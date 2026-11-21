भारताचा सलामीवीर केएल राहुलने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या कसोटीत कमालीची फलंदाजी करत शतक केले आहे. वेलिंग्टन येथे भारत आणि न्यूझीलंड संघात गुरुवारपासून (१९ नोव्हेंबर) पहिला कसोटी सामना सुरु आहे. या सामन्यात तिसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात केएल राहुलने त्याचे शतक पूर्ण केले. यासह त्याने खास विक्रमही केले आहेत. या सामन्यात न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३६८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारतीय संघ पहिल्या डावातील फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी सुरुवात दमदार करताना सलामीला १३० धावांची विक्रमी भागीदारीही केली. जैस्वालने ८९ चेंडूत ८५ धावांची आक्रमक खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतरही केएल राहुलला देवदत्त पडिक्कलने चांगली साथ दिली. तिसऱ्या दिवसाचे पहिले सत्रही केएल राहुल आणि पडिक्कल यांनी खेळून काढताना ८० धावा केल्या. त्यांनीही शतकी भागीदारी केली. तिसऱ्या दिवसाचे दुसरे सत्र सुरू झाल्यानंतर लेगचच २०७ चेंडूत केएल राहुलने त्याचे १३ वे शतक पूर्ण केले. त्यामुळे तो सेना (SENA) देशात म्हणजेच दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या चारही देशात सलामीला खेळताना किमान एक तरी कसोटी शतक करणारा भारताचा पहिलाच, तर दुसरा आशियाई फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी भारताच्या कोणत्याही सलामीवीराला असा कारनामा करता आला नव्हता. आशिया खंडातून असा पराक्रम केवळ पाकिस्तानच्या सईद अन्वरने केला आहे. दरम्यान, SENA देशात किमान एक तरी कसोटी शतक करणाऱ्या एकूण आशियाई फलंदाजांमध्येही केएल राहुलचे नाव आता आले आहे. यापूर्वी भारतासाठी मोहम्मद अझरुद्दिन, सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड, विराट कोहली यांनी असा पराक्रम केला आहे. तसेच आशिया खंडातील श्रीलंकेच्या कुमार संगकारा, पाकिस्तानच्या युनूस खान आणि सईद अन्वर यांनीही असा कारनामा केला आहे. केएल राहुलने SENA देशात आत्तापर्यंत सलामीला खेळताना कसोटीत ७ शतके केली आहेत. त्यामुळे SENA देशात सर्वाधिक शतके करणाऱ्या भारतीय सलामीवीरांच्या यादीत केएल राहुल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर सुनील गावसकर असून त्यांनी ८ शतके केली आहेत. गावसकरांनी ही ८ शतके इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या तीन देशात केली आहेत. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत सामना खेळलेला नाही. या विक्रमाच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर विनू मंकड, रवी शास्त्री, यशस्वी जैस्वाल आणि वीरेंद्र सेहवाग असून त्यांनी प्रत्येकी ३ शतके केली आहेत. दरम्यान, चारही देशात शतक करणारा केएल राहुल पहिलाच भारतीय सलामीवीर आहे. केएल राहुलने कसोटीत ऑस्ट्रेलियामध्ये एक शतक केले आहे, तर इंग्लंडमध्ये ४ शतके केली आहेत. त्याने दक्षिण आफ्रिकेत २ शतके केली असून आता न्यूझीलंडमध्ये पहिले शतक केले आहे.रोहित शर्मालाही टाकले मागेदरम्यान, केएल राहुलने त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील १३ पैकी १२ शतके सलामीला खेळताना केली आहेत. त्यामुळे तो कसोटीत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या भारतीय सलामीवीरांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आला असून मुरली विजयची बरोबरी केली आहे. मुरली विजयनेही सलामीला कसोटीत १२ शतके केली होती. पहिल्या क्रमांकावर ३३ शतकांसह सुनील गावसकर आहेत, तर दुसऱ्या क्रमांकावर २२ शतकांसह वीरेंद्र सेहवाग आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.