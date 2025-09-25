Cricket

IND A vs AUS A: टीम इंडियाचा 'ताप' वाढला! विंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी मुख्य फलंदाज आजारी; चालू सामन्यातून घेतली माघार

KL Rahul retires hurt : भारत अ संघाचा ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध लखनौमध्ये सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात केएल राहुलच्या रिटायर्ड हर्टमुळे धक्का बसला आहे.
KL Rahul - Karun Nair

Summary

  • लखनौमध्ये सुरू असलेल्या भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ कसोटी सामन्यात केएल राहुलच्या रिटायर्ड हर्टमुळे भारतीय संघाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

  • राहुलने ७४ धावा केल्या पण तापामुळे मैदान सोडावे लागल्याचे समजत आहे.

  • भारताला विजयासाठी अजून २४३ धावांची गरज आहे.

