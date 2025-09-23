Dickie Bird: क्रिकेटविश्वात शोककळा ! भारताच्या १९८३ वर्ल्ड कप विजयाचे साक्षीदार राहिलेल्या दिग्गजाचे निधन

इंग्लंडचे दिग्गज पंच डिकी बर्ड यांचे निधन झाल्याने क्रिकेटविश्वात शोककळा पसरली आहे. त्यांनी १९८३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात अंपायरिंग केली होती. त्यांच्या निधनाबद्दल यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब आणि अनिल कुंबळे यांनी शोक व्यक्त केला आहे..क्रिकेट विश्वातून एक दु:खद बातमी समोर आली आहे. इंग्लंडचे दिग्गज पंच डिकी बर्ड यांचे मंगळवारी (२३ सप्टेंबर) निधन झाले आहे. त्यांनी वयाच्या ९२ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी अंपायर म्हणून अनेक सुवर्णक्षण अनुभवले आहेत. त्यांनी इंग्लंडमध्ये देशांतर्गत क्रिकेटही खेळले, पण त्यांची ओळख त्यांच्या अंपायरींगमुळे जगाला झाली होती..Legend Cricketer Died: ४० हजार धावा अन् ८५ शतके करणाऱ्या क्रिकेटपटूचे इंग्लंडमध्ये निधन, पत्नीची भावूक प्रतिक्रिया.साधारण दोन दशके क्रिकेटमध्ये अंपायर म्हणून त्यांनी व्यतीत केली. त्यांनी यॉर्कशायर आणि लिसेस्टरशायर या संघांकडून देशांतर्गत क्रिकेट १९५६ ते १९६४ दरम्यान खेळले. खेळाडू म्हणून कारकिर्द पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी १९७३ मध्ये लीड्सला झालेल्या इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील कसोटी सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय अंपायर म्हणून पदार्पण केले..डिकी बर्ड यांनी खेळाडू म्हणून ९३ प्रथम श्रेणी सामने खेळले, ज्यात त्यांनी ३३१४ धावा केल्या. त्यांनी २ शतके आणि १४ अर्धशतके केली. त्यांनी २ लिस्ट ए सामनेही खेळले. त्यानंतर त्यांनी अपांयर म्हणून ६६ कसोटी सामन्यांमध्ये काम केले. तसेच ६८ पुरुषांच्या वनडेत, तर ७ महिला वनडेत अंपायरिंग केली. याशिवाय ४७ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये आणि १९२ लिस्ट ए सामन्यांमध्येही त्यांनी अंपायरिंग केली..बर्ड यांनी पुरुषांच्या तीन वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातही अंपायरिंग केली आहे. यामध्ये १९८३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे. या अंतिम सामन्यात कपिल देव यांच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला पराभूत करत वर्ल्ड कप जिंकला होता. ते यॉर्कशायर क्रिकेट क्लबचे २०१४ मध्ये अध्यक्षही झाले होते. त्यांच्या निधनाबद्दल यॉर्कशायरनेही शोक व्यक्त केला आहे. भारताचा दिग्गज गोलंदाज अनिल कुंबळेही त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्याने लिहिले की 'क्रिकेटने एका तेजस्वी व्यक्तीला गमावलं आहे. डिकी बर्ड हे फक्त अंपायरच नव्हते, तर त्यांनी हा खेळ त्यांच्या हृदयाने, विनोदाने आणि उच्च दर्जाने जिंकला होता. दिग्गजाला श्रद्धांजली.'.डिकी बर्ड हे अंपायर म्हणून १९९६ मध्ये लॉर्ड्सवर भारत विरुद्ध इंग्लंड संघात झालेल्या सामन्यानंतर निवृत्त झाले. याच सामन्यातून राहुल द्रविड आणि सौरव गांगुली यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते..Shocking: ४१ व्या वर्षी ICC अम्पायरचं निधन; पोटाची चरबी काढण्यासाठी पाकिस्तानात हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले अन्....FAQs१. डिकी बर्ड कोण होते?(Who was Dickie Bird?)➤ डिकी बर्ड हे इंग्लंडचे दिग्गज क्रिकेट अंपायर होते ज्यांनी १९७३ ते १९९६ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पंचगिरी केली.२. डिकी बर्ड यांचे निधन कधी झाले?(When did Dickie Bird pass away?)➤ डिकी बर्ड यांचे २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले.३. त्यांनी खेळाडू म्हणून किती सामने खेळले? (How many matches did he play as a cricketer?)➤ त्यांनी ९३ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ३३१४ धावा आणि २ शतके केली. तसेच दोन लिस्ट ए सामने खेळले.४. अंपायर म्हणून डिकी बर्ड यांनी किती कसोटी सामन्यात काम केले? (How many Test matches did Dickie Bird umpire?)➤ त्यांनी एकूण ६६ कसोटी सामन्यांमध्ये अंपायरिंग केली.५. डिकी बर्ड यांनी वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पंचगिरी केली होती का? (Did Dickie Bird umpire in World Cup finals?)➤ होय, त्यांनी तीन वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यांत पंचगिरी केली, त्यात १९८३ वर्ल्ड कपचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.