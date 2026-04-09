KKR vs LSG Live: OUT or NOT OUT? अम्पायरला घाई, रिप्ले न पाहताच Finn Allen ला दिले बाद, त्या झेलवरून सुरू झालाय वाद; Video

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Marathi Updates: कोलकाता नाइट रायडर्सला आता काही केल्या विजय मिळवावा लागणार आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील तीन सामन्यांत त्यांना एकही विजय मिळवता आलेला नाही, जो एक गुण त्यांच्या खात्यात जमा झालाय, तो पंजाब किंग्सविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने मिळाला आहे. तेच आज त्यांच्यासमोर लखनौ सुपर जायंट्सचे आव्हान आहे, ज्यांनी दोनपैकी १ सामना जिंकला आहे. KKR त्यांच्या घरच्या मैदानावर खेळत असले तरी त्यांची कामगिरी पाहता, ते जिंकतील असे पाठिराख्यांनाही वाटत नाहीए..मोहम्मद शमी त्याच्या घरच्या मैदानावर खेळणार आहे, परंतु LSG चे तो प्रतिनिधित्व करतोय. त्याने या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये ४ च्या इकॉनॉमीने धावा दिल्या आहेत, जी अन्य गोलंदाजांमध्ये सर्वोत्तम आहे. पण, KKR कर्णधार अजिंक्य रहाणेचा शमीविरुद्ध चांगला रेकॉर्ड आहे. त्याने शमीविरुद्ध १६५ च्या स्ट्राईक रेटने ९४ धावा केल्या आहेत आणि एकदाही बाद झालेला नाही. LSG चा फलंदाज आयुष बदोनी KKR चा फिरकीपटू सुनील नरीनच्या गोलंदाजीवर तीनवेळा बाद झाला आहे..LSG चा कर्णधार रिषभ पंत याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. KKR च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल पाहायला मिळतोय, सुनील नरीनचे पुनरागमन झाले आहे. वरुण चक्रवर्थी अजूनही दुखापतीतून सावरला नसल्याचे कर्णधार अजिंक्यने सांगितले. ब्लेसिंग मुझुरबानीला बाहेर केले गेले आहे. पण, त्याचवेळी कॅमेरून ग्रीनच्या गोलंदाजीबाबत अजिंक्यने कोणतेच स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही..लखनौ सुपर जायंट्स - मिचेल मार्श, एडन मार्करम, रिषभ पंत, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी, प्रिन्स यादव.कोलकाता नाइट रायडर्स - फिन अॅलन, अजिंक्य रहाणे, कॅमेरून ग्रीन, अंगकृश रघुवंशी, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, सुनील नरीन, अनुकुल रॉय, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी..मोहम्मद शमीने पहिल्याच षटकात आऊट स्वींग-इन स्वींगचा मारा करून फिन अॅलनला आश्चर्यचकीत केले. प्रिंस यादवने दुसऱ्या षटकात फिनला ( ९) माघारी पाठवले. फिनने दोन चौकार मिळवले खरे, परंतु चौथ्या चेंडूवर दिग्वेश सिंगने सीमारेषेच्या अगदी जवळ सुरेख झेल टिपला. पण, या कॅचवरून आता वाद रंगला आहे. मैदानावरील अम्पायरने तिसऱ्या अम्पायरकडे न जाता फिनला बाद दिल्याने वाद सुरू झाला आहे. समालोचक आकाश चोप्रा यानेही या निर्णयावर आक्षेप घेतला आणि त्याने तो चुकीचा असल्याचे सांगितले. .मोहम्मद कैफ म्हणाला, मी इतकी खराब पंचगिरी कधीच पाहिली नाही. तो स्पष्टपणे षटकार होता, सीमारेषेची दोरी हलली होती आणि क्षेत्ररक्षकाचा पाय सीमारेषेला लागला होता. सामना मध्यरात्रीपर्यंत चालतो, त्यामुळे पंचांकडे तपासण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. अशा प्रकारे इतके मोठे निर्णय घेण्यात काहीच अर्थ नाही. अत्यंत खराब पंचगिरी, तो स्पष्टपणे षटकार होता.