IPL परकीय चलन प्रकरणात ललित मोदींना १६ वर्षांनंतर आफ्रिकेतील न्यायालयाचा दिलासा; ईडीचा दंड रद्द

Lalit Modi Marathi News : दक्षिण आफ्रिकेतील न्यायलयीन लढ्यात आपल्याला १६ वर्षांनंतर दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे लवकरच आपण भारत भेटीची योजना आखत आहोत, असे मत आयपीएलचे जनक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी बुधवारी सांगितले. आयपीएल विदेश चलन प्रकरणाची कायदेशीर लढाई ललित मोदी दक्षिण आफ्रिकेत लढत होते. यातून आपल्याला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे, असे एका व्हिडिओद्वारे ललित मोदी यांनी सांगितले. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस आपण भारत भेट देण्याचा विचार करत आहोत, असेही मोदी म्हणाले. .Lalit Modi: हा कसला मूर्ख खेळ आहे?’ सचिन द्रविडसह दिग्गजांनी २००७ च्या T20 World Cup ला दिला होता नकार, ललित मोदींचा खुलासा.. .न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामुळे या प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेबाबतचे सत्य अखेर सिद्ध झाले आहे. या निर्णयामुळे मला खूप आनंद झाला आहे. आजचा दिवस माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेली १६ वर्षे मी लढत होतो आणि माध्यमांना तसेच सर्वांना जे काही सांगत होतो, ते अखेर सत्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे मोदी म्हणाले..तस्कर आणि परकीय चलन फेरफार करण्याच्या कायदा अंतर्गत कार्यरत अपील न्यायाधिकरणाने २००९ च्या दक्षिण आफ्रिका आयपीएल स्पर्धेच्या आयोजनाशी संबंधित प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ललित मोदी आणि बीसीसीआयच्या इतर माजी अधिकाऱ्यांवर लादलेले महत्त्वाचे दंड रद्द केले. न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, संबंधित परकीय निधीचे व्यवहार हे चालू खात्याचे व्यवहार होते आणि त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक नव्हती. तसेच, परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी बीसीसीआयने पार पाडली की नाही, यासाठी ललित मोदी जबाबदार नव्हते, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले..२०१० मध्ये विविध चौकशींना सामोरे जात भारत सोडून लंडनमध्ये स्थायिक झालेल्या मोदी यांनी सांगितले की, ‘‘या प्रकरणातील कायदेशीर अध्याय आता संपला आहे. आता मी आयुष्यात पुढे जाणार आहे आणि भारतात परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. ऑक्टोबरमध्ये माझ्या मुलीला मुलगा होणार आहे आणि सर्व काही सुरळीत पार पडेल, अशी आशा आहे. त्यानंतर मी भारतात परत येईन, ’’ असे ते म्हणाले..IPL 2027: नवा कॅप्टन ते हार्दिक पांड्याचे ट्रेड... Mumbai Indians ची मोठे निर्णय घेण्यासाठी इंग्लंडमध्ये मिटिंग.भारत हा नेहमीच माझ्या अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, मी तिचा आदर करतो. मला पुन्हा माझ्या देशाला भेट द्यायची आहे, जुन्या मित्रांना वेळोवेळी भेटायचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ६२ वर्षीय मोदी माझे घर लंडनमध्येच आहे आणि मी तिथेच राहणार आहे, पण माझे हृदय भारतासोबत आहे आणि ते कायम राहील, असे त्यांनी लिहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.