KL Rahul Catch | India vs West Indies 2nd Test

IND vs WI 2nd Test: एक सुटला, दोनदा सुटला, पण तिसऱ्यांदा पकडलाच, केल राहुलने घेतलेल चंद्रपॉलचा कॅच पाहिला का?

KL Rahul’s Catch Dismisses Tagenarine Chanderpaul: वेस्ट इंडिजविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत केएल राहुलने दुसऱ्या दिवशी चंद्रपॉलचा निसटता झेल घेतल. त्याच्याकडून दोनचा चेंडू सुटल्यानंतर त्याने हा झेल घेतला.
Published on
Summary

  • दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात वर्चस्व राखले आहे.

  • केएल राहुलने चंद्रपॉलचा झेल तिसऱ्या प्रयत्नात पकडला, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजचा डाव गडगडला होता.

  • भारताने पहिल्या डावात ५१८ धावा केल्या, तर वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या दिवसाअखेर ४ बाद १४० धावा केल्या आहेत.

