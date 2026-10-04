IND vs WI: केएल राहुलने धोनीलाही जे जमलं नाही, करून दाखवलं; द्रविडने २००२ मध्ये केलेला विक्रम मोडला

India vs West Indies 3rd ODI: भारतीय संघाला शनिवारी (३ ऑक्टोबर) वेस्ट इंडिजविरुद्ध पराभवाचा धक्का बसला. पण असे असले तरी न्यू चंदिगढला झालेल्या या सामन्यात यष्टीरक्षक फलंदाज केएल राहुलने शानदार शतक (KL Rahul Century) करत सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याने मोठा विक्रमही केला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने रोहित शर्मा (९२ धावा) आणि ऋतुराज गायकवाड (५७ धावा) यांच्या विकेट्स गमावल्यानंतर केएल राहुलने जबाबदारी हाती घेत आक्रमक खेळ केला. त्याने ८७ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १२९ धावांची शतकी खेळी केली. हे त्याचे ९ वे वनडे शतक ठरले. त्याच्या शतकामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद ३५१ धावा केल्या. .IND vs WI : गिल-विराट स्वस्तात बाद, पण रोहित शर्माने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; सचिन तेंडुलकरला टाकले मागे.केएल राहुलने हे शतक पूर्ण करण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत १० हजार धावाही पूर्ण केल्या. तो १० हजार आंतरराष्ट्रीय धावा करणारा भारताचा १५ वा खेळाडू ठरला. तसेच केएल राहुलसाठी नाबाद १२९ धावा ही त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील सर्वोच्च धावांची खेळी केली. या खेळीसह त्याने राहुल द्रविडचा एक मोठा विक्रम मोडला आहे..केएल राहुलने मोडला द्रविडचा विक्रमकेएल राहुल वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक करणारा राहुल द्रविडनंतरचा दुसराच यष्टीरक्षक फलंदाज ठरला आहे. याशिवाय वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडेत सर्वोच्च धावांची खेळी करणारा भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाज ठरला आहे. राहुल द्रविडने यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून १९९९ मध्ये सिंगापूरला वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद १०३ धावांची आणि २००२ मध्ये अहमदाबादमध्ये नाबाद १०९ धावांची खेळी केली होती. पण आता केएल राहुलने नाबाद १२९ धावांची खेळी केल्याने त्याने वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडेत सर्वोच्च धावांची खेळी करणाऱ्या भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाजांच्या यादीत द्रविडला मागे टाकले..वेस्ट इंडिजविरुद्ध वनडेत सर्वोच्च धावांची खेळी करणारे भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाजनाबाद १२९ धावा - केएल राहुल, न्यू चंदिगढ, २०२६नाबाद १०९ धावा - राहुल द्रविड, अहमदाबाद, २००२नाबाद १०३ धावा - राहुल द्रविड, सिंगापूर, १९९९९५ धावा - एमएस धोनी, किंग्स्टन, २००९नाबाद ९४ धावा - समीर दिघे, हरारे, २००१.IND vs WI: भारताविरुद्ध शाय होपच्या नाबाद १६२ धावांनी मोडला ३७ वर्षांचा रेकॉर्ड; रोहित-डिव्हिलियर्सलाही टाकले मागे.वेस्ट इंडिजचा विजयदरम्यान ३५२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजसाठी कर्णधार शाय होपने १४३ चेंडूत १७ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद १६२ धावांची खेळी केली. तसेच अमीर जंगूने ६७ धावांची, तर किमो पॉलने ४४ धावांची खेळी केली. शेरफेन रुदरफोर्डने २४ धावा केल्या. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने ४८.२ षटकात ५ विकेट्स गमावत ३५२ धावा करत सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.