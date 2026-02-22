T20 WC, IND vs SA: W,0,W,1,1,W; हार्दिक, रिंकू , अर्शदीप... एकाच षटकात सेम टू सेम OUT! केशव महाराजने ६ चेंडूत फिरवली मॅच

Keshav Maharaj’s 3-Wicket Over: भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर - ८ फेरीत मोठा धक्का दिला. अहमदाबादला झालेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ७६ धावांनी पराभूत केले. हा भारताचा टी२० वर्ल्ड कपमधील धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा पराभव ठरला. आयसीसी स्पर्धांमधीलही भारताचा हा सलग १७ विजयांनंतरचा पहिलाच पराभव ठरला. या सामन्यात केशव महाराजचे एक षटक भारतासाठी प्रचंड महागात पडली. .IND vs SA, Viral Video: गौतम गंभीरने लाईव्ह सामन्यात हार्दिक पांड्याचे कान उपटले... अरे तुला चेंडू तिथे टाकायची काय गरज!.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला (India vs South Africa) १८८ धावांचे लक्ष्य दिले होते. पण भारतीय संघ १८.५ षटकातच १११ धावांवर पराभूत झाला. भारताची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती. भारताने इशान किशन (०), तिलक वर्मा (१), अभिषेक शर्मा (१५), वॉशिंग्टन सुंदर (११) आणि सूर्यकुमार यादव (१८) यांच्या विकेट्स १० षटकांच्या आतच ५१ धावांत गमावल्या होत्या. पण नंतर शिवम दुबे (Shivam Dube) आणि आणि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) डाव सांभाळत होते. त्यांच्यात भागीदारीही रंगत होती. त्यामुळे भारताच्या आशा उंचावत होत्या. पण मोक्याच्या क्षणी १५ व्या षटकात एडेन मार्करमने केशव महाराजच्या (Keshav Maharaj) हातात चेंडू सोपवला. त्याच्या एका षटकाने सामन्याचे चित्र पूर्णपणे पालटले..पहिल्या चेंडूवर हार्दिकने जोरात शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रिस्टन स्टब्स लाँग-ऑफला पळत आला आणि त्याने मैदानात असतानात कॅच घेतला, पण तो बाऊंड्री लाईनबाहेर जाईल असं लक्षात येताच त्याने चेंडू हवेत फेकला आणि पुन्हा मैदानात येत तो झेल घेतला. त्यामुळे हार्दिक १८ धावांवर बाद झाला. त्याची शिवमसोबतची ३५ धावांची भागीदारीही तुटली. त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर रिंकू सिंगला एकही धाव घेता आली नाही. मात्र तिसऱ्या चेंडूवर पुन्हा एकदा ट्रिस्टन स्टब्सने रिंकू सिंगचा सोपा झेल घेतला. त्यामुळे रिंकूला शून्यावरच बाद होऊन परतावे लागले..यानंतर अर्शदीप सिंग शिवमला साथ देण्यासाठी मैदानात आला. चौथ्या चेंडूवर त्याने एक धाव काढली. पाचव्या चेंडूवर शिवमने एक धाव काढली. त्यामुळे १५ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर पुन्हा अर्शदीप स्ट्राईकवर आला, त्याने केशव महाराजला मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला. पण पुन्हा एकदा ट्रिस्टन स्टब्सनेच त्याचा झेल घेतला. त्याने हा झेल हार्दिकचा घेतला, तसाच अगदी सारखाच घेतला. हा झेलही त्याने बाऊंड्री लाईन जवळ घेतला. पण बाऊंड्री लाईनबाहेर जाईल म्हणून त्याने चेंडू हवेत टाकला आणि पुन्हा मैदानात येत तो झेलला. त्यामुळे अर्शदीपलाही माघारी जावे लागले. या एकाच षटकात भारताने ३ विकेट्स गमावल्या. त्यामुळे भारतीय संघाचा आशाही मावळल्या. कारण त्यानंतर भारतासमोरील धावगती खूप वाढली होती. .शेवटच्या ३० चेंडूत १०० धावांची गरज होती आणि २ विकेट्सच हातात होत्या. त्यानंतर शिवम दुबेने पराभवाचे अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण १९ व्या षटकात मार्को यान्सिनने त्याला ४२ धावांवर आणि जसप्रीत बुमराहला शून्यावर बाद करत भारताचा डाव संपवला.दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को यान्सिनने ४ विकेट्स घेतल्या, तर केशव महाराजने ३ विकेट्स घेतल्या. कॉर्बिन बॉशने २ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार ऐडेन मार्करमने १ विकेट घेतली..T20 WC, IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेने रोखला भारताचा विजयी रथ! अहमदाबादमध्ये मोठा उलटफेर, सुपर-८ मध्ये चुरस वाढली.त्याआधी दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद १८७ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून डेव्हिड मिलरने ३५ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. डेवाल्ड ब्रेव्हिसने २९ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली, ट्रिस्टन स्टब्सने २४ चेंडूत नाबाद ४४ धावांची खेळी केली.भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स आणि अर्शदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती आणि शिवम दुबे यांनी १-१ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.