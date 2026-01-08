Vaibhav Suryavanshi : वैभवच्या नेतृत्वाखाली मालिका विजय मिळवला अन् आता भारताचा कर्णधार बदलला; नेमकं काय घडलं?

Ayush Mhatre appointed India U19 captain: वैभव सूर्यवंशीने कर्णधार म्हणून पदार्पणाची मालिका गाजवली. १४ वर्षीय खेळाडूच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत ३-० असा दणदणीत विजय मिळवला. एक सलामीवीर फलंदाज म्हणून वैभवने स्वतःची प्रतिभा सिद्ध केलीच आहे आणि कर्णधार म्हणूनही तो चमकला. पण, आफ्रिकेविरुद्धची मालिका संपली अन् भारतीय संघात नेतृत्वबदल पाहायला मिळतोय. भारताचा हा युवा संघ १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळायला उतरणार आहे आणि त्या स्पर्धेत वैभव सूर्यवंशी नव्हे, तर आयुष म्हात्रे संघाचे नेतृत्व करणार आहे..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघ जाहीर करताना आयुष म्हात्रे हाच कर्णधार असेल हे स्पष्ट केले होते. आयुष म्हात्रे आणि विहान मल्होत्रा यांना मनगटाच्या दुखापती झाल्या होत्या आणि ते दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याला मुकले होते. दोघेही त्यांच्या दुखापतींच्या पुढील व्यवस्थापनासाठी बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडे ( CoE) गेले होते आणि आता ते तंदुरुस्त होवून वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज झाले आहेत..IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा धक्का, मालिका सुरू होण्यापूर्वीच स्टार खेळाडू जखमी, करावी लागणार सर्जरी; T20 World Cup....१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताने सर्वाधिक पाच वेळा विजेतेपद (२०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२) पटकावले आहे. १५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत १६ संघांची चार गटांत विभागणी केली गेली आहे. भारत, न्यूझीलंड, अमेरिका आणि बांगलादेश हे ब गटात आहेत. भारत ५ जानेवारी रोजी बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब येथे अमेरिकेविरुद्ध आपली मोहीम सुरू करेल, त्यानंतर १७ जानेवारी रोजी त्याच ठिकाणी बांगलादेशविरुद्ध आणि २४ जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध सामने खेळेल..T20 World Cup : शुभमन गिलची भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात होणार एन्ट्री? पडद्यामागून घडल्या बऱ्याच घडामोडी, BCCI म्हणते....वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारताचा संघ - आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आऱएस अंब्रिश, खिलान पटेल, कनिष्क चौहान, दीपेश देवेंद्रन, मोहम्मद इनान, किशन सिंग, हेनिल पटेल, उदव मोहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.