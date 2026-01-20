IND vs NZ: भारताला वनडेत सतावलेल्या 'त्या' खेळाडूला न्यूझीलडने T20 मालिकेसाठीही दिली अचानक संधी, कारण घ्या जाणून

Kristian Clarke Joins New Zealand T20 Squad: भारत आणि न्यूझीलंड संघात बुधवारपासून (२१ जानेवारी) टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पण या मालिकेपूर्वी न्यूझीलंडने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मायकल ब्रेसवेलच्या नेतृत्वात खेळलेल्या न्यूझीलंडने (New Zealand Team) नुकतीच भारताविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकून इतिहास घडवला. ३७ वर्षात त्यांनी पहिल्यांदाच भारतात वनडे मालिका जिंकण्याचा कारनामा केला. पण रविवारी (१८ जानेवारी) झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान न्यूझीलंडचा प्रभारी कर्णधार ब्रेसवेल (Michael Bracewell) क्षेत्ररक्षणादरम्यान दुखापतग्रस्त झाला. त्यामुळे त्याला मैदान सोडून ड्रेसिंग रुमकडे परतावे लागले होते. यानंतर आता न्यूझीलंडने अष्टपैलू खेळाडू क्रिस्टन क्लार्क (Kristian Clarke) याला टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांसाठी संघात संधी देण्यात आली आहे. .IND vs NZ, ODI: 'मी नाव घेणार नाही, पण...' गावसकरांनी सांगितले न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवाला कोण जबाबदार?.भारत आणि न्यूझीलंड संघात टी२० मालिकेतील पहिला सामना नागपूरला होणार आहे. क्लार्कचा यापूर्वी या टी२० मालिकेसाठी न्यूझीलंड संघात समावेश नव्हता. पण त्याने नुकतेच भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून पदार्पण करत प्रभावी कामगिरी केली. त्याने तीन सामन्यात ७ विकेट्स घेतले. यादरम्यान, त्याने दोनदा विराट कोहलीलाही बाद केले. याशिवाय त्याने तळातही फलंदाजी करताना महत्त्वाचे योगदान दिले. न्यूझीलंडचे प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर यांनी स्पष्ट केले आहे की क्लार्कचा समावेश सध्या तरी वेगवान गोलंदांजीमध्ये कव्हर म्हणून करण्यात आला आहे. टी२० मालिकेत काही खेळाडू दुखापतीनंतर पुनरागमन करणार आहेत. तसेच काही खेळाडू फ्रँचायझी क्रिकेट खेळून थेट संघात येत आहेत. यात न्यूझीलंडचा टी२० कर्णधार मिचेल सँटेनरचाही समावेश आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडला पहिल्या तीन टी२०सामन्यात तरी पुरेसे गोलंदाजीचे पर्याय ठेवायचे होते. .याशिवाय वॉल्टर यांनी असेही सांगितले की ब्रेसवेलही टी२० संघासोबत असणार आहे. त्याला डाव्या पायाच्या पोटरीमध्ये वेदना झाल्या होत्या. त्याच्या दुखापतीवर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्याच्या उपलब्धतेवर नंतर निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय ऍडम मिलने याला रविवारी दक्षिण आफ्रिकेत SA20 स्पर्धेत गोलंदाजीदरम्यान हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आहे. त्यामुळे सध्या त्याच्या दुखापतीवर उपचार सुरू आहेत. त्याचा टी२० वर्ल्ड कपसाठी न्यूझीलंडच्या संघात समावेश आहे. त्यामुळे तोपर्यंत तो फिट होईल, अशी अपेक्षा न्यूझीलंडला आहे..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेपूर्वीची ही भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही देशांची अखेरची टी२० मालिका आहे. त्यामुळे या मालिकेतून दोन्ही संघांना वर्ल्ड कपसाठी अंतिम तयारी करावी लागणार आहे.भारताविरूद्धच्या टी२० मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ - मिचेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), जेकब डफी, झॅक फॉक्स, मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, बेव्हॉन जेकब्स, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोधी, क्रिस्टन क्लार्क (पहिले तीन सामने).टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी न्यूझीलंड संघ - मिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन ऍलेन, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, डॅरिल मिशेल, ऍडम मिलने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोधी..IND vs NZ: रोहित शर्माचा फॉर्म खराब झाल्याची टीम इंडियाला चिंता? कर्णधार शुभमन गिल स्पष्टच बोलला, 'नेहमीच तो...'.भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी२० मालिका२१ जानेवारी - पहिला टी२० सामना, नागपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२३ जानेवारी - दुसरा टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२५ जानेवारी - तिसरा टी२० सामना, गुवाहाटी (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२८ जानेवारी - चौथा टी२० सामना, विशाखापट्टणम (वेळ - संध्या. ७. वाजता)३१ जानेवारी - पाचवा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम (वेळ - संध्या. ७. वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.