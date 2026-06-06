Cricket

IND vs AFG,Test: केएल राहुल, शुभमन गिलचं खणखणीत शतक, सुदर्शन-पंतचीही दमदार फिफ्टी; पहिल्या दिवसावर भारताचं वर्चस्व

IND vs AFG Test fast day: भारत-अफगाणिस्तान कसोटीच्या पहिल्या दिवशी केएल राहुल आणि शुभमन गिलची शानदार शतके. भारताने 3 बाद 368 धावा करत सामन्यावर पकड मजबूत केली.
IND vs AFG,Test

IND vs AFG,Test

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs AFG Test fast day: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND vs AFG) यांच्यात आज मुल्लनपूर येथे पहिला आणि एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

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