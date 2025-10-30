Cricket

Video: 'माझा स्टॅच्यू बनला नाही, तुझा बनणार का?' राहुल द्रविड KL Rahul वर शतकानंतरही का चिडलेला?

Why Rahul Dravid scolded KL Rahul: केएल राहुलने आशिया कप २०२३ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध शतक केलं होतं. पण त्याच्या सेलिब्रेशनवर प्रशिक्षक राहुल द्रविडने नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत केएल राहुलनेच खुलासा केला आहे.
KL Rahul - Rahul Dravid

KL Rahul - Rahul Dravid

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • केएल राहुलने २०२३ आशिया कपमध्ये अफलातून पुनरागमन केले आणि पाकिस्तानविरुद्ध शतक ठोकले.

  • त्याच्या शतकानंतरच्या सेलिब्रेशनवर प्रशिक्षक राहुल द्रविडने नाराजी व्यक्त केली होती.

  • केएल राहुलने या घटनेबद्दल खुलासा केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Rahul Dravid
Cricket Video
Celebration
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
KL Rahul

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com