KKR vs PBKS Live: पंजाबच्या यष्टिरक्षकाने सहकाऱ्याला चेंडू फेकून मारला... मग काय, गडी पेटला अन् पुढच्या ३ चेंडूंत धिंगाणा घातला

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Marathi Update : कोलकाता नाइट रायडर्सने १६ धावांत दोन फलंदाज गमावले... घरच्या मैदानावर त्यांची खराब कामगिरी कायम राहिली. पंजाब किंग्सचा जलदगती गोलंदाज झेव्हियर बार्टलेने ३ चेंडूंत दोन विकेट्स घेतल्या. पण, या विकेटपूर्वी घडलेला प्रसंग मजेशीर राहिला.. पंजाबचा यष्टिरक्षक प्रभसिमरन सिंग याने फेकलेला चेंडू बार्टलेटला लागला अन्... .पहिल्या विजयाच्या शोधात असलेल्या KKR चा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. PBKS विरुद्धच्या या सामन्यावर पावसाचं सावट असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. आता कोलकाताला आक्रमक सुरूवात करून मोठी धावसंख्या उभी करावी लागेल. वरुण चक्रवर्थीला दुखापतीमुळे,तर सुनील नरीनला आजारी पडल्यामुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागेल. त्यांच्याजागी KKR च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये रोव्हमन पॉवेल व नवदीप सैनी खेळत आहेत. पंजाबने विजयी संघ कायम ठेवला आहे..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या प्रकृतीबाबत मोठे अपडेट्स, MI vs RR सामना खेळणार की नाही? मुंबईच्या कोचचे वैभव सूर्यवंशीबद्दलही विधान.पंजाब किंग्स - प्रभसिमरन सिंग, श्रेयस अय्यर, कूपर कॉनली, नेहाल वढेरा, शशांस सिंग, मार्कस स्टॉयनिसक, मार्को यान्सेन, झेव्हियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.कोलकाता नाइट रायडर्स - फिन अॅलन, अजिंक्य रहाणे, कॅमेरून ग्रीन, अंगकृश रघुवंशी, रोव्हमन पॉवेल, रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी..फिन अॅलन व अजिंक्य रहाणे यांनी चौकार मारून KKR ला आश्वासक सुरुवातीचे स्वप्न दाखवले. पण, दुसऱ्या षटकात झेव्हियर बार्टलेटच्या अप्रतिम स्वींगने KKR च्या फिनला हतबल केले. आऊट स्वींग चेंडूवर मोठे फटके मारण्याचा फिनचा प्रयत्न दोनवेळा फसला आणि त्यामुळे तो स्कूप मारायला गेला. चेंडूचा बॅटची नीट संपर्क न झाल्याने चेंडू तिथल्या तिथे हवेत उडाला.. बार्टलेट झेल घेण्यासाठी पळाला, परंतु तो अपयशी ठरला..दरम्यान, फिन क्रिज सोडून पुढे आला होता आणि प्रभसिमरन सिंग चेंडू टिपण्यासाठी धावला आणि फिनला रन आऊट करण्यासाठी चेंडू यष्टिंच्या दिशेने फेकला. पण, बार्टलेट मध्ये आला आणि तो चेंडू त्याला लागला. या गमतीशीर प्रसंगानंतर पुढच्याच चेंडूवर बार्टलेटने स्वींग चेंडूवर फिनला ( ६) झेल देण्यास भाग पाडले. बाहेर जाणारा चेंडू फिनच्या बॅटचे चुंबन घेत यष्टिरक्षकाच्या हाती सहज विसावला. पुढच्या चेडूवर कॅमेरून ग्रीनला दुसऱ्या स्लीपमधून चौकार मिळाला, परंतु पुढच्याच चेंडूवर तोही ( ४) त्याच पद्धतीने बाद झाला. KKR ला १६ धावांवर दोन धक्के बसले.