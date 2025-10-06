India ODI Squad: 'फक्त गंभीरच्या हो ला हो करा, भारतीय संघात निवड होईल', हर्षित राणाला संधी देण्यावरून दिग्गज क्रिकेटपटू भडकले

भारतीय वनडे संघाच्या निवडीवरून कृष्णम्मचारी श्रीकांत यांनी हर्षित राणाच्या निवडीवर टीका केली आहे. त्यांनी संघातील सततच्या बदलांमुळे खेळाडूंच्या आत्मविश्वासावर परिणाम होत असल्याचे म्हटले. श्रीकांत यांनी संजू सॅमसनला बॅकअप यष्टीरक्षक म्हणून न घेतल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहेत..शनिवारी (४ ऑक्टोबर) १९ ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियामध्ये सुरू होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकांसाठी भारतीय संघांची घोषणा करण्यात आली. यावेळी मोठे बदल वनडे संघात दिसले. एकिकडे रोहित शर्माला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार करण्यात आले, तर जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली. रिषभ पंतची दुखापतीमुळे निवड झाली नाही, त्याच्या अनुपस्थितीत पर्यायी यष्टीरक्षक म्हणून ध्रुव जुरेलला संधी देण्यात आली. केएल राहुलही यष्टीरक्षक म्हणून संघात आहे. .रोहित शर्माकडून ODI कर्णधारपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर Shubman Gill ची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, '२०२७ वर्ल्ड कपमध्ये...'.तसेच नितीश कुमार रेड्डी आणि हर्षित राणा यांनाही वनडे आणि टी२० अशा दोन्ही संघात संधी मिळाली. मात्र मोहम्मद सिराजला दोन्ही मालिकांसाठी वगळण्यात आले. रवींद्र जडेजालाही वनडे संघात संधी मिळाली नाही. या अनेक बदलांनंतर सध्या भारताच्या वनडे संघाबाबत बरीच चर्चा आहे. अशातच आता १९८३ वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचे सदस्य असलेल्या कृष्णम्मचारी श्रीकांत यांनी हर्षित राणाच्या निवडीवर टीका केली आहे..त्यांनी वनडे संघात झालेल्या अनेक फेरबदलांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच संजू सॅमसनला बॅकअप यष्टीरक्षक म्हणून न घेण्यावरही त्यांनी प्रश्न विचारताना म्हटले की यामुळे निवड समिती खेळाडूंच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करत आहे. त्यानंतर श्रीकांत यांनी हर्षित राणाच्या निवडीवर लक्ष केंद्रित केले. राणाने नोव्हेंबर २०२४ नंतर चारच महिन्यात तिन्ही क्रिकेट प्रकारात भारतासाठी पदार्पण केले. तो ऑस्ट्रेलिया २०२४-२५ दौऱ्याचा भाग होता, तो चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ विजेत्या भारतीय संघाचा भाग होता. तो आशिया कप २०२५ विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग होता..भारतीय संघाच्या निवडीवर बोलताना श्रीकांत त्यांच्या युट्युब चॅनेलवर बोलाताना म्हणाले, 'सातत्याने अशा प्रकारे संघाची निवड करून खेळाडूंना गोंधळात टाकले जात आहे. अगदी आपल्यालाही ही खात्री नसते की कोणाची निवड होईल. अचानक यशस्वी जैस्वाल संघात असतो आणि पुढच्या वेळी तो संघात नसतो.''फक्त एक नाव कायमस्वरुपी आहे, ते म्हणजे हर्षित राणा. कोणालाही माहित नाही की तो संघात का आहे. प्रत्येकवेळी संघातील बदलामुळे खेळाडूंचा आत्मविश्वास डगमगत आहे.'.श्रीकांत पुढे म्हणाले, 'काही खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली, तरी तुम्ही त्यांना घेत नाही आणि काही खेळाडू चांगली कामगिरी न करूनही निवडले जातात. सर्वोत्तम हे आहे की हर्षित राणासारखे बनावे आणि सातत्याने गंभीरच्या हो मध्ये हो मिसळली पाहिजे, म्हणजे तुमची निवड होईल. जर तुम्ही हर्षित राणा आणि नितीश कुमार रेड्डीला संभावित खेळाडूंमध्ये निवडत आहात, तर तुम्ही ट्रॉफीला गुडबाय म्हटले पाहिजे.'.Rohit Sharma: ४५ चं युग संपलं अन् ७७ ची सुरुवात! रोहितची १३ वर्षांपूर्वीची पोस्ट व्हायरल; Shubman Gill च्या नेतृत्वाशी थेट संबंध.ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघ -भारताचा वनडे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वभारताचा टी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.