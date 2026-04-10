KKR Play off Scenario : अजिंक्य रहाणेच्या संघाचा ४ सामन्यांत एकही विजय नाही; प्ले ऑफसाठी काय करावे लागेल? जाणून घ्या गणित

KKR playoff qualification scenario IPL 2026: आयपीएल २०२६ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सचा प्रवास अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील संघाला चार सामन्यांत एकही विजय मिळवता आलेला नाही आणि गुणतालिकेत ते खालच्या स्थानावर आहेत. अशा परिस्थितीत प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचे स्वप्न अजून जिवंत असले तरी मार्ग अत्यंत कठीण झाला आहे.
How can KKR qualify for playoffs after 0 wins in 4 matches: कोलकाता नाइट रायडर्स संघाला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुरुवारी लखनौ सुपर जायंट्सने शेवटच्या चेंडूवर पराभूत केले. अजिंक्य रहाणेच्या संघाचा हा चार सामन्यांतील तिसरा पराभव ठरला आहे, पंजाब किंग्सविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द करावा लागलेला आणि त्यामुळे त्यांना एक गुण मिळाला. पण, कालच्या पराभवाने KKR चे प्ले ऑफमधील आव्हान आणखी खडतर केले आहे. कोलकाताने चारपैकी तीन सामने घरच्या मैदानावर खेळले आणि त्यात दोनमध्ये त्यांची हार झालीय, एक सामना पावसामुळे रद्द झालाय. ही खरी त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे..

