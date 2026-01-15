Cricket

IND vs NZ: केएल राहुलचा मोठा पराक्रम! धोनीच काय, पण कोणत्याच भारतीय विकेटकिपरला न जमलेला केला विक्रम

KL Rahul Record as Wicketkeeper: न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारताचा पराभव झाला असला तरी केएल राहुलने शतक ठोकून विक्रम केला.
KL Rahul

KL Rahul

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय संघाला बुधवारी (१४ जानेवारी) न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यूझीलंडने रोजकोटच्या निरंजन शाह स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात ७ विकेट्सने मोठा विजय मिळवला. पण असे असले तरी या सामन्यात केएल राहुलने शतक (KL Rahul Century) करत प्रभावी कामगिरी केली.

<div class="paragraphs"><p>KL Rahul</p></div>
Big Blow: भारताच्या स्टार खेळाडूची IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेतूनही माघार; वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
cricket news today
ODI cricket
ODI cricket records
KL Rahul

Related Stories

No stories found.