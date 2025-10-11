Cricket
IND vs WI 2nd Test: एक सुटला, दोनदा सुटला, पण तिसऱ्यांदा पकडलाच, केल राहुलने घेतलेल चंद्रपॉलचा कॅच पाहिला का?
KL Rahul’s Catch Dismisses Tagenarine Chanderpaul: वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत केएल राहुलने दुसऱ्या दिवशी चंद्रपॉलचा निसटता झेल घेतल. त्याच्याकडून दोनचा चेंडू सुटल्यानंतर त्याने हा झेल घेतला.
Summary
दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात वर्चस्व राखले आहे.
केएल राहुलने चंद्रपॉलचा झेल तिसऱ्या प्रयत्नात पकडला, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजचा डाव गडगडला होता.
भारताने पहिल्या डावात ५१८ धावा केल्या, तर वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या दिवसाअखेर ४ बाद १४० धावा केल्या आहेत.