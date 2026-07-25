गौतम गंभीरचा तो 'मूर्खपणाचा' निर्णय अन् १५ वर्षांच्या खेळाडूचा अपमान? के. श्रीकांत यांच्या थेट आरोपांनी क्रिकेट जगतात खळबळ!

Krishnamachari SRIKKANTH SLAMS GAUTAM GAMBHIR: भारताचा १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला इंग्लंड दौऱ्यावर लवकर संघातून वगळण्याच्या निर्णयावर माजी निवड समिती प्रमुख कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. गंभीरचा हा निर्णय मूर्खपणाचा असून, त्यामुळे या तरुण खेळाडूचा आत्मविश्वास खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला गेला, असे ते म्हणाले..आयपीएल २०२६ मधील धडाकेबाज कामगिरीमुळे वैभवला भारतीय संघात स्थान मिळाले होते. मात्र, संघात निवड होऊनही त्याला आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेत पदार्पण करण्याची संधी मिळाली नाही. भारताने ती मालिका गमावल्यानंतर, इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत अखेर त्याला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळाले; पण अवघ्या ३ सामन्यांनंतर त्याला संघातून बाहेर करण्यात आले..IND vs ZIM 2nd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती.इंग्लंडविरुद्धच्या दौऱ्यावर वैभवने केवळ ४२ धावा केल्या. तिन्ही सामन्यांत त्याची सुरुवात चांगली झाली, पण त्याला त्याचे मोठ्या धावसंखेत रूपांतर करता आले नाही. इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम टी-२० सामन्यातून वगळल्यानंतर, वैभवला झिम्बाब्वे दौऱ्यावर खेळण्याची संधी मिळाली. तिथे त्याने अवघ्या १८ चेंडूंमध्ये धडाकेबाज अर्धशतक झळकावून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या कोणत्याही प्रकारात अर्धशतक करणारा सर्वात तरुण खेळाडू होण्याचा विक्रम केला..श्रीकांत यांनी त्यांच्या 'चीकी चीकी' या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना सांगितले की, "त्याच्याकडे सहजपणे फटके मारण्याची क्षमता आहे, तरीही त्याने एकही फटका क्रॉस-बॅट खेळला नाही. हा खेळाडू खरोखरच काहीतरी खास आहे. तीन सामन्यांत अपयशी ठरल्यानंतर, केवळ त्याचा आत्मविश्वास खच्ची करण्यासाठी गौतम गंभीरने त्याला अशा मूर्खपणाने संघातून कसे वगळले?" गौतम गंभीर झिम्बाब्वे मालिकेसाठी भारतीय संघासोबत गेलेले नाहीत. या तीन सामन्यांच्या मालिकेला व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण मार्गदर्शन करत आहेत..इंग्लंडच्या कठीण दौऱ्यानंतर श्रीकांत यांनी वैभवच्या मेहनतीचेही कौतुक केले. इंग्लंड मालिका संपल्यानंतर घरी न जाता तो थेट राजस्थान रॉयल्सच्या कॅम्पमध्ये सराव करण्यासाठी गेला होता. "मी वैभवच्या समर्पणाला सलाम करतो. इंग्लंड मालिकेनंतर तो घरी न जाता थेट राजस्थान रॉयल्सच्या कॅम्पमध्ये गेला. शॉर्ट बॉलविरुद्ध कशी फलंदाजी करायची, याचा तो सराव करत आहे; कारण त्याला स्वतःला सिद्ध करायचे आहे," असे श्रीकांत म्हणाले..Vaibhav Suryavanshi: स्वप्नपूर्तीचा आनंद ; वैभव सूर्यवंशी; भारतीय संघात निवड झाल्यानंतर युवा फलंदाज भावुक.ते पुढे म्हणाले, "तो ज्या सहजतेने २५० च्या स्ट्राइक रेटने धावा करतो, ते खरोखरच आश्चर्यकारक आहे. साधारणपणे, तीन वेळा अपयशी ठरल्यानंतर इतर खेळाडू एकेरी-दुहेरी धावा काढून संघात स्थान पक्के करण्याचा प्रयत्न करतात; पण वैभव निकालाची चिंता न करता निर्भयपणे खेळला. १८ चेंडूंमध्ये ५० धावा करणे त्याच्यासाठी अगदी सोपे झाले आहे. हीच त्याची महानता आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.