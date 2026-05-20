Cricket

KKR vs MI Live: स्वाभिमानासाठी खेळणार? रवी शास्त्रींच्या प्रश्नावर हार्दिक पांड्याचं उत्तर Viral अन् मुंबईने ९ चेंडूंत गमावल्या ३ विकेट्स...

IPL 2026 KKR vs MI Marathi Cricket News : कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. नाणेफेकीदरम्यान समालोचक रवी शास्त्री यांनी हार्दिकला “Playing for pride?” असा प्रश्न विचारला.
Hardik Pandya reply to Ravi Shastri goes viral

Hardik Pandya reply to Ravi Shastri goes viral

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Marathi Cricket News: प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी कोलकाता नाइट रायडर्सला आता केवळ विजयाची नव्हे, तर इतर संघाच्या मदतीची गरज आहे. १२ सामन्यांत ११ गुणांसह हा संघ अजूनही शर्यतीत आहे आणि उर्वरित दोन सामने जिंकून तो १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात हार्दिक पांड्या व सूर्यकुमार यादव, हे परतले आहेत. KKR ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. अजिंक्य रहाणेचा हा निर्णय कॅमेरून ग्रीनने ( Cameron Green) योग्य ठरवला आणि एकाच षटकात दोन धक्के दिले. त्यानंतर सौरभ दुबेने चौथ्या षटकात रोहित शर्माची विकेट मिळवून मुंबईला बॅकफूटवर फेकले.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
hardik pandya
Surya kumar Yadav
cricket news today
IPL 2026