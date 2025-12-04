SMAT 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या विकेटने मॅच फिरली, सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ; संजू सॅमसनच्या संघाचा मुंबईवर विजय

Kerala Beat Mumbai by 15 Runs Despite Sarfaraz Khan’s Fifty : संजू सॅमसनच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या केरळ संघाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत मुंबईवर १५ धावांनी विजय मिळवला. केरळने SMAT मध्ये सलग तीन पर्वात मुंबईवर विजयाची नोंद केली. केएस आसिफने या सामन्यात २४ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या आणि मुंबईच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला. सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ गेले. .केरळच्या १७८ धावांचा पाठलाग करताना आयुष म्हात्रे ३ धावेवर शराफुद्दीनच्या चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. अजिंक्य रहाणे व सर्फराज खान यांनी ५२ चेंडूंत ८० धावांची भागीदारी करून मुंबईला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. अजिंक्य १८ चेंडूंत ५ चौकारांसह ३२ धावांवर बाद झाला. सर्फराजने ३८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. पण, दोन चेंडूंनंतर तोही बाद झाला.१६३ .एका षटकात ३३ धावा! Liam Livingstone ची अफलातून फटकेबाजी, ३८ चेंडूंत ८२ धावा; सुनील नरीनचाही मोठा पराक्रम, Video Viral.सर्फराजने ४० चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ५२ धावांची खेळी केली. आता सर्व मदार सूर्यकुमार यादव व शिवम दुबे यांच्यावर होती. पण, विघ्नेश पुथूरने दुबेला ११ धावांवर बाद केले. त्यानंतर आसिफने फास आवळला आणि सूर्यासह पाच विकेट्स घेऊन मुंबईला पराभूत केले. सूर्या २५ चेंडूंत ३२ धावांवर बाद झाला आणि तिथून सामना केरळच्या पारड्यात झुकला. विघ्नेशने दोन विकेट्स घेतल्या. मुंबईचा संपूर्ण संघ १६३ धावांत तंबूत परतला..केरळने प्रथम फलंदाजी करताना ५ बाद १७८ धावा केल्या. संजूने २८ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ४६ धावांची खेळी केली. विष्णू विनोदने नाबाद ४३ धावा केल्या, तर शराफुद्दीनने १५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारासह नाबाद ३५ धावांची खेळी केली. त्याच्या फटकेबाजीमुळे केरळला १७८ धावांपर्यंत पोहोचता आले. .Mumbai Indians फ्रँचायझीने संघाचे नाव बदलले; अंबानींच्या खेळीने सारेच चक्रावले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.