KKR vs MI Live: स्वाभिमानासाठी खेळणार? रवी शास्त्रींच्या प्रश्नावर हार्दिक पांड्याचं उत्तर Viral अन् मुंबईने ९ चेंडूंत गमावल्या ३ विकेट्स...

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Marathi Cricket News: प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी कोलकाता नाइट रायडर्सला आता केवळ विजयाची नव्हे, तर इतर संघाच्या मदतीची गरज आहे. १२ सामन्यांत ११ गुणांसह हा संघ अजूनही शर्यतीत आहे आणि उर्वरित दोन सामने जिंकून तो १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतो. मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात हार्दिक पांड्या व सूर्यकुमार यादव, हे परतले आहेत. KKR ने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. अजिंक्य रहाणेचा हा निर्णय कॅमेरून ग्रीनने ( Cameron Green) योग्य ठरवला आणि एकाच षटकात दोन धक्के दिले. त्यानंतर सौरभ दुबेने चौथ्या षटकात रोहित शर्माची विकेट मिळवून मुंबईला बॅकफूटवर फेकले. .Kolkata Knight Riders: अजिंक्य रहाणे, अंगकृश रघुवंशी, कॅमेरून ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल, मनिष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरीन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्थी, सौरभ दुबे.Mumbai Indians : रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा..MS Dhoni Special : महेंद्रसिंग धोनीने क्रिकेटला गृहीत धरले का? सुनंदन लेले यांचा 'कॅप्टन कूल'वर भावनिक लेख!.मुंबई इंडियन्सने सलग तीन सामन्यांमध्ये सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या असे तीन वेगवेगळे कर्णधार लाभले आहेत. एकाच हंगामात सलग तीन सामन्यांमध्ये तीन वेगवेगळे कर्णधार असण्याची ही दुसरी वेळ आहे. २०१३ मधील पुणे वॉरियर्स इंडिया संघाचे नेतृत्व रॉस टेलर, अँजेलो मॅथ्यूज आणि ॲरॉन फिंच यांनी केले होते. मुंबईला अपेक्षित सुरूवात करून देण्यात रायन रिकल्टनला ( ६) अपयश आले. कॅमेरून ग्रीनच्या तिसऱ्या षटकात मनीष पांडेने सुरेख झेल टिपला. त्याच षटकात नमन धीरला भोपळ्यावर माघारी पाठवून ग्रीनने मुंबईला मोठे धक्के दिले..सौरभ दुबेने चौथ्या षटकात रोहितला हैराण केले होते, परंतु तिसऱ्या चेंडूवर हिटमॅनने पायावर बसून दमदार सिक्स मारला. पण, पुढच्या चेंडूवर दुबेने विकेट काढली. रोहितचा ( १५) झेल टिपण्यासाठी ग्रीन व रोव्हमन पॉवेल पळाले आणि दोघांमध्ये टक्कर होईल असे वाटत होते. पण, ग्रीनने चेंडूवरील नजर न हटवता झेल टिपला आणि मुंबईला २३ धावांवर तिसरा धक्का बसला. सूर्यकुमार यादवकडून आज तरी चांगल्या खेळीची अपेक्षा होती, परंतु दुबेच्या पुढच्या षटकात सूर्याचा ( १५) त्रिफळा उडाला. मुंबईची अवस्था ४ बाद ४१ अशी झाली. .दरम्यान, नाणेफेकीच्या वेळी समालोचक रवी शास्त्री यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर हार्दिक पांड्याने दिलेले उत्तर चर्चेत आले आहे. स्वाभिमानासाठी खेळणार? असा सवाल शास्त्रींनी विचारला, त्यावर हार्दिक म्हणाला, अगदी नक्कीच. खेळत असलेला प्रत्येक सामना आम्हाला जिंकायचाच असतो. तुमचा सर्वोत्तम खेळ करायचा असतो आणि आपली सर्वोत्तम बाजू जगासमोर मांडायची असते. त्याच वेळी, मुंबई इंडियन्सचा विजेतेपदे पटकावण्याचा इतिहास खूप मोठा आहे. त्यामुळे, आम्ही आमची मान ताठ ठेवून खेळू आणि मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व सर्वोत्तम पद्धतीने करू, याची खात्री करणे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते.