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IPL परकीय चलन प्रकरणात ललित मोदींना १६ वर्षांनंतर आफ्रिकेतील न्यायालयाचा दिलासा; ईडीचा दंड रद्द

LALIT MODI IPL 2009 FEMA VERDICT : दक्षिण आफ्रिकेतील न्यायालयीन लढाईत १६ वर्षांनंतर ललित मोदी यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.आयपीएल परकीय चलन प्रकरणातील ईडीने लादलेले महत्त्वाचे दंड अपील न्यायाधिकरणाने रद्द केले.
Lalit Modi

LALIT MODI IPL 2009 FEMA VERDICT

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Lalit Modi Marathi News : दक्षिण आफ्रिकेतील न्यायलयीन लढ्यात आपल्याला १६ वर्षांनंतर दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे लवकरच आपण भारत भेटीची योजना आखत आहोत, असे मत आयपीएलचे जनक आणि माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी बुधवारी सांगितले.

आयपीएल विदेश चलन प्रकरणाची कायदेशीर लढाई ललित मोदी दक्षिण आफ्रिकेत लढत होते. यातून आपल्याला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे, असे एका व्हिडिओद्वारे ललित मोदी यांनी सांगितले. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस आपण भारत भेट देण्याचा विचार करत आहोत, असेही मोदी म्हणाले.

Lalit Modi
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