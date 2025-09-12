Kapil Dev: भारत पाक सामन्यापूर्वी कपिलदेवांचा सल्ला; लक्ष विचलित होऊ देऊ नका

चंडीगड : आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत आता रविवारी होणाऱ्या भारत-पाक सामन्याची चर्चा अधिक होऊ लागली आहे. त्यामुळे बाह्य गोष्टींचा विचार करू नका, केवळ खेळावर लक्ष केंद्रित करा, असा सल्ला भारताचे महान अष्टपैलू आणि विश्वकरंडक विजेते कर्णधार कपिलदेव यांनी दिला आहे..ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय संघ पाकविरुद्ध दुबईत पहिल्यांदा खेळणार आहे. यावर्षी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटक ठार झाल्यानंतर भारताने हे ऑपरेशन सुरू केले होते..IND vs WI Test Series: केएल राहुलकडे कसोटी संघाचे नेतृत्व, श्रेयस अय्यरचे पुनरागमन; वेस्ट इंडिजविरुद्ध अशी असेल टीम इंडिया.भारतीय खेळाडूंनी फक्त खेळावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. संघ चांगला आहे आणि त्यांना जिंकायलाच हवे, असे कपिल यांनी पत्रकारांना सांगितले..खेळाडूंनी केवळ आपल्या खेळाचा विचार करायला हवा, इतर कुठल्याही गोष्टींनी विचलित होता कामा नये. फक्त मैदानात जा आणि जिंका. सरकार आपले काम करेल, खेळाडूंनी आपले काम करावे, असे कपिलदेव म्हणाले..Asia Cup 2025: 'यार हे कोणाला बाहेर ठेवणार?', भारताचा संघ पाहून शोएब अख्तर चक्रावला; पाहा काय म्हणाला.पहलगाम हल्ल्यानंतर भारतीय सरकारने धोरण आखले आहे, ज्यानुसार पाकिस्तानसोबत कोणतेही द्विपक्षीय क्रीडासंबंध ठेवले जाणार नाहीत; मात्र बहुपक्षीय स्पर्धांमध्ये पाकविरुद्ध खेळण्यास मनाई केली नाही. आपला संघ चांगला आहे, शुभेच्छा. काल त्यांनी छान विजय मिळवला. मला आशा आहे, की ते करंडकही जिंकतील, असा विश्वास कपिलदेव यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.