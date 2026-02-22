Cricket

T20 WC, IND vs SA: W,0,W,1,1,W; हार्दिक, रिंकू , अर्शदीप... एकाच षटकात सेम टू सेम OUT! केशव महाराजने ६ चेंडूत फिरवली मॅच

Keshav Maharaj’s triple-strike in the 15th over: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने भारताला पराभूत केले. केशव महाराजच्या एका षटकात भारताने तीन विकेट्स गमावल्या, ज्यामुळे सामन्याचे चित्र पालटले.
Keshav Maharaj 3 Wickets in an Over | T20 World Cup 2026 | India vs South Africa

Pranali Kodre
Keshav Maharaj’s 3-Wicket Over: भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर - ८ फेरीत मोठा धक्का दिला. अहमदाबादला झालेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ७६ धावांनी पराभूत केले. हा भारताचा टी२० वर्ल्ड कपमधील धावांच्या तुलनेतील सर्वात मोठा पराभव ठरला.

आयसीसी स्पर्धांमधीलही भारताचा हा सलग १७ विजयांनंतरचा पहिलाच पराभव ठरला. या सामन्यात केशव महाराजचे एक षटक भारतासाठी प्रचंड महागात पडली.

IND vs SA, Viral Video: गौतम गंभीरने लाईव्ह सामन्यात हार्दिक पांड्याचे कान उपटले... अरे तुला चेंडू तिथे टाकायची काय गरज!
