IND vs WI : गिल-विराट स्वस्तात बाद, पण रोहित शर्माने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; सचिन तेंडुलकरला टाकले मागे

Rohit Sharma Record in India vs West Indies: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात वनडे मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा सामना न्यू चंदिगढ येथे सुरू आहे. भारताने पहिले दोन सामने जिंकून आधीच ही मालिका जिंकली आहे. पण तिसर्या सामन्यात भारतीय संघ निर्विवाद वर्चस्व राखण्यासाठी, तर वेस्ट इंडिज प्रतिष्ठा राखण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. दरम्यान, या सामन्यात भारताचा दिग्गज फलंदाज रोहित शर्माने मोठा विश्वविक्रम केला आहे. .Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून रोहित शर्मा आणि कर्णधार शुभमन गिल यांनी डावाची सुरुवात केली. दुसऱ्या सामन्यात द्विशतक केल्याने आणि घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या गिलकडे सर्वांचे लक्ष होते. पण त्याला जेडन सिल्सने त्याच्या जाळ्यात अडकवले. सिल्सने तिसऱ्या षटकात गिलला यष्टीरक्षक कर्णधार शाय होपच्या हातून एक धावेवरच झेलबाद केले. याच षटकात सिल्सने विराट कोहलीला शून्यावर बाद करत भारताला मोठा धक्का दिला. भारताने एकाच षटकात दोन महत्त्वाच्या विकेट्स गमावल्या..मात्र त्यानंतर एक बाजू संयमाने सांभाळलेल्या रोहित शर्माला ऋतुराज गायकवाडची साथ मिळाली. या दोघांनी सुरुवातीला संयम दाखवत खेळ केला. ऋतुराजला तीनवेळा झेल सुटल्याने जीवदान मिळाले. पण नंतर त्याने रोहितला साथ देत १०० धावांची भागीदारी केली. रोहितने नंतर गती वाढवत ५८ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे वनडेतील ६३ वे अर्धशतक ठरले..IND vs WI, 3rd ODI: अंशुल कंबोजचं भारतासाठी पदार्पण, सिराजलाही संधी; पण दोघांना वगळलं; पाहा Playing XI.रोहितचा विश्वविक्रमदरम्यान, त्याने हे अर्धशतक करताना सलामीवीर म्हणून वनडेत १० हजार धावा पूर्ण केल्या (10000 runs in ODI as Opener). तो वनडेत १० हजार धावा पूर्ण करणारा जगातील चौथाच, तर भारताचा दुसरा सलामीवीर ठरला. यापूर्वी भारताच्या सचिन तेंडुलकर (१५३१० धावा), श्रीलंकेच्या सनथ जयसूर्या (१२७४० धावा) आणि वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेल (१०१७९ धावा) यांनी हा टप्पा सलामीला खेळताना पूर्ण केला आहे..रोहितने सलामीला खेळाताना १० हजार वनडे धावा २०२ डावातच पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे तो सर्वात कमी डावात १० हजार वनडे धावा करणारा सलामीवीर ठरला आहे. त्यामुळे त्याने हा विश्वविक्रम करताना सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले आहे. सचिन तेंडुलकरने २१४ डावात १० हजार वनडे धावा सलामीवीर म्हणून पूर्ण केल्या होत्या. सचिनने हा टप्पा २००४ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ब्रिस्बेनमध्ये खेळताना केला होता. ख्रिस गेलने २६८ डावात, तर सनथ जयसूर्याने ३०३ डावात सलामीवीर म्हणून वनडेत १० हजार धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.