IND A vs AUS A: टीम इंडियाचा 'ताप' वाढला! विंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी मुख्य फलंदाज आजारी; चालू सामन्यातून घेतली माघार

लखनौमध्ये सुरू असलेल्या भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ कसोटी सामन्यात केएल राहुलच्या रिटायर्ड हर्टमुळे भारतीय संघाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. राहुलने ७४ धावा केल्या पण तापामुळे मैदान सोडावे लागल्याचे समजत आहे. भारताला विजयासाठी अजून २४३ धावांची गरज आहे..भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघात लखनौमध्ये दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्यात सध्या तरी ऑस्ट्रेलियाचा संघ आघाडी वर आहे. पण केएल राहुल आणि साई सुदर्शनने केलेल्या खेळीने भारतीय संघाच्या आशा उंचावल्या आहेत. नुकतेच गुरुवारी आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेलाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. या संघात निवड झालेले अनेक खेळाडू सध्या भारतीय अ संघाकडून लखनौमध्ये कसोटी सामना खेळत आहेत. यामध्ये केएल राहुल, साई सुदर्शन, एन जगदिशन, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष आहे..IND A vs AUS A: मौके के चौका! वेस्ट इंडिज दौऱ्यापूर्वी फलंदाजाने दाखवला दम; भारताचा संघ १९४ धावांवर गडगडला, पण तो एकटा भिडला.दरम्यान, भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघात सुरू असलेल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर गुरुवारी या सामन्याचा तिसरा दिवस होता. तिसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव ४६.५ षटकातच १८५ धावांवर संपुष्टात आला. पण त्यांनी पहिल्या डावात २२६ धावांची मोठी आघाडी घेतलेली असल्याने त्यांनी भारतीय संघासमोर ४१२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून एन जगदिशन आणि केएल राहुल सलामीला फलंदाजीला उतरले. या दोघांनीही दमदार सलामी दिली. त्यांनी ८४ धावांची भागीदारी करत भारताला चांगली सुरुवात दिली होती. पण १८ व्या षटकात जगदिशनला ३६ धावांवर टॉड मर्फीने बाद केले..तरी केएल राहुल त्याच्या लयीत खेळत होता. त्याने ५५ चेंडूतच अर्धशतकही केले. पण तो ९२ चेंडूत ९ चौकारांसह ७४ धावांवर खेळत असताना रिटायर्ड हर्ट झाला. मात्र तो रिटायर्ड हर्ट नेमका कशामुळे झाला, याचे कारण समोर आलं नाही. पण रिपोर्ट्स नुसार त्याला ताप आहे. त्यामुळे सध्या तरी भारतीय चाहत्यांची आणि भारतीय संघाची हीच अपेक्षा असेल की यापेक्षा अजून कोणतेही कोणतेही गंभीर कारण नसावे. तो बाहेर गेल्यानंतर देवदत्त पडिक्कल फलंदाजीला आला, पण तो ५ धावाच करू शकला, त्यालाही मर्फीने बाद केलं. त्यामुळे नाईट वॉचमन म्हणून मानव सुतार फलंदाजीला आला होता. त्याने साई सुदर्शनसह फलंदाजी करताना दिवसाच्या शेवटी विकेट गमावल्या नाहीत. त्यामुळे भारताने तिसऱ्या दिवस अखेरपर्यंत ४१ षटकात २ बाद १६९ धावा केल्या आहेत. पण अजूनही भारतासमोर विजयासाठी २४३ धावा करण्याचे आव्हान आहे. साई सुदर्शन ४४ धावांवर नाबाद आहे..तत्पुर्वी ऑस्ट्रेलिया अ संघाकडून दुसऱ्या डावातही कर्णधार नॅथन मॅकस्विनीने सर्वाधिक ८५ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच जोश फिलिपने ५० धावा केल्या. पण बाकी कोणी १५ धावांचा टप्पाही पार करू शकले नाहीत. भारताकडून गुरनूर ब्रार आणि मानव सुतार यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि यश ठाकूर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..INDA vs AUSA : ऑस्ट्रेलियाच्या शेपटाने रडवले; ८ बाद २७४ वरून ४२० धावांपर्यंत पोहोचले! Manav Suthar याने ५ विकेट्स घेऊन सावरले .त्याआधी ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिल्या डावात सर्वबाद ४२० धावा केल्या होत्या. या डावात मॅकस्विनी (७४), जॅक एडवर्ड्स (८८) आणि टॉड मर्फी (७६) यांनी अर्धशतके केली होती. भारताकडून मानव सुतारने ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर भारत अ संघाचा पहिला डाव १९४ धावांवरच संपला होता. भारताकडून साई सुदर्शनने ७५ धावांची खेळी केली होती. ऑस्ट्रेलियाकडून हेन्री थॉर्नटनन ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..