Cricket Retirement: डिव्हिलियर्सला पहिल्याच सामन्यात बाद करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; १२०+ विकेट्स नावावर

सध्या भारतात देशांतर्गत क्रिकेट जोरदार सुरू आहे, अशातच आता सोमवारी (१२ जानेवारी) भारताच्या फिरकीपटूने निवृत्तीची (Retirement) घोषणा केली आहे. कर्नाटक आणि मिझोरम संघांकडून खेळलेल्या केसी करिअप्पाने (KC Cariappa) सोमवारी भारतीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याच्या निवृत्तीची माहिती दिली आहे..Cricket Retirement: 'भारतीय क्रिकेटचा खरा लढवय्या...', स्टार खेळाडूची निवृत्ती; अजिंक्य, शमी, ऋषभ यांची खास पोस्ट.करिअप्पा नुकताच मिझोरमकडून विजय हजारे ट्ऱॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतही खेळला. पण या स्पर्धेनंतर त्याने निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्याने त्याच्या सोशल मिडिया पोस्टमध्ये त्याच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली. त्याने लिहिले की 'रस्त्यावरून हा प्रवास सुरू झाला, तो स्टेडियमच्या लाईट्सपर्यंत आणि सन्मानाने जर्सी घालण्यापर्यंत पोहचला. मी कधीकळी केवळ कल्पना केलेलं स्वप्न जगलो. आज मी केसी करिअप्पा बीसीसीआयच्या क्रिकेटमधून अधिकृतपणे निवृत्तीची घोषणा करत आहे. '.त्याने पुढे लिहिले की या प्रवासाने त्याला आनंद देणारे विजय आणि निराश करणारे पराभवही दिले आणि त्याला घडवणारे धडेही तो शिकला. त्याने कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनचे आभार मानताना म्हटले की 'मला घडवण्यासाठी, मार्गदर्शनासाठी आणि जेव्हा सर्वाधिक गरज होती, तेव्हा माझ्यावर विश्वास दाखवण्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो.' तसेच त्याने मिझोरम क्रिकेट असोसिएशनचेही त्याच्यावर विश्वास दाखवण्यासाठी, पाठिंबा देण्यासाठी आणि कुटुंबाप्रमाणे वागवल्याबद्दल आभार मानले..Cricket Retirement: ३९० हून अधिक विकेट्स अन् २७०० धावा करणाऱ्या भारतीय खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा! १४ वर्षांनंतर केलं अलविदा.याशिवाय करिअप्पा कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्सकडून आयपीएलमध्ये क्रिकेट खेळला. तसेच तो राजस्थान रॉयल्सचाही भाग राहिला. त्याने २०१५ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने पहिल्याच सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना एबी डिविलियर्सला बाद केले होते. तो २०१६ आणि २०१७ हंगामात पंजाब किंग्सकडून खेळला. त्यानंतर २०१९ मध्ये तो पुन्हा कोलकाता नाईट रायडर्स संघात सामील झाला होता. तो २०२१ ते २०२३ दरम्यान राजस्थान रॉयल्सचा भाग होता.त्याने आयपीएलमधील प्रवासही त्याच्या हृदयाच्या जवळ राहिल असं म्हणताना तीन संघांचे प्रनिधित्व करता आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. तसेच त्याने त्याच्या सर्व निवडकर्ते, प्रशिक्षक, संघसहकारी, सपोर्ट स्टाफ आणि चाहत्यांचेही आभार मानले. त्याने शेवटी म्हटले की बीसीसीआयच्या क्रिकेटमधून जरी निवृत्त होत असला, तरी त्याचे या खेळावरील प्रेम कायम राहिल..केसी करिअप्पा त्याच्या कारकिर्दीत १४ प्रथम श्रेणी सामने खेळला, ज्यात त्याने ७५ विकेट्स घेतल्या. तसेच २० लिस्ट ए सामन्यांत त्याने २४ विकेट्स घेतल्या. त्याने ५८ टी२० सामन्यांत ५८ विकेट्स घेतल्या, यात आयपीएलमधील ११ सामन्यांतील ८ विकेट्सचाही समावेश आहे. त्याने १००० हून अधिक धावाही केल्या आहेत..