Big Blow: भारताच्या स्टार खेळाडूची IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेतूनही माघार; वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह

Team India injury concerns before T20 World Cup: भारतीय संघाची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी डोकेदुखी वाढतानाच दिसत आहे.. तिलक वर्मा, रिषभ पंत, वॉशिंग्टन सुंदर यांना न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी दुखापत झाली. वॉशिंग्टन ( Washington Sundar ) पहिल्या वन डे सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला आणि त्याला उर्वरित दोन्ही सामन्यांतून माघार घ्यावी लागली. त्याच्याजागी आयुष बडोनी याला संघात स्थान मिळाले. पण, आता सुंदरची दुखापत आणखी गंभीर असल्याचे वृत्त समोर आलेले आहे. त्याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतूनही माघार घेतली आहे. या वृत्तामुळे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्याच्या समावेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे. तिलक वर्माही ( Tilak Varma) याच नौकेवर स्वार आहे आणि ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक आहे..पहिल्या वन डे सामन्यात वॉशिंग्टनला दुखापत झाली. त्याने पहिल्या डावात पाच षटके टाकली आणि नंतर मैदान सोडले. ध्रुव जुरेल पर्यायी क्षेत्ररक्षक म्हणून मैदानात आला. तो फलंदाजी करेल की नाही याबद्दल अनिश्चितता होती, परंतु धावांचा पाठलाग करताना वॉशिंग्टनला फलंदाजीला पाठवले गेले. त्याने सात चेंडूत सात धावा काढल्या, जे भारताच्या विजयासाठी पुरेसे होते, जरी विकेट दरम्यान धावताना त्याची अस्वस्थता स्पष्ट दिसत होती..MCA: मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय! रोहित - रहाणेसह IPL खेळणाऱ्या खेळाडूंना देणार नाही करार; कारण घ्या जाणून.त्या दुखापतीमुळे तो २१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांमधून बाहेर पडला आहे, ज्यामुळे ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या जागतिक स्पर्धेसाठी त्याच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणाऱ्या सर्वात बलाढ्य संघांपैकी एक असला तरी, हे धक्के चिंता वाढवणारे आहेत. BCCI ने अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. दैनिक जागरण यांनी हे वृत्त दिले आहे..आयसीसी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत तिलक वर्माच्या अनिश्चिततेमुळे भारताची तयारी आधीच गुंतागुंतीची झाली आहे. विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये हैदराबादचे प्रतिनिधित्व करताना झालेल्या पोटाच्या समस्येसमुळे डावखुऱ्या फलंदाजावर अलीकडेच शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्याची प्रकृती चांगली होत असली तरी, तिलक आता स्पर्धेपूर्वी पूर्ण तंदुरुस्ती मिळविण्यासाठी वेळेविरुद्ध शर्यतीत आहे..IND vs NZ, 2nd ODI: भारतावर पराभवाची संक्रांत! डॅरिल मिशेलचं शतक, विल यंगनेही दिली भक्कम साथ; न्यूझीलंडचा दणदणीत विजय.वॉशिंग्टन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर पडणे ही खूप मोठी हानी असेल. तो भारताच्या सर्वात प्रभावी ट्वेंटी-२० अष्टपैलूंपैकी एक आहे. त्याने १६ डावांमध्ये १३.०५ च्या सरासरीने आणि ६.१६ च्या इकॉनॉमी रेटने २० बळी घेतले आहेत, तसेच ऑस्ट्रेलियामध्ये २३ चेंडूत नाबाद ४९ धावांसह १४७ धावाही केल्या आहेत. आयसीसीने संघात बदल करण्यासाठी दिलेल्या ३१ जानेवारीच्या अंतिम मुदतीत काही लवचिकता आहे, स्पर्धेच्या मध्यात पुढील बदली खेळाडूंना परवानगी मिळाल्यास परवानगी दिली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.