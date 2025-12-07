Cricket

IND vs SA: 'एक DRS माझ्यासाठीच आहे...', रोहित शर्माने उडवलेल्या खिल्लीवर अखेर कुलदीप यादव बोलला; पाहा Video

Kuldeep Yadav on DRS Banter with Rohit Sharma: विशाखापट्टणमला झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने ९ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यानंतर कुलदीपने मान्य केले की त्याचे डीआरएसचे अंदाज चुकतात. तसेच रोहित शर्माबाबतही तो काय म्हणाला पाहा.
Kuldeep Yadav on DRS Banter with Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका २-१ ने जिंकली.

  • तिसऱ्या सामन्यात कुलदीप यादवच्या डीआरएस घेण्यासाठीच्या विनंतीवर रोहित शर्माने त्याची मस्करी केली, ज्याची बरीच चर्चा झाली.

  • याबाबत आता बीसीसीआयशी बोलताना कुलदीप यादवने प्रतिक्रिया दिली आहे.

