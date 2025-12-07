IND vs SA: 'एक DRS माझ्यासाठीच आहे...', रोहित शर्माने उडवलेल्या खिल्लीवर अखेर कुलदीप यादव बोलला; पाहा Video

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका २-१ ने जिंकली. तिसऱ्या सामन्यात कुलदीप यादवच्या डीआरएस घेण्यासाठीच्या विनंतीवर रोहित शर्माने त्याची मस्करी केली, ज्याची बरीच चर्चा झाली. याबाबत आता बीसीसीआयशी बोलताना कुलदीप यादवने प्रतिक्रिया दिली आहे. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील वनडे मालिका नुकतीच संपली. शनिवारी (६ डिसेंबर) विशाखापट्टणमला झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारताने ९ विकेट्सने विजय मिळवला आणि मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली. तिसऱ्या सामन्यात अनेक मजेशीर घटना घडल्या, त्यातही डीआरएसबाबत बरीच चर्चा झाली..IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video.भारताचा फिरकीपटू कुलदीप यादव बऱ्याचदा डीआरएस घेण्यासाठी उत्सुक असतो, त्यामुळे तो कर्णधार आणि यष्टीरक्षकाला डीआरएस घेण्यासाठी खूपवेळा मनवतानाही दिसतो. त्याचा हा स्वभाव भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा चांगला ओळखून आहे. त्यामुळे त्याने शनिवारी त्याची त्यावरुन मस्करीही केली. या सामन्यात ४३ आणि ४५ व्या षटकात कुलदीप यादव गोलंदाजी करत होता. यावेळी त्याने लुंगी एनगिडीविरुद्ध तीन वेळा अपील केले आणि डीआरएस घेण्यासाठी तो केएल राहुलला मनवत होता. यावेळी तिथेच उभा असलेल्या रोहित शर्माने त्याला नका दिला. त्याने त्याला असंही म्हटलं की पॅड लागलेल्या प्रत्येक चेंडूवर विकेट नसते. कुलदीप अगदी विनंती करतानाही दिसला, पण रोहितने त्याची मस्करी करत त्याला डीआरएस न घेण्यासाठी सांगितले. दरम्यान ४५ व्या षटकात जेव्हा कुलदीपने डीआरएससाठी पुन्हा मनवत होता, तेव्हाही त्याच्यावर रोहित, विराट कोहली केएल राहुल हसताना दिसले होते. या घटनांचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले..दरम्यान, सामन्यानंतर कुलदीपने बीसीसीआयशी बोलताना याबाबत प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्याच्यासोबत रिषभ पंत आणि हर्षित राणाही होते. ते त्याला डीआरएसबद्दल विचारत होते. त्यावेळी कुलदीपने मान्य केले की डीआरएसच्या बाबतीत त्याचे अंदाज खराब आहेत. तसेच त्याने म्हटले की 'मी हाच विचार करतो की दोन डीआरएसपैकी एक डीआरएस माझ्यासाठीच असतो.' त्यावेळी हर्षित आणि पंत त्याला म्हणतात की नाही सगळे डीआरएस तुझ्यासाठीच आहेत..नंतर कुलदीप म्हणाला की 'हे पाहा, एक गोलंदाज म्हणून तुम्हाला नेहमीच असं वाटतं की ही तुमची विकेट आहे. फलंदाज आऊट आहे. पण रोहित भाई, केएल भाई, ते विकेटच्या मागे उभे असतात, त्यामुळे त्यांना योग्य अंदाज येतो की चेंडू स्टंपच्या बाहेर आहे की चेंडूची उंची किती आहे आणि कुठे टप्पा पडला आहे. पण मी नेहमीच असा विचार करतो की फलंदाज आऊट झाला आहे.'.IND vs SA: विराट कोहली नाही, तर 'या' खेळाडूला भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये मिळाले Impact Player चे मेडल; BCCI ने शेअर केला Video.तो पुढे म्हणाला, 'केवळ दोनच डीआरएस असल्याने तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देणाऱ्या लोकांची गरज असते, नाहीतर तुम्ही डीआरएस वाया घालवता. त्यामुळे मला हे सांगण्यासाठी त्यांनाही श्रेय द्यायला हवे. रोहित भाई नेहमीच तिथे उभा असतो. तो मला लाईनबद्दल मी काय विचार करतो हे विचारतो. चेंडूच्या उंचीचा अंदाज मी घेऊ शकतो. पण चेंडूची लाईन आणि इम्पॅक्ट महत्त्वाचा असतो.'.दरम्यान, कुलदीपने या सामन्यात ४ विकेट्स घेतल्या. तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला आहे. त्याने ३ सामन्यांत ९ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.