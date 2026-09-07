Kevin Pietersen: वर्ल्ड कपआधी इंग्लंडचा मास्टरप्लॅन! १२ वर्षांनंतर पीटरसनला दिली संघात एन्ट्री; पण नेमकी भूमिका काय?

Kevin Pietersen Return in England White Ball Setup: पुढच्यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेत वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेची तयारी संघांची सुरू झाली असून अशातच इंग्लंडने मोठा निर्णय घेतला आहे. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने त्यांचा दिग्गज फलंदाज केविन पीटरसनला संघात दाखल करून घेतले आहे. त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचा २०१४ मध्ये इंग्लंड बोर्डाशी झालेल्या वादातून कडू शेवट झाल्यानंतर १२ वर्षांहून अधिक काळानंतर पीटरसन पुन्हा इंग्लंडच्या ड्रेसिंग रुममध्ये दिसणार आहे. त्याला वनडे आणि टी२० प्रकारासाठी इंग्लंडने विशेष मार्गदर्शक (specialist mentor) म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे तो आता इंग्लंडचा वनडे आणि टी२० संघाचा मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅक्युलमसोबत काम करेल. .England Coach : इंग्लंड कसोटी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची ऑफर, अँडी फ्लॉवर RCB ची साथ सोडणार? मोठी अपडेट्स आली समोर.दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेल्या पीटरसनने इंग्लंडसाठी १०४ कसोटी, १३६ वनडे आणि ३७ टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने ३२ शतकांसह १२ हजारांहून अधिक धावा त्याने केल्या आहेत. तो २०१० टी२० वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या इंग्लंड संघाचाही महत्त्वाचा भाग होता. त्याने यापूर्वी आयपीएलमध्ये कोचिंग स्टाफमध्ये काम केले आहे. पीटरसनने २०१८ नंतर खेळाडू म्हणून निव़त्ती घेतल्यानंतर तो समालोचन क्षेत्रात उतरला. तो अनेक मालिका आणि स्पर्धांमध्ये समालोचन करताना दिसतो. तो अनेक गोष्टींवर स्पष्ट मत मांडतानाही दिसला आहे..यापूर्वी त्याने २०२५ च्या सुरुवातीला भारत दौऱ्यावेळी मॅक्युलमचया प्रशिक्षण पद्धतीवरही टीका केली होती. पण मॅक्युलमने वस्तुस्थितीच्या दृष्टीने चुकीची असल्याचं म्हणत टीका फेटाळली होती. पण आता हे दोघेही एकत्र काम करणार असल्याने त्यांच्या कामाच्या पद्धतीकडेही लक्ष असेल..पीटरसन इंग्लंडच्या आगामी श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकेपासून काम करायला सुरुवात करेल. याबाबत पीटरसनने आनंद व्यक्त करताना म्हणाला, 'दक्षिण आफ्रिकेत वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या प्रवासात या संघाला मदत करण्याची संधी मिळाल्याचा मला प्रचंड अभिमान वाटतो. २०१४ नंतर पुन्हा एकदा इंग्लंडचा युनिफॉर्म अंगावर चढवणे हा खूप खास आणि सन्मानाचा क्षण असेल.'त्याने असंही म्हटले की संघात प्रतिभाशाली खेळाडू असून त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहे. पुढच्या १२ महिन्यात ब्रेंडन मॅक्युलमच्या टीमसोबत काम करण्याची ही उत्तम संधी असल्याचेही त्याने म्हटले..ENG vs PAK: इंग्लंडसमोर पाकिस्तानचे लोटांगण! जो रुटच्या संघाचा लॉर्ड्सवर दणदणीत विजय, WTC Points Table मध्येही फायदा.मॅक्युलमनेही असं म्हटलंय की पीटरसनची उपस्थिती संघाला मदत करेल. त्याने असंही म्हटलं की पीटरसनने जे यश मिळवलंय त्याबद्दल आदर आहे आणि त्याचा इंग्लीश क्रिकेटवर मोठा प्रभाव आहे. त्याच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा आणि त्याचा क्षमतेचा फायदा संघाला होईल.दरम्यान, इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पीटरसनला त्याच्या दक्षिण आफ्रिकेतील स्थानिक ज्ञानामुळे संघात घेण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.