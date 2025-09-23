Cricket

Dickie Bird: क्रिकेटविश्वात शोककळा ! भारताच्या १९८३ वर्ल्ड कप विजयाचे साक्षीदार राहिलेल्या दिग्गजाचे निधन

Umpire Dickie Bird Death: डिकी बर्ड, जे १९८३ वर्ल्ड कपच्या ऐतिहासिक विजयाचे अंपायर म्हणून साक्षीदार होते, त्यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या निधनाने क्रिकेटविश्वात शोककळा पसरली आहे.
Pranali Kodre
  • इंग्लंडचे दिग्गज पंच डिकी बर्ड यांचे निधन झाल्याने क्रिकेटविश्वात शोककळा पसरली आहे.

  • त्यांनी १९८३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात अंपायरिंग केली होती.

  • त्यांच्या निधनाबद्दल यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब आणि अनिल कुंबळे यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

