KKR vs MI Live: मुंबई इंडियन्सच्या गटांगळ्या! वरुण चक्रवर्थी आपल्याच सहकाऱ्यावर खवळला, कोलकाताच्या ड्रेसिंग रूममध्ये तणाव... Video

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Marathi Cricket News: मुंबई इंडियन्सला इडन गार्डनवर साजेशी कामगिरी करता आली नाही. कोलकाता नाइट रायडर्सच्या गोलंदाजांनी टिच्चून मारा करताना MI ला कमी धावसंख्येवर रोखले. कॅमेरून ग्रीन व सौरभ दुबे यांनी पॉवर प्लेमध्ये मुंबईच्या चार फलंदाजांना माघारी पाठवून सामन्यावर पकड घेतली. असे असताना इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील लढतीत KKR च्या ताफ्यात वातावरण तापलेले दिसले. वरुण चक्रवर्थी भर सामन्यात सहकारी अंगकृश रघुवंशीवर संतापलेला दिसला आणि त्यानंतर KKR च्या डग आऊटमध्येही तवाण दिसला. .ग्रीनने तिसऱ्या षटकात रायन रिकल्टन ( ६) व नमन धीर ( ०) यांना बाद करून MI ला बॅकफूटवर फेकले. रोहित शर्माने दोन सुरेख षटकार खेचले खरे, परंतु सौरभ दुबेच्या गोलंदाजीवर तो संघर्ष करताना दिसला. त्याने चौथ्या षटकात रोहितला ( १५) ग्रीनच्या हाती झेलबाद केले. त्यानंतर पुढच्या षटकात सूर्यकुमार यादवचा ( १५) त्रिफळा उडवून दुबेने MI ला चौथा धक्का दिला. KKR ने प्रथमच पॉवर प्लेमध्ये चार विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला..KKR vs MI Live: रोहित शर्माचा 'काटा' काढला, सूर्यकुमारचा त्रिफळा उडवला... कोण आहे विदर्भचा स्पीडस्टार सौरभ दुबे? Video.तिलक वर्मा व हार्दिक पांड्या यांनी ४३ धावांची भागीदारी करून मुंबईचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. ही जोडी तोडण्याची चांगली संधी चालून आली होती. वरुण चक्रवर्थीच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तिलकने टोलावलेला चेंडू जागच्याजागी हवेत उंच उडाला. वरुण झेल घेण्यासाठी पळाला, त्याचवेळी यष्टिरक्षक अंगकृश रघुवंशीनेही डाईव्ह मारली. वरुणने चेंडू टिपलाच होता, पंरतु अंगकृशच्या अनपेक्षित डाईव्हने तो गांगरला आणि त्याच्या हातून झेल सुटला. हे पाहून वरुण त्याच्यावर संतापला..पण, तिलकला याचा फायदा उचलता आला नाही आणि कार्तिक त्यागीने पुढच्याच षटकात त्याला ( २०) झेलबाद केले. सुनील नरीनच्या चेंडूवर हार्दिक पांड्या ( २६) त्रिफळाचीत झाला. विल जॅक्स ( १४) दुर्दैविरित्या रन आऊट झाल्याने मुंबईची अवस्था आणखी बिकट झाली. पण, क़ॉर्बिन बॉशने १८ चेंडूंत ३२ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला ८ बाद १४७ धावांपर्यंत पोहोचवले. दीपक चहर ७ चेंडूंत १० धावांवर नाबाद राहिला. सौरभ दुबे, कॅमेरून ग्रीन व कार्तिक त्यागी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या.