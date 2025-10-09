INDW vs SAW: पोरीनं काय भारी कॅच घेतलाय! भारताच्या क्रांतीने पकडला वर्ल्ड कपमधील सर्वोत्तम झेल; पाहा Video

भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसमोर २५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या सामन्यात भारताच्या क्रांती गौडच्या चपळाईने घेतलेल्या झेलाने सर्वांचे लक्ष वेधले. तिने स्वत:च्याच चेंडूवर एका हाताने अफलातून झेल घेत भारताला पहिली विकेट मिळवून दिली. .भारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेसमोर २५२ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. विशाखापट्टणम येथे होणाऱ्या या सामन्यात भारताकडून ऋचा घोषणा शानदार अर्धशतकी खेळी केली, ज्यामुळे भारताला दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य ठेवला आले. ऋचाच्या खेळीनंतर या सामन्यात क्रांती गौडने घेतलेल्या झेलाने सर्वांचेच लक्ष वेधले. तिचा झेल या स्पर्धेतील सर्वोत्तम झेलांपैकी एक ठरला आहे..INDW vs SAW: भारताची 'संकटमोचक' ऋचा घोषचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण नावावर झाले ३ मोठे विक्रम.या सामन्यात भारताने दिलेल्या २५२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्ट आणि ताझमिन ब्रिट्स उतरली. दोघींची सुरुवात अत्यंत संयमी होती. त्यातच तिसऱ्या षटकात ब्रिट्सने विकेट गमावली. तिच्या विकेटचे पूर्ण श्रेय क्रांती गौडला आहे. क्रांती तिसऱ्या षटकात गोलंदाजी करत होती. .तिने टाकलेल्या दुसऱ्या चेंडूवर ब्रिट्सने चांगला ड्राईव्ह खेळला होता. मात्र क्रांतीन चेंडू टाकल्यानंतर चपळाईने चेंडू समोर येताना पाहून डावा हात बाहेर काढला आणि चेंडू झेलला. तिने दाखवलेल्या चपळाईने भारताला पहिली विकेट मिळाली. दरम्यान, चेंडू इतका जोरात आला होता की त्या वेगात चेंडू पकडल्याने क्रांतीच्या हाताला वेदना झाल्या. पण तिने नंतर गोलंदाजी कायम केली. मात्र तिने घेतलेल्या झेलाचे सर्वांनीच कौतुक केले. तिच्या या झेलाचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..ब्रिट्सची विकेट गमावल्यानंतरही दक्षिण आफ्रिकेने स्यून लुसची विकेट ५ धावांवरच गमावली. त्यानंतर लॉरा वोल्वार्ड्टला मारिझान कापने काही काळ साथ दिली. पण कापही १४ व्या षटकात स्नेह राणाविरुद्ध खेळताना त्रिफळाचीत झाली. तिने २९ धावा केल्या. दीप्ती शर्माने नंतर अन्नेक बोशला आपल्याच चेंडूवर झेल घेत १ धावेव माघारी धाडले. नंतर सिनालो जाफ्ताने कर्णधाराला साथ दिली. पण तीही १४ धावा करून श्री चरणीविरुद्ध पायचीत झाली. त्यामुळे २० षटकांच्या आतच दक्षिण आफ्रिकेने ८१ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या होत्या..INDW vs SAW: स्मृती मानधनाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! २३ धावांवर आऊट झाली, पण २८ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडत घडवलाय नवा इतिहास.तत्पुर्वी, भारताने ४९.५ षटकात सर्वबाद २५१ धावा केल्या. भारताकडून ऋचा घोषने ९४ धावांची खेळी केली. तिला स्नेह राणाने ३३ धावांची खेळ करत चांगली साथ दिली होती. प्रतिका रावलने ३७ धावांची खेळी केली, तर स्मृती मानधनाने २३ धावा केल्या. बाकी कोणाला १५ धावांचा टप्पाही पार करता आला नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून गोलंदाजी करताना क्लो ट्रायॉनने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.