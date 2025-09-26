IND A vs AUS A: तापाने फणफणला, तरी उभा राहिला! KL Rahul च्या नाबाद १७६ धावा अन् सुदर्शनचे शतक; भारताचा रेकॉर्ड ब्रेकींग विजय

ऑस्ट्रेलिया अ ने पहिल्या डावात ४२० धावा केल्या, तर भारत अ केवळ १९४ धावांत गडगडला.दुसऱ्या डावात भारतीय गोलंदाजांनी जोरदार पुनरागमन करत ऑस्ट्रेलियाला १८५ धावांत गुंडाळले.मानव सुतारने एकूण ८ बळी घेत निर्णायक भूमिका बजावली..KL Rahul battled fever to play one of his finest knocks: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी आम्ही तयार आहोत, हेच केएल राहुल व साई सुदर्शन यांनी दाखवून दिले. ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या दुसऱ्या चार दिवसीय सामन्यात भारताने चौथ्या डावात ४१२ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला. लोकेश राहुल ताप आल्याने काल अर्धशतकानंतर मैदानाबाहेर गेला होता आणि त्यामुळे विंडीज मालिकेपूर्वी टीम इंडियासाठी हा धक्का आहे का, अशी भीती वाटू लागली होती. पण, आज तो मैदानावर उतरला आणि नाबाद १७६ धावांची खेळी करून संघाच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलाल. त्याच्यासोबतिला साई सुदर्शनने मैदान गाजवले आणि शतक पूर्ण केले..ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात ४२० धावा उभ्या केल्या आणि त्याचा पाठलाग करताना भारताने १९४ धावांवर शरणागती पत्करली. पण, दुसऱ्या डावात भारतीय गोलंदाजांनी फास आवळला. पहिल्या डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या मानव सुतारने दुसऱ्या डावात ३ विकेट्स घेतल्या. त्याला गुरनूर ब्रार ( ३), मोहम्मद सिराज ( २) व यश ठाकूर ( २) यांची साथ मिळाली. ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा दुसरा डाव १८५ धावांवर गुंडाळला गेला..Asia Cup 2025 Final: भारत - पाकिस्तान तिसऱ्यांदा आमने-सामने येणार, फायनलमध्ये महामुकाबला रंगणार! बांगलादेशचे आव्हान संपले.भारत ४१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानावर उतरला. एन जगदीशन व लोकेश राहुल यांनी ८५ धावांची सलामी दिली. जगदीशने ५५ चेंडूंत ३६ धावांवर बाद झाला. लोकेश व साई सुदर्शन या जोडीने ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांचा घाम काढला. या दोघांच्या २२८ चेंडूंत १४३ धावांच्या भागीदारीने भारत अ संघाला अशक्यप्राय लक्ष्य पार करू शकतो, याचे स्वप्न दाखवले. .पण, तिथेही ट्विस्ट होताच... लोकेश ७६ धावांवर असताना तापामुळे रिटायर्ड हर्ट होऊन मैदानाबाहेर केला. त्यानंतर आलेले देवदत्त पडिक्कल ( ५) व मानव सुतार ( ५) हे पटापट बाद झाले. साई सुदर्शनही १७२ चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकार मारून माघारी परतला. लोकेश पुन्हा फलंदाजीला आला आणि त्याने कर्णधार ध्रुव जुरेलसह ११३ चेंडूंत ११५ धावा चोपल्या. .Jasprit Bumrah : रोहितनंतर बुमराहच्या गोलंदाजीत मोठा बदल, कैफची टीका; संतापलेल्या बुमरहानंही दिलं चोख प्रत्युत्तर...नेमकं काय घडलं?.लोकेशचा आक्रमकपणा ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना थक्क करणारा होता. ध्रुवनेही ६६ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली. लोकेश मैदानावर शेवटपर्यंत उभा राहिला आणि त्याने नितीश कुमार रेड्डीसह ३१ धावा जोडून संघाचा विजय पक्का केला. नितीशने १६ धावा केल्या, तर लोकेश २१० चेंडूंत १६ चौकार व ४ षटकारांसह १७६ धावांवर नाबाद राहिला. .‘अ’ संघांचे सर्वात मोठे यशस्वी धावांचे पाठलाग ४१२ – भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ, लखनौ २०२५३६७ – ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध श्रीलंका अ, हंबनटोटा २०२२३६५ – वेस्ट इंडिज अ विरुद्ध इंग्लंड अ, सेंट जॉन्स २००६३६५ – न्यूझीलंड अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ, लिंकन २०२३३४० – भारत अ विरुद्ध नॉटिंगहॅमशायर, ट्रेंट ब्रिज २००३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.