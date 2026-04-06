KKR vs PBKS Weather: 'कालबैसाखी’ने नाइट रायडर्सचे टेंशन वाढवले; कोलकाताहून Live अपडेट्स, कट ऑफ टाईम अन् नियम Explain

KKR vs PBKS Eden Gardens weather update today: कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यातल्या सामन्यावर पावसाचं सावट गडद होत चाललं आहे. कोलकाताच्या इडन गार्डनवर हा सामना होणार आहे, परंतु इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील या सामन्यावर 'कालबैसाखी' वादळाचे संकट आहे. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली KKR ला या हंगामात अद्याप यश आलेले नाही, त्यात आज माजी कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या पंजाब किंग्सचा त्यांना सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे या सामन्याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. मात्र, आता तेथील परिस्थितीचा आढावा घेणारे अपडेट्स समोर आले आहेत आणि संपूर्ण मैदान अजूनही झाकले गेले आहे..भारतीय हवामान विभागाने (IMD) कोलकातासाठी वादळाचा इशारा दिला आहे, कारण मोसमी 'कालबैसाखी' वादळामुळे आयपीएल २०२६ च्या १२ व्या सामन्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. अलीपूर येथील प्रादेशिक हवामान केंद्रानुसार, कोलकातामध्ये सध्या मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. बिहार ते मणिपूरपर्यंत पसरलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे आज रात्री दक्षिण बंगालमध्ये हवामान अस्थिर होण्याची शक्यता आहे..Google Weather नुसार, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ६:०० च्या सुमारास नाणेफेकीच्या अगदी आधी पावसाची ५१% शक्यता आहे. तेच सायंकाळी ७:०० ते ९:०० च्या दरम्यान, म्हणजेच पहिल्या डावाच्या वेळी, पावसाची शक्यता जास्त (४०-५०%) राहील. वादळासोबत ताशी ५०-६० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहू शकतो, ज्यामुळे पाऊस हलका असला तरीही खेळ तात्पुरता थांबवला जाऊ शकतो..Cut-off times for a result८.३० वाजल्यानतंर षटकांची संख्या कमी होईल१४-१४ षटकांचा सामना झाल्यास टाईम आऊट नाही होणार१०.५७ हा कट ऑफ टाईम आहे त्यानंतर ५-५ षटकांचा सामना होईल.११.५० पर्यंत एकही चेंडू न टाकला गेल्यास सामना रद्द होईल आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी १-१ गुण दिला जाईल..What happens if rain washes out KKR vs PBKS?जर पाऊस सुरूच राहिला आणि खेळ होऊ शकला नाही, तर KKR आणि PBKS या दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. पंजाबचे ५ गुण होतील आणि ते IPL Point Tables च्या संभाव्यतः पहिल्या तीन संघांमध्ये टिकून राहतील. KKR साठी, तांत्रिकदृष्ट्या हे त्यांचे खाते उघडणारे गुण असले तरी, घरच्या मैदानावर मिळालेला हा एक गुण म्हणजे त्यांचा घसरलेला नेट रन रेट (-१.९६४) सुधारण्याची एक मोठी संधी गमावण्यासारखे असेल.