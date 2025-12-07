IND vs SA: विराट कोहली नाही, तर 'या' खेळाडूला भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये मिळाले Impact Player चे मेडल; BCCI ने शेअर केला Video

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत २-१ ने विजय मिळवला. मालिकावीर विराट कोहलीला जरी पुरस्कार मिळाला असला तरी इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ द सिरीज मेडल कुलदीप यादवला देण्यात आले. कुलदीपने ३ सामन्यांत ९ विकेट्स घेतल्या. .भारतीय क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शनिवारी (६ डिसेंबर) विशाखापट्टणमला झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात ९ विकेट्सने मोठा विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. या मालिकेत भारताच्या विजयासाठी अनेक खेळाडूंनी मोलाचे योगदान दिले. विराट कोहलीला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला. दरम्यान, या मालिकेनंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये 'इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ द सिरीज' मेडल देण्यात आले, याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video.या व्हिडिओमध्ये दिसते की भारताचे सर्व खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये बसले आहेत आणि सपोर्ट स्टाफमधील सदस्यही आहेत. वातावरण आनंदी असून यावेळी भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोईशेट यांनी 'इम्पॅक्ट प्लेअर ऑफ द सिरीज' मेडल विजेत्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव हा या मेडलचा विजेता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी इतर सर्व खेळाडूंनी टाळ्या वाजवत कुलदीपचे कौतुक केले. यावेळी ड्रेसिंगरुममध्ये मजा मस्तीही सुरू होती..कुलदीपने मेडल घेतल्यानंतर अनेकांनी त्याला भाषण करण्याचा आग्रह केला. यावेळी कुलदीप म्हणाला, 'माझ्याकडून फार काही सांगण्यासारखे नाही. कोच सरने सर्वकाही सांगितले आहे. विराट भाई आणि जैसू (यशस्वी जैस्वाल) यांचे अभिनंदन. त्याने आज चांगली खेळी केली.'कुलदीपने या मालिकेत ३ सामन्यांत मिळून सर्वाधिक ९ विकेट्स घेतले. त्याने तिसऱ्या वनडेतच ४ विकेट्सही घेतले होते. तसेच त्याने रांचीत झालेल्या पहिल्या सामन्यातही ४ विकेट्स घेतले होते. दुसऱ्या सामन्यात त्याला १ विकेटच घेता आली होती..IND vs SA 3rd ODI: जैस्वालचं शतक अन् विराट-रोहितची फिफ्टी; भारताने दणदणीत विजयासह द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिकाही जिंकली.दरम्यान, विराट कोहलीने दोन शतके आणि एका अर्धशतकासह या मालिकेत ३०२ धावा केल्या. त्यामुळे मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता. तिसऱ्या वनडेबद्दल सांगायचे झाले, तर दक्षिण आफ्रिकेने क्विंटन डी कॉकच्या १०६ धावांच्या खेळीच्या जोरावर भारतासमोर २७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ४० व्या षटकातच पूर्ण केला. रोहितने ७५ धावांची खेळी केली, तर जैस्वाल ११६ धावांवर नाबाद राहिला. विराट कोहली ६५ धावांवर नाबाद राहिला. जैस्वालने या सामन्यात सामनावीर पुरस्कार जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.