India ODI Squad: 'फक्त गंभीरच्या हो ला हो करा, भारतीय संघात निवड होईल', हर्षित राणाला संधी देण्यावरून दिग्गज क्रिकेटपटू भडकले

Kris Srikkanth questions Harshit Rana’s ODI selection: भारतीय वनडे संघात हर्षित राणाच्या निवडीवरून माजी भारतीय क्रिकेटपटूने निवड समिती आणि गौतम गंभीरला धारेवर धरले. तसेच सततच्या बदलांमुळे खेळाडूंमध्ये असुरक्षितता निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
Harshit Rana

Harshit Rana

Pranali Kodre
  • भारतीय वनडे संघाच्या निवडीवरून कृष्णम्मचारी श्रीकांत यांनी हर्षित राणाच्या निवडीवर टीका केली आहे.

  • त्यांनी संघातील सततच्या बदलांमुळे खेळाडूंच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होत असल्याचे म्हटले.

  • श्रीकांत यांनी संजू सॅमसनला बॅकअप यष्टीरक्षक म्हणून न घेतल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

