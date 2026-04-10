KKR Play off Scenario : अजिंक्य रहाणेच्या संघाचा ४ सामन्यांत एकही विजय नाही; प्ले ऑफसाठी काय करावे लागेल? जाणून घ्या गणित

How can KKR qualify for playoffs after 0 wins in 4 matches: कोलकाता नाइट रायडर्स संघाला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुरुवारी लखनौ सुपर जायंट्सने शेवटच्या चेंडूवर पराभूत केले. अजिंक्य रहाणेच्या संघाचा हा चार सामन्यांतील तिसरा पराभव ठरला आहे, पंजाब किंग्सविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द करावा लागलेला आणि त्यामुळे त्यांना एक गुण मिळाला. पण, कालच्या पराभवाने KKR चे प्ले ऑफमधील आव्हान आणखी खडतर केले आहे. कोलकाताने चारपैकी तीन सामने घरच्या मैदानावर खेळले आणि त्यात दोनमध्ये त्यांची हार झालीय, एक सामना पावसामुळे रद्द झालाय. ही खरी त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब आहे...LSG विरुद्धच्या सामन्यात १८व्या षटकापर्यंत KKR विजयाच्या उंबरठ्यावर होते. पण, मुकुल चौधरीने दोन षटकांत मॅच फिरवली आणि २०व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर खणखणीत षटकार खेचला. त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर एक धाव घेताना लखनौचा विजय पक्का केला. कोलकाताच्या चाहत्यांना यजमान संघाचा आणखी एक पराभव पाहावा लागला. कर्णधार म्हणून अजिंक्यने आपले सर्वोत्तम योगदान दिले आहे, पंरतु त्याला इतरांकडून अपेक्षित साथ मिळताना दिसत नाहीए..Who is Mukul Choudhary? लखनौ सुपर जायंट्सचा 'टायगर'! कोलकाता नाइट रायडर्सच्या जबड्यातून विजय खेचून आणणारा नायक....कोलकाताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये अंगकृश रघुवंशी ( १५५) व अजिंक्य रहाणे ( १२४) या दोन खेळाडूंनाह शंभरी पार करता आली आहे. त्यानंतर फिन अॅलन ( ८०) व रिंकू सिंग ( ७२) हे आहेत. यावरून फलंदाजी विभागात त्यांचे अपयश सरळसरळ दिसून येत आहेत. कालच्या सामन्यातही अजिंक्य व रघुवंशी यांनी १० षटकांत ९८ धावा फलकावर चढवल्या होत्या, परंतु दोघांच्या विकेट्स पडल्या अन् डाव गडगडला. ते १८१ धावापर्यंतच पोहोचू शकले..२५ कोटींचा कॅमेरून ग्रीन याचे अपयश संघाला मारक ठरतेय.. काल त्याने दोन षटकं फेकली आणि पहिल्याच षटकात रिषभ पंतची विकेट मिळवूनही दिली. पण,त्याच्या १९ व्या षटकात १६ धावा चोपून लखनौने मॅच फिरवली. त्याच्यासाठी काल ब्लेसिंग मुझारबानीला बाकावर बसवावे लागले, ज्याने KKR साठी २ सामन्यांत चार विकेट्स घेतल्या आहेत. वैभव अरोरा चार सामन्यांत ५ विकेट्स घेऊन टॉपर आहे. पण, त्याची इकॉनॉमी ( ११.४१) चिंता वाढवणारी आहे..आता याच खेळाडूंना सोबत घेऊन अजिंक्यला प्ले ऑफचे गणित सोडवायचे आहे. कोलकाताच्या १० लढती शिल्लक आहेत आणि त्यापैकी किमान ८ त्यांना जिंकाव्या लागणार आहेत. घरच्या मैदानावर आता त्यांच्या चार लढती शिल्लक आहेत. त्या जिंकणे त्यांना क्रमप्राप्त आहेच, शिवाय प्रतिस्पर्धींचे मैदानही गाजवावे लागेल. ८ सामने जिंकून ते १७ गुणांसह प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहू शकतात. त्यापेक्षा जास्त विजय म्हणजे जागा पक्कीच.. पण, कमी विजय म्हणजे त्यांना इतरांच्या गणितावर अवलंबून रहावे लागेल.