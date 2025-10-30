Video: 'माझा स्टॅच्यू बनला नाही, तुझा बनणार का?' राहुल द्रविड KL Rahul वर शतकानंतरही का चिडलेला?

केएल राहुलने २०२३ आशिया कपमध्ये अफलातून पुनरागमन केले आणि पाकिस्तानविरुद्ध शतक ठोकले. त्याच्या शतकानंतरच्या सेलिब्रेशनवर प्रशिक्षक राहुल द्रविडने नाराजी व्यक्त केली होती. केएल राहुलने या घटनेबद्दल खुलासा केला आहे..भारताचा स्टार क्रिकेटपटू केएल राहुल आता भारताच्या वनडे आणि कसोटी संघाचा नियमित सदस्य आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वी त्याच्या स्थानावरच प्रश्नचिन्ह होते. २०२३ आयपीएल दरम्यान त्याला दुखापत झाली होती. त्यावेळी त्याचा फॉर्मही चिंतेचा विषय होता. त्याच्यावर बरीच टीकाही त्याकाळात झाली होती. पण त्याने त्याचवर्षी आशिया कप २०२३ स्पर्धेतून अफलातून पुनरागमन केले. त्याने सुपर फोरमध्ये तर पाकिस्तानविरुद्ध शतक केले होते. पण या शतकानंतरही त्याने तत्कालिन भारताचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविडकडून बोलणी ऐकली होती..IND vs WI 1st Test Live: KL Rahul ने शतकानंतर का वाजवली शिट्टी? या नव्या सेलिब्रेशनमागचं नेमकं कारण काय?.केएल राहुलने २ षटकार आणि १२ चौकारांसह १११ धावांची खेळी केली होती. पण त्यावेळी त्याने त्या शतकाचे सेलीब्रेशन करताना ड्रेसिंग रुमकडे पाठ फिरवून बॅट उंचावून शतकाचे सेलिब्रेशन केले होते. त्याने ड्रेसिंग रुमकडे पाठण करणे राहुल द्रविडलला पटले नव्हते आणि त्यामुळे त्याने केएल राहुलची कानउघडणी केली होती. याबाबत आता एका मुलाखतीत केएल राहुलनेच खुलासा केला आहे. त्या सामन्यात श्रेयस अय्यरला दुखापत झाल्याने केएल राहुलला संधी मिळाली होती..या घटनेबद्दल ‘2 Sloggers' पॉडकास्टमध्ये केएल राहुलने सांगितले की 'मी तुम्हाला ही कहाणी सांगतो, ही खेळी माझ्या दुखापतीनंतरची आहे. मी तो सामनाच खेळणार नव्हतो, श्रेयस तो सामना खेळणार होता. पण त्याला पाठीची दुखापत झाली आणि मला खेळण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी चार महिने मी मैदानातून बाहेर होतो. माझ्यासाठी तो कठीण काळ होता. मी रोज सकाळी उठल्यानंतर एकच गोष्ट स्वत:ला सांगायचो, मी जगातील सर्वोत्तम खेळाडू आहे. मी स्वत:लाच प्रेरणा द्यायचो.'.केएल राहुल पुढे म्हणाला, 'तर त्यावेळी ड्रेसिंग रुम इकडे होती आणि मी ड्रेसिंग रुमच्या दिशेने पाठ करून हे सेलिब्रेशन केले होते. त्यावेळी प्रशिक्षक असलेला राहुल द्रविड निराश झाला. त्याने मला विचारलंही की तू ड्रेसिंग रुमकडे पाठ का केली. त्यावेळी मी त्याला सांगितले की नाही सर, मला अपमान करायचा नव्हता. मी चार ते पाच महिने बाहेर होतो. मला स्वप्न पडलं होतं की प्रकारे सेलिब्रेशन करतानाचा माझा पुतळा बनला आहे.'.IND vs ENG 5th Test: तू आम्हाला गप्प बसायला काय सांगतोस? KL Rahul भर मैदानात अम्पायरला भिडला! प्रसिद्ध कृष्णा-जो रूट यांच्या वादात उडी Video Viral.केएल राहुलचं हे स्वप्न ऐकून द्रविडलाही आश्चर्च वाटले. केएल राहुलने द्रविडच्या त्यावरील प्रतिक्रियेबद्दलही खुलासा केला. तो म्हणाला, 'द्रविड म्हणाला, पुतळा तुझा? माझा नाही बनलाय आणि तुझा पुतळा?. तथापि, या सर्व गोष्टींमुळे माझ्यासाठी ही खेळी खास होती.'.दरम्यान, केएल राहुलने नंतर त्याचे वनडे संघातील स्थान पक्के केले. त्याने २०२३ वनडे वर्ल्ड कपमध्येही दमदार खेळ केला. आता तो वनडेत यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून नियमित खेळताना दिसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.