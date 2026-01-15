IND vs NZ: केएल राहुलचा मोठा पराक्रम! धोनीच काय, पण कोणत्याच भारतीय विकेटकिपरला न जमलेला केला विक्रम

भारतीय संघाला बुधवारी (१४ जानेवारी) न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यूझीलंडने रोजकोटच्या निरंजन शाह स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात ७ विकेट्सने मोठा विजय मिळवला. पण असे असले तरी या सामन्यात केएल राहुलने शतक (KL Rahul Century) करत प्रभावी कामगिरी केली..Big Blow: भारताच्या स्टार खेळाडूची IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेतूनही माघार; वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह.या सामन्यात भारतीय संघाने रोहित शर्मा (२४), विराट कोहली (२३) आणि श्रेयस अय्यर (८) लवकर बाद झाले होते. शुभमन गिलही अर्धशतकानंतर ५६ धावांवर बाद झाला, त्यामुळे भारताची अवस्था ४ बाद ११८ धावा अशी झाली होती. पण अशावेळी केएल राहुलने जबाबदारी घेतली. त्याने रवींद्र जडेजासह ७३ धावांची भागीदारी केली. तसेच नितीश कुमार रेड्डीसोबत ५७ धावांची भागीदारी केली. मोहम्मद सिराजसोबत नाबाद २८ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान केएल राहुलने ९२ चेंडूत ११२ धावांची नाबाद खेळी केली. या खेळीत ११ चौकार आणि १ षटकार मारला. त्यामुळे भारताला ५० षटकात ७ बाद २८४ धावा केल्या..दरम्यान, या मैदानात वनडेत शतक करणारा केएल राहुल पहिला भारतीय फलंदाज ठरला आहे. तसेच तो वनडेत न्यूझीलंडविरुद्ध भारतात शतक करणारा भारताचा पहिलाच यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. .तसेच न्यूझीलंडविरुद्ध वनडेत शतक करणाराही तो एकमेव भारतीय यष्टीरक्षक फलंदाज आहे. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध दोन शतके केली आहेत. यापूर्वी त्याने माऊंट मौंगानुई येथे २०२० मध्ये झालेल्या वनडेत शतक केले होते. त्या सामन्यात त्याने यष्टीरक्षणही केले होते..IND vs NZ, 2nd ODI: भारतावर पराभवाची संक्रांत! डॅरिल मिशेलचं शतक, विल यंगनेही दिली भक्कम साथ; न्यूझीलंडचा दणदणीत विजय.तथापि, त्याने शतक केले असले तरी भारताला मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यूझीलंडने २८५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग ४७.३ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिशेलने ११७ चेंडूत १३१ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ११ चौकार आणि २ षटकार मारले. विल यंगने ९८ चेंडूत ७ चौकारांसह ८७ धावांची खेळी केली. भारताकडून हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.