कारण झहीरने संघ सोडल्यापासून हे पद रिक्त आहे किंवा कदाचित त्याला मुख्य प्रशिक्षक म्हणूनही नियुक्त केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.