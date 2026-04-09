KKR vs LSG Live: चर्चा तर होणारच... अजिंक्य रहाणेचा अतरंगी Six! रिषभ पंतच्या मास्टरस्ट्रोकने LSG ला विकेट मिळवून दिली Video Viral

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Marathi Updates: कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स सामना वादग्रस्त विकेटमुळे चर्चेत आला आहे. Finn Allen च्या झेलवरून वाद सुरू असताना इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पुन्हा अम्पायरच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अशात कर्णधार अजिंक्य रहाणे ( Ajinkya Rahane) व अंगकृश रघुवंशी यांनी LSG च्या गोलंदाजांना चोप दिला आणि यजमान KKR ला मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने नेले. त्यात अजिंक्यचा भन्नाट सिक्स सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय. .LSG ने टॉस जिंकून KKR ला प्रथम फलंदाजीला बोलावले... फिन अॅलनने दुसऱ्या षटकात दोन चौकार मारून आशा निर्माण केली होती, परंतु प्रिंस यादवने चौथ्या चेंडूवर फिनला ( ९) माघारी जाण्यास भाग पाडले. पण, दिग्वेश सिंगने सीमारेषेच्या अगदी जवळ टिपलेल्या या झेलने वादाची फोडणी दिलीय. मैदानावरील अम्पायरनी रिप्ले किंवा तिसऱ्या अम्पायरची मदत न घेताच, फिनला बाद दिले. यावरून समालोचक आकाश चोप्रा, मोहम्मद कैफ यांच्यासह नेटकऱ्यांनी शंका व्यक्त केली..KKR vs LSG Live: OUT or NOT OUT? अम्पायरला घाई, रिप्ले न पाहताच Finn Allen ला दिले बाद, त्या झेलवरून सुरू झालाय वाद; Video.मैदानावरील अम्पायरने रिप्ले पाहायला हवा होता, असे सर्वांनी मत व्यक्त केले, कारम दिग्वेशच्या पायाचा सीमारेषेला हलका स्पर्श झाल्याचे अनेकांचे मत आहे. अंगकृश रघुवंशी आणि अजिंक्य रहाणे यांनी KKR चा डाव सावरताना पॉवर प्लेमध्ये संघाला १ बाद ५६ धावांपर्यंत पोहोचवले. आवेश खानने टाकलेल्या सहाव्या षटकात या जोडीने १६ धावा कुटल्या. या दोघांनी संघाला १० षटकांत ९८ धावांपर्यंत पोहोचवले. दोघांनी १० ची सरासरी कायम राखून KKR चा मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करून दिली होती..दिग्वेशने टाकलेल्या ११ व्या षटकात अजिंक्यने डाव्या बाजूला चेंडू टोलवला आणि मोहम्मद शमीने लो लेव्हल कॅच टिपला. शमीने योग्य कॅच घेतल्याने सांगितले, पण अजिंक्य मैदानावर उभा राहिला. तिसऱ्या अम्पायरने रिप्ले पाहिल्यानंतर बाद दिले आणि २४ चेंडूंत ४ चौकार व २ षटकारांसह ४१ धावा करणाऱ्या अजिंक्यला माघारी जावे लागले. अंगकृशसह त्याची ८४ धावांची ( ५२ चेंडू) भागीदारी संपुष्टात आली. अजिंक्य एक धाव घेतोय, हे पाहून रिषभने क्षेत्ररक्षणात बदल केला आणि शमीला जिथे उभं केलं तिथेच अजिंक्यचा झेल गेला..अजिंक्यच्या विकेटनंतर अंगकृशही मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात झेलबाद झाला. त्याला सलग दुसरे अर्धशतक पूर्ण करता आले नाही आणि तो ३३ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४५ धावांवर सिद्धार्थच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. १ बाद ९८ वरून कोलकाताचे दोन्ही सेट फलंदाज बाद झाल्याने ३ बाद १०५ अशी मॅच फिरली.