IND vs SA, Viral Video: गौतम गंभीरने लाईव्ह सामन्यात हार्दिक पांड्याचे कान उपटले... अरे तुला चेंडू तिथे टाकायची काय गरज!

Gautam Gambhir Unhappy With Hardik Pandya: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर-८ सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी (२२ फेब्रुवारी) सुरू आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर १८८ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात यश मिळवले. डेव्हिड मिलर आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस यांनी दमदार फलंदाजी केली. मात्र, याचदरम्यान हार्दिक पांड्यावर (Hardik Pandya) भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) वैतागल्याचेही दिसला. .T20 WC, IND vs SA: अक्षर पटेलला संधी नाहीच; दक्षिण आफ्रिका संघात तब्बल ४ बदल; Super-8 सामन्यासाठी पाहा भारताची प्लेइंग इलेव्हन.साधारणत: हार्दिक नेहमीच गोलंदाजीतही भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावताना दिसतो. मात्र या सामन्यात तो महागडा ठरला. हार्दिकने ४ षटकात तब्बल ४५ धावा खर्च केल्या. याचदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेच्या डावाच्या १० व्या षटकात हार्दिक गोलंदाजी करत होता. त्यावेळी हार्दिकने पहिल्या पाच चेंडूवर तीन धावाच दिल्या होत्या. त्यानंतर शेवटचा चेंडू त्याने आधी नो बॉल टाकला. त्यानंतर पुन्हा टाकलेल्या चेंडूवर मिलरने ८८ मीटर लांब लाँग-ऑनला षटकार मारला. हार्दिकने हा स्लोअर बॉल टाकला होता..यानंतरच्या एका ब्रेकमध्ये हार्दिक भारतीय संघाच्या डगआऊट जवळ एनर्जी ड्रिंक पीत थांबला होता. यावेळी डगआऊटमध्ये बसेलला गंभीर हार्दिकवर त्याच्या गोलंदाजीबाबत चिडलेला दिसला. हार्दिकही त्याच्याशी त्याबाबत बोलताना दिसला. त्यानंतर हार्दिक मैदानात निघून गेला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..दक्षिण आफ्रिकेने दिले १८८ धावांचे लक्ष्यया सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने क्विंटन डी कॉक (६), कर्णधार एडेन मार्करम (४) आणि रायन रिकल्टन (७) यांच्या विकेट्स ४ षटकातच २० धावांवर गमावल्या होत्या. पण त्यानंतर डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि डेव्हिड मिलर यांनी ९७ धावांची भागीदारी केली. ब्रेव्हिस २९ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४५ धावांची खेळी केली. त्यानंतर डेव्हिडि मिलरने ३५ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली..T20 WC, IND vs SA: बुमराह-अर्शदीपची भेदक गोलंदाजी; पण मिलर-ब्रेव्हिसच्या जोडीनं द. आफ्रिकेला तारलं; भारतासमोर मोठं लक्ष्य.मार्को यान्सिन (२) आणि कॉर्बिन बॉश (५) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. पण ट्रिस्टन स्टब्सने शेवटी स्फोटक फलंदाजी केली. त्याने २४ चेंडूत १ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ४४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकात ७ बाद १८७ धावा केल्या.भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स घेतल्या, अर्शदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.