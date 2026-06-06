IND vs AFG,Test: केएल राहुल, शुभमन गिलचं खणखणीत शतक, सुदर्शन-पंतचीही दमदार फिफ्टी; पहिल्या दिवसावर भारताचं वर्चस्व

IND vs AFG Test fast day: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND vs AFG) यांच्यात आज मुल्लनपूर येथे पहिला आणि एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला..पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत भारताचा डाव ३ बाद ३६८ धावांवर पोहोचला आहे. या सामन्यामध्ये भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. ज्यामध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिल १०३ धावांवर नाबाद आहे, तर दुसरीकडे केएल राहुलने शतक झळकावले. त्याने १६५ चेंडूंच्या मदतीने ११ चौकार आणि १ षटकारासह शानदार खेळी केली..IND vs NZ: केएल राहुलचा मोठा पराक्रम! धोनीच काय, पण कोणत्याच भारतीय विकेटकिपरला न जमलेला केला विक्रम.पहिला डावभारतीय कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून डावाची सुरुवात करायला केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल आले. या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी चांगली सुरुवात केली. सुरुवातीला जैस्वालचा झेलही सलीमकडून सुटला..केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी ४१ धावांची भागीदारी केली होती. पण अखेर १२ व्या षटकात यशस्वी जैस्वालला सलीम साफीने बाद केले. यशस्वीने ३२ चेंडूत २४ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर साई सुदर्शनने केएल राहुलला उत्तम साथ दिली.पहिल्या सत्रात केएल राहुलने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. पहिल्या सत्राअखेरीस भारताची धावसंख्या १ बाद १२८ धावा होती..दुसऱ्या सत्रात काय झाल?दुसऱ्या सत्रात देखील भारताने अफगाणिस्तानवर वर्चस्व गाजवले. या सत्रामध्ये केएल राहुल आणि साई सुदर्शन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १३९ धावांची भक्कम भागीदारी केली.याच सत्रात साई सुदर्शनने चांगली फलंदाजी करत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तो ८१ धावांवर असताना मोहम्मद सलीमच्या चेंडूवर बाद झाला. याच सत्रात केएल राहुलने आपला संयम दाखवत आपल्या कारकिर्दीतील १२ वे कसोटी शतक झळकावले.शतक झळकावल्यानंतर तो झियाउर रहमानच्या चेंडूवर बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल मैदानात आला. त्याने येताच धावांचा वेग कायम राखला. दुसऱ्या सत्राअखेरीस भारताची धावसंख्या २ बाद २५० पेक्षा जास्त धावांवर पोहोचली होती..तिसऱ्या सत्रातया सामन्यात तिसरे आणि दिवसाचे शेवटचे सत्र पूर्णपणे भारतीय कर्णधार शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत यांच्या नावावर राहिले. या सत्रात भारताने एकही विकेट गमावली नाही.शुभमन गिलने मैदानाच्या चहूबाजूंनी फटकेबाजी करत आपले शतक पूर्ण केले. तो नाबाद १०३ धावांवर खेळत आहे. दुसरीकडे ऋषभ पंतनेही चांगली फलंदाजी करत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. ऋषभ पंतसाठी हा सामना महत्त्वपूर्ण होता, कारण हा त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील ५० वा सामना होता..IND vs NZ, 2nd ODI: 'संकटमोचक' केएल राहुलचं खणखणीत शतक, कर्णधार गिलचीही फिफ्टी; भारताने न्यूझीलंडसमोर उभे केले मोठं लक्ष्य.दिवसअखेरीस भारताने ८५ षटकांत ३ बाद ३६८ धावा केल्या आहेत. ज्यामध्ये शुभमन गिल १०३* धावा (नाबाद) आणि ऋषभ पंत ५०* धावा (नाबाद) करून खेळत आहेत. आज सामन्याचा पहिलाच दिवस (Day 1) संपला असून भारताचा अजून पहिलाच डाव (First Innings) सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.