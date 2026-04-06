KKR vs PBKS Live: इडन गार्डनवर मुसळधार पाऊस... ५-५ षटकांची होणार मॅच, जाणून घ्या cut-off time, लाईव्ह अपडेट्स

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Marathi Update : कोलकाताच्या इडन गार्डवर मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यातला सामना पावसामुळे ( Heavy rain at Eden Gardens) थांबला आहे आणि आता जवळपास दीड तासाहून अधिक वेळ झाला, तरी पाऊस थांबायचं नाव घेत नाही. पण, तेथून मिळालेले लाईव्ह अपडेट्स 'सकाळ' च्या वाचकांसाठी सांगण्यात येत आहेत. .पहिल्या विजयाच्या शोधात असलेल्या KKR चा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. वरुण चक्रवर्थीला दुखापतीमुळे,तर सुनील नरीनला आजारी पडल्यामुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागेल. त्यांच्याजागी KKR च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये रोव्हमन पॉवेल व नवदीप सैनी खेळत आहेत. KKR ने १६ धावांत दोन फलंदाज गमावले... PBKS चा जलदगती गोलंदाज झेव्हियर बार्टलेने ३ चेंडूंत दोन विकेट्स घेतल्या. फिन अॅलन ( ६) व कॅमेरून ग्रीन ( ४) स्वस्तात बाद झाले. पावसामुळे ३.४ षटकांत सामना थांबला गेला, तेव्हा कोलकाताच्या २५ धावांत २ विकेट्स पडल्या होत्या..पण, अर्धा-पाऊण तास झाला तरी पाऊस थांबण्याचं नाव घेत नव्हता आणि ९:१० वाजल्यानंतर षटकं कमी होण्यास सुरूवात झाली. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार १० वाजता पाऊस विश्रांती घेणार होता, परंतु मुसळधार पावसाने खेळपट्टीवर भरपूर पाणी साचले होते आणि क्युरेटर व मैदान कर्मचारी किती पटापट साचलेले पाणी सुकवतात यावर सर्व गणित होते. ५-५ षटकांच्या सामन्यासाठी किमान ११:१४ वाजता सामना सुरू होणे आणि ११:४० वाजता सामना संपणे महत्त्वाचे आहे..KKR vs PBKS Live: पंजाबच्या यष्टिरक्षकाने सहकाऱ्याला चेंडू फेकून मारला... मग काय, गडी पेटला अन् पुढच्या ३ चेंडूंत धिंगाणा घातला .कोलकातात सध्या पावसाचा जोर आणखी वाढला आणि प्रेक्षक मैदान सोडताना दिसत आहेत. साडेनऊ वाजता पावसाचा जोर काही अंशी कमी झाला होता, परंतु तो थांबलेला नाही. त्यामुळे सामना सुरू होण्याची शक्यता फार कमीच आहे..हा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास पंजाब किंग्स व कोलकाता नाइट रायडर्स यांना प्रत्येकी १ गुण मिळेल. त्यानंतर पंजाब ५ गुणांसह टेबल टॉपर होतील, तर कोलकाता एका गुणासह आठव्या क्रमांकावर सरकेल.