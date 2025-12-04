Cricket

SMAT 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या विकेटने मॅच फिरली, सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ; संजू सॅमसनच्या संघाचा मुंबईवर विजय

Suryakumar Yadav’s Wicket Turns the Match: SMAT 2025 मध्ये केरळने मुंबईवर १५ धावांनी विजय मिळवत मोठा धक्का दिला. सूर्यकुमार यादवची विकेट टर्निंग पॉईंट ठरला. SKY च्या बाद झाल्यानंतर मुंबईची गाडी रुळावरून घसरली.
KERALA BEAT MUMBAI BY 15 RUNS AS ASIF TAKES FIVE

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kerala Beat Mumbai by 15 Runs Despite Sarfaraz Khan’s Fifty : संजू सॅमसनच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या केरळ संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत मुंबईवर १५ धावांनी विजय मिळवला. केरळने SMAT मध्ये सलग तीन पर्वात मुंबईवर विजयाची नोंद केली. केएस आसिफने या सामन्यात २४ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या आणि मुंबईच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला. सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ गेले.

