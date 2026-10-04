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IND vs WI: केएल राहुलने धोनीलाही जे जमलं नाही, करून दाखवलं; द्रविडने २००२ मध्ये केलेला विक्रम मोडला

KL Rahul Century Record : वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत केएल राहुलने शतकी खेळी केली. त्याने या शतकासह राहुल द्रविडचा २४ वर्षे जुना विक्रम मोडला.
KL Rahul Record | India vs West Indies 3rd ODI

KL Rahul | India vs West Indies 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 3rd ODI: भारतीय संघाला शनिवारी (३ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध पराभवाचा धक्का बसला. पण असे असले तरी न्यू चंदिगढला झालेल्या या सामन्यात यष्टीरक्षक फलंदाज केएल राहुलने शानदार शतक (KL Rahul Century) करत सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने मोठा विक्रमही केला.

या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने रोहित शर्मा (९२ धावा) आणि ऋतुराज गायकवाड (५७ धावा) यांच्या विकेट्स गमावल्यानंतर केएल राहुलने जबाबदारी हाती घेत आक्रमक खेळ केला. त्याने ८७ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १२९ धावांची शतकी खेळी केली. हे त्याचे ९ वे वनडे शतक ठरले. त्याच्या शतकामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद ३५१ धावा केल्या.

KL Rahul Record | India vs West Indies 3rd ODI
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