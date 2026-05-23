IPL 2026 KKR Playoff Scenario : कोलकाता नाइट रायडर्ससमोर अवघड गणित! पंजाबला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकायचे असेल तर...

How Kolkata Knight Riders can qualify for IPL 2026 playoffs? श्रेयस अय्यरच्या नाबाद शतकी खेळीच्या जोरावर पंजाब किंग्सने अत्यंत कुशलतेने लक्ष्याचा पाठलाग केला. जिंकणे अनिवार्य असलेल्या या सामन्यात, पंजाबने १८ षटकांत १९७ धावांचे लक्ष्य ७ विकेट्स राखून सहज पार केले. या विजयानंतर पंजाबने १४ सामन्यांत १५ गुण व ०.३०९ असा नेट रन रेट राखून चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. त्यामुळे आता कोलकाता नाइट रायडर्सचे गणित बिघडले आहे. त्यांना स्पर्धेत राहण्यासाठी PBKS ला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकणे गरजेचे आहे आणि ही गोष्ट सोपी नक्कीच नाही..१९६ धावांचा पाठलाग करताना पंजाबची अवस्था २२ धावांवर २ गडी अशी बिकट झाली. त्याच वेळी अय्यर मैदानात उतरला आणि त्याने डावाचे वातावरण पूर्णपणे बदलून टाकले. त्याने खेळपट्टीवर शांतता, नियंत्रण आणि संयम आणला. प्रभसिमरन सिंगच्या साथीने त्याने हळूहळू धावांचा पाठलाग पुन्हा उभा केला. या जोडीने सातत्याने चौकार मारत धावफलक पुढे नेला आणि तिसऱ्या विकेटसाठी १४० धावांची एक उत्कृष्ट भागीदारी रचली. .IPL 2026 Playoff Scenario: श्रेयस अय्यरचे शतक, जिंकूनही पंजाब किंग्सची प्ले ऑफमधील जागा पक्की नाहीच... जाणून घ्या समीरकरण\n.३५ धावांची गरज असताना प्रभसिमरन ( ६९) बाद झाला, तेव्हा अय्यरने पुन्हा एकदा खेळाचा वेग वाढवला. त्याने ५१ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह १०१ धावांची नाबाद खेळी केली. पंजाबने १८ षटकांत ३ बाद २०० धावा केल्या. तत्पूर्वी, लखनौकडून जॉश इंग्लिसने ४४ चेंडूंत ७२ धावांची खेळी केली. आयुष बडोनीने १८ चेंडूंत ४३ धावा कुटल्या, तर रिषभ पंत ( २६) व अब्दुल समद ( नाबाद ३७) यांनी चांगला खेळ केरून लखनौला ६ बाद १९६ धावांपर्यंत पोहोचवले. .Required margin for KKR to qualify for playoffsपंजाबने हा विजय मिळवून अजूनही स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत ठेवले आहे. राजस्थान रॉयल्स व कोलकाता नाइट रायडर्स, हे दोन संघ एका जागेच्या शर्यतीत आहेत. RR ने रविवारी मुंबई इंडियन्सवर विजय मिळवल्यास, ते १६ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये पोहोचतील आणि पंजाब व कोलकाताचे आव्हान संपुष्टात येईल. पण, जर राजस्थानची हार झाल्यास, कोलकाता व पंजाब यांच्यात थेट स्पर्धा होईल. कोलकाताला शेवटच्या साखळी सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना करायचा आहे..Arjun Tendulkar: अर्जुनसोबत चुकीची वागणुक, त्यात रिषभ पंतने 'पारा' चढवला... सचिनचा मुलगा संतापला; नेमकं काय घडलं?.KKR चा नेट रन रेट सध्या ०.०११ असा आहे आणि त्यांना पंजाबला ( ०.३०९) यांना मागे टाकायचे असेल तर त्यांना दिल्लीविरुद्धचा सामना ७७ धावांनी ( २०० धावांचे लक्ष्य असेल तर) जिंकावा लागेल. १८० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्यांना ही मॅच १२ किंवा १२.४ षटकांत जिंकावी लागेल. तरच ते पंजाबला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकून प्ले ऑफमध्ये पोहोचू शकतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.